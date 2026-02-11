Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick

Seit 2006 lädt RTL Promis zum Tanzen ein, demnächst startet die 17. Staffel von „Let’s Dance“. Doch was ist aus den bisherigen Gewinnern der Show geworden?

Premieren-Sieger bei „Let’s Dance“: So startete Carpendales TV-Karriere neu Die Premieren-Staffel von „Let’s Dance“ gewann Wayne Carpendale mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson. Während seiner Teilnahme an der Show gehörte er dem Cast der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ an. Seine Figur Lars Hoffmann starb im Mai 2007 den Serientod. Carpendale kehrte allerdings im Dezember 2007 als Lars’ Zwillingsbruder Marc Kohlweyer in die Serie zurück und verließ diese im April 2008 endgültig. Weiterhin ist er als Schauspieler tätig und spielte 2022 in der „Traumschiff“-Folge „Coco Island“ und 2023 in „Bettys Diagnose“ mit. Zudem ist er als Moderator und Teilnehmer an diversen Shows beteiligt.

Die Nachfolgerin von Carpendale als Siegerin von „Let’s Dance“ war "Nord bei Nordwest"-Tierärztin Marleen Lohse: "Ich habe große Lust, noch möglichst viel Zeit in Schwanitz zu verbringen" Marleen Lohse ist als Schauspielerin vielseitig unterwegs. Mit viel Herzblut verkörpert die 39-Jährige die Tierärztin Jule in der Krimi-Serie "Nord bei Nordwest". Im Interview erklärt Lohse, welchen Eindruck sie vom Dreh in "Schwanitz" gewonnen hat. Auch Bullerbü, Berlin und Babywaschbären wurden zum Gesprächsthema. Schauspielerin im Interview , die mit Christian Polanc die Staffel von 2007 gewann. Bekannt wurde sie als langjährige Darstellerin bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Ihre Rolle als Verena Koch spielte sie bis zu deren Serientod im August 2011. Doch auch Sideropoulos konnte die Soap nicht loslassen und spielte von Januar bis April 2023 Verenas Zwillingsschwester Sarah Moreno. In dieser Rolle war sie schon 2022 im GZSZ-Spin-off „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere ist Sideropoulos als Schriftstellerin tätig und brachte 2021 und 2023 zwei Bücher heraus.

Dritte Staffel von " Let's Dance" : Der Durchbruch für Sophia Thomalla Die dritte Staffel von „Let’s Dance“, die 2010 lief, gewann Sophia Thomalla an der Seite von Massimo Sinató. Im Mai 2012 war sie nackt im „Playboy“ zu sehen und wurde drei Jahre später zum schönsten Titelstar der vorangegangenen 25 Jahre gewählt. Als Schauspielerin war sie unter anderem von 2010 bis 2013 in 46 Folgen von „Der Bergdoktor“ zu sehen. Auch spielte sie 2020 in den Filmen „Betonrausch“ und „Wir können nicht anders“ mit. Zudem moderiert sie seit 2021 die Shows „Are You The One?“ und „Date or Drop“. Seit 2021 führt sie eine Beziehung mit dem Tennis-Profi Alexander Zverev.

Als Staffelsieger ging auch Gil Ofarim in die Geschichte von „Let’s Dance“ ein. Er gewann 2017 an der Seite von Ekaterina Leonova. Der Musiker brachte drei Jahre später sein viertes Album „Alles auf Hoffnung“ heraus, das auf Platz 5 der deutschen Charts landete. Im Juni 2021 erschien seine Autobiografie „Freiheit in mir“. Im Oktober 2021 veröffentlichte Ofarim ein Instagram-Video, in dem er einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorwarf. Aufgrund von Ungereimtheiten ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Ofarim, der bei der Verhandlung im Oktober 2023 zugab, dass seine Vorwürfe gelogen waren.

TV-Star, Mutter, Unternehmerin: Die vielen Rollen der Isabel Edvardsson Durch ihr Mitwirken als Profi-Tänzerin bei „Let’s Dance“ wurde auch Isabel Edvardsson zum Promi. Neben der ersten Staffel (an der Seite von Wayne Carpendale) gewann sie die Show auch 2014 mit ihrem Tanzpartner Alexander Klaws. Im September 2006 zog sie sich für den „Playboy“ aus, im Mai 2010 war sie erneut nackt im Magazin zu sehen. Anfang 2008 nahm sie an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. 2017 und 2021 bekam Edvardsson zwei Söhne. An der „Let’s Dance“-Staffel von 2024 kann sie nicht teilnehmen, weil sie ein weiteres Kind erwartet. Edvardsson betreibt Tanzschulen in Hamburg und Ahrensburg.

