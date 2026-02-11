Home News TV-News

Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick

Triumph, Playboy, Skandal

Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick

11.02.2026, 17.06 Uhr
von Alexander Kords
Seit 2006 begeistert "Let's Dance" auf RTL die Zuschauer. Doch was ist aus den Gewinnern der Show geworden? Ein Rückblick auf die Karrieren von Wayne Carpendale, Susan Sideropoulos, Sophia Thomalla und anderen Teilnehmern.
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.   Fotoquelle: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Joerg_Carstensen

Seit 2006 lädt RTL Promis zum Tanzen ein, demnächst startet die 17. Staffel von „Let’s Dance“. Doch was ist aus den bisherigen Gewinnern der Show geworden?

Premieren-Sieger bei „Let’s Dance“: So startete Carpendales TV-Karriere neu

Die Premieren-Staffel von „Let’s Dance“ gewann Wayne Carpendale mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson. Während seiner Teilnahme an der Show gehörte er dem Cast der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ an. Seine Figur Lars Hoffmann starb im Mai 2007 den Serientod. Carpendale kehrte allerdings im Dezember 2007 als Lars’ Zwillingsbruder Marc Kohlweyer in die Serie zurück und verließ diese im April 2008 endgültig. Weiterhin ist er als Schauspieler tätig und spielte 2022 in der „Traumschiff“-Folge „Coco Island“ und 2023 in „Bettys Diagnose“ mit. Zudem ist er als Moderator und Teilnehmer an diversen Shows beteiligt.

Die Nachfolgerin von Carpendale als Siegerin von „Let’s Dance“ war

"Nord bei Nordwest"-Tierärztin Marleen Lohse: "Ich habe große Lust, noch möglichst viel Zeit in Schwanitz zu verbringen"
Marleen Lohse ist als Schauspielerin vielseitig unterwegs. Mit viel Herzblut verkörpert die 39-Jährige die Tierärztin Jule in der Krimi-Serie "Nord bei Nordwest". Im Interview erklärt Lohse, welchen Eindruck sie vom Dreh in "Schwanitz" gewonnen hat. Auch Bullerbü, Berlin und Babywaschbären wurden zum Gesprächsthema.
Schauspielerin im Interview
, die mit Christian Polanc die Staffel von 2007 gewann. Bekannt wurde sie als langjährige Darstellerin bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Ihre Rolle als Verena Koch spielte sie bis zu deren Serientod im August 2011. Doch auch Sideropoulos konnte die Soap nicht loslassen und spielte von Januar bis April 2023 Verenas Zwillingsschwester Sarah Moreno. In dieser Rolle war sie schon 2022 im GZSZ-Spin-off „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere ist Sideropoulos als Schriftstellerin tätig und brachte 2021 und 2023 zwei Bücher heraus.

Derzeit beliebt:
>>„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
>>25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
>>Nach Antisemitismus-Skandal: Tal Ofarim verteidigt Bruder Gil bei RTL
>>Jetzt spricht der Hotelmitarbeiter über Gil Ofarim: "Ärgert mich massiv"

Dritte Staffel von "Let's Dance": Der Durchbruch für Sophia Thomalla

Die dritte Staffel von „Let’s Dance“, die 2010 lief, gewann Sophia Thomalla an der Seite von Massimo Sinató. Im Mai 2012 war sie nackt im „Playboy“ zu sehen und wurde drei Jahre später zum schönsten Titelstar der vorangegangenen 25 Jahre gewählt. Als Schauspielerin war sie unter anderem von 2010 bis 2013 in 46 Folgen von „Der Bergdoktor“ zu sehen. Auch spielte sie 2020 in den Filmen „Betonrausch“ und „Wir können nicht anders“ mit. Zudem moderiert sie seit 2021 die Shows „Are You The One?“ und „Date or Drop“. Seit 2021 führt sie eine Beziehung mit dem Tennis-Profi Alexander Zverev.

Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Private Einblicke in Gil Ofarims Leben: Wie und wo wohnt der Dschungel-König? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Und wie steht es um die Frauen?
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim

Als Staffelsieger ging auch Gil Ofarim in die Geschichte von „Let’s Dance“ ein. Er gewann 2017 an der Seite von Ekaterina Leonova. Der Musiker brachte drei Jahre später sein viertes Album „Alles auf Hoffnung“ heraus, das auf Platz 5 der deutschen Charts landete. Im Juni 2021 erschien seine Autobiografie „Freiheit in mir“. Im Oktober 2021 veröffentlichte Ofarim ein Instagram-Video, in dem er einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorwarf. Aufgrund von Ungereimtheiten ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Ofarim, der bei der Verhandlung im Oktober 2023 zugab, dass seine Vorwürfe gelogen waren.

TV-Star, Mutter, Unternehmerin: Die vielen Rollen der Isabel Edvardsson

Durch ihr Mitwirken als Profi-Tänzerin bei „Let’s Dance“ wurde auch Isabel Edvardsson zum Promi. Neben der ersten Staffel (an der Seite von Wayne Carpendale) gewann sie die Show auch 2014 mit ihrem Tanzpartner Alexander Klaws. Im September 2006 zog sie sich für den „Playboy“ aus, im Mai 2010 war sie erneut nackt im Magazin zu sehen. Anfang 2008 nahm sie an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. 2017 und 2021 bekam Edvardsson zwei Söhne. An der „Let’s Dance“-Staffel von 2024 kann sie nicht teilnehmen, weil sie ein weiteres Kind erwartet. Edvardsson betreibt Tanzschulen in Hamburg und Ahrensburg.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Maximilian Arland: Das wurde aus dem Schlagersänger & Entertainer
Multitalent
Maximilian Arland
Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!
Sie korrigiert sich
Katja Burkard
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Diese GNTM-Gewinnerinnen machten unglaubliche Karrieren – aber nicht als Topmodels
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
RTL streicht 600 Jobs: Katja Burkard berichtet von dramatischen Szenen
Sender im Umbruch
Katja Burkard
Nach dem Skandal-Sieg: Gil Ofarim sorgt auch beim Wiedersehen für Diskussionen
Dschungelcamp 2026
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Elton sucht wieder einen ESC-Starter – aber nicht für Deutschland
ESC-Vorentscheid
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Kritik schon vor Kinostart: Darum ist die "Wuthering Heights"-Besetzung stark umstritten
Kritik an Besetzung
Wuthering Heights - Sturmhöhe
Star aus "Eis am Stil": Christine Zierl möchte nach China auswandern
Christine Zierls Zukunftspläne
Christine Zierl
ARD-Experte ist frustriert über Olympia-Offizielle: "Ich hab' nur Fragezeichen"
Zukunft der Nordischen Kombination
Olympische Winterspiele 2026
"Noch nie erlebt": ZDF-Kamerafrau überrascht Angelo Kelly bei "Volle Kanne"
Kunst in der Pandemie
Angelo Kelly
Bill und Tom Kaulitz kündigen neues, "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
300 Euro für einen „Papagei“? Händler streiten bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 11. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere
Was hat er vor?
Matthias Reim steht auf der Bühne.
Dieser “Bridgerton”-Liebling wird laut Netflix-Fans bald den Serientod sterben
Düstere Wende?
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
Heidi's Ersatz
Heidi Klum
Olympia 2026: Norweger widmet Goldmedaille verstorbenem Kollegen
Olympia-Sieg
Johan-Olav Botn
Olympische Winterspiele: Deutsches Team im Silberrausch – und Drama für Biathleten
Olympia-Drama
Olympische Spiele: Damen-Teamkombi
Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
Er wäre heute 100 geworden
Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone"
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Fast vier Millionen Zuschauer: Warum diese Karnevalsshow so beliebt ist
"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
Nach Aus von “Polizeiruf”: Stars kritisieren Entscheidung der ARD
Das sagen sie
Die TV-Kommissare Peter Kurth und Peter Schneider
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Wicked: Teil 2"
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel