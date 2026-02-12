Home News TV-News

Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab

Olympia-Überraschung

12.02.2026, 09.33 Uhr
Der deutsche Skispringer Philipp Raimund überrascht bei den Olympischen Winterspielen mit einem Gold-Sprung auf der Normalschanze. Ohne vorherigen Weltcupsieg triumphiert er in Predazzo und sorgt für einen Quoten-Hit bei der ARD.
Philipp Raimund
Er hatte Grund zur Freude: Der Ski-Springer Philipp Raimund holte am Montag auf der Normalschanze Olympisches Gold.   Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Pantling

Es ist eine der größten Überraschungen bei den Olympischen Winterspielen bislang. Ohne zuvor ein einziges Weltcupspringen gewonnen zu haben, sprang der deutsche Ski-Springer Philipp Raimund am Montag von der Normalschanze zu Gold. Von dem Erfolg profitierte auch das Erste, das aus Italien über die Wettkämpfe berichtet hatte. Waren die Olympia-Übertragungen des Senders ohnehin schon ein Quoten-Hit, erreichten sie mit dem Triumph Raimunds ihren Höhepunkt.

Wie der Mediendienst "DWDL" berichtet, hatten am Montag rund 6,02 Millionen Menschen zugeschaut, als Raimund in Predazzo seine Konkurrenten hinter sich ließ. Das entspricht einem Marktanteil von 31,0 Prozent. Auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren fand die Übertragung des zweiten Durchgangs des Männer-Skispringens ab 20:15 Uhr großen Anklang. Marktanteil: 26,1 Prozent. Den ersten Durchgang vor der "Tagesschau" hatten sich 5,39 Millionen Menschen angesehen. Auch das ein überragender Erfolg.

Raimund: "Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe"

Zum Publikumsmagneten wurde Philipp Raimund ohne Ankündigung. Für den 25-Jährigen war es der erste Sieg in einem Einzelspringen überhaupt. Dass ihm der Triumph bei seiner ersten Olympia-Teilnahme gelungen ist, macht die Überraschung perfekt. In Predazzo setzte sich Raimund gegen den zweitplatzierten Polen Kacper Tomasiak sowie die punktgleichen Gregor Deschwanden aus der Schweiz und Ren Nikaido aus Japan durch.

Von dem Erfolg war der frischgebackene Olympia-Sieger überwältigt. "Vor dem ersten Sprung war ich sche...ße nervös", sagte Raimund in einem Interview für die "Sportschau". "Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich bin so stolz. Jetzt bin ich Olympiasieger, das ist unglaublich."

Zweitbester Deutscher wurde am Montag Felix Hoffmann, der auf Platz 13 sprang. Der Olympiasieger von 2018, Andreas Wellinger, erreichte Rang 17, Pius Paschke wurde 23. Raimund gewann bei den laufenden Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die zweite Goldmedaille für Deutschland nach dem Rodler Max Langenhan.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Sportschau

