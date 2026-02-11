Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!

Normalerweise lässt sich Heidi Klum keine "Germany's Next Topmodel"-Entscheidung entgehen. Seit 20 Jahren ist es die GNTM-Chefin höchstpersönlich, die ihren Models mitteilt, ob sie in die nächste Runde kommen. Nun kam es jedoch zu einer Ausnahme.

Wie Klum gegenüber "Bild" erklärte, sei sie während der Dreharbeiten zur 21. Staffel erkrankt. "Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung", offenbarte die 52-Jährige. "Bei mir ging gar nichts mehr." Weil sie den Dreh einer besonders wichtigen Episode nicht "komplett absagen" wollte, suchte das Model kurzfristig Ersatz – und fand ihn in ihrem Nachwuchs: "Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni."

Auch im Trailer der neuen Staffel ist zu sehen, wie Leni Klum – deren Muttersprache Englisch ist – sagt: "Ich habe heute kein Foto für dich." Ihre Mutter scheint damit zufrieden zu sein: "Ich finde, Leni hat das richtig gut gemacht", lobte Heidi Klum die 21-Jährige im "Bild"-Interview und verriet: "Sie wird auch als Gast-Jurorin in der Staffel dabei sein. Ich liebe ihre charmante deutsche Aussprache."

Heidi Klums Sohn half "beim Set-Aufbau" Heidi Klums älteste Tochter war bereits in früheren Staffeln dabei. Ebenfalls mit von der Partie ist Lenis jüngerer Bruder Henry. Der 20-Jährige habe "im Art-Department mitgearbeitet und beim Set-Aufbau geholfen", ließ Klum ihre Fans wissen.

Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet am Mittwoch, 11. Februar, um 20.15 Uhr bei ProSieben. Los geht es erstmalig mit der Auswahl der männlichen Models. Erst am darauffolgenden Donnerstag übernehmen die Frauen den Laufsteg. Die ersten beiden Folgen widmen sich den offenen Castings in Köln, die bereits im Juni vergangenen Jahres stattfanden. Eine Neuerung gibt es auch zum Staffel-Abschluss: Statt eines großen Live-Finales wird die Entscheidung über den Sieg diesmal bereits am Ende der Dreharbeiten in Los Angeles getroffen und aufgezeichnet.

