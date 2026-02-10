„Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See“: ZDF zeigt ungewöhnliche Reportage

Willkommen auf dem etwas anderen "Traumschiff": In der gut gelaunten ZDF-Reisereportage "Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See" (schon seit einiger Zeit in der Mediathek zu finden) nehmen manche der 2.500 begeisterten Musikfans den alten Shanty Song vom "Drunken Sailor" sehr wörtlich.

Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See Reportage • 12.02.2026 • 00:45 Uhr

Es herrscht eben Partystimmung, wenn nicht Ausnahmezustand an Bord des Ozeanriesen, der sich diesmal nicht so ganz an die eher steifen Regeln vom Kapitänsdinner in Abendgarderobe oder vom gesitteten Tanztee an Bord hält. Es ist eben weniger "Traumschiff", sondern eine Art "Wacken auf Wellen". Auf dem Kreuzfahrtschiff sind neben den Reisegästen des sympathischen Kapitäns Sven Kassel und seiner Crew auch die fünfköpfige Band Kupfergold oder Szenestars wie Kreator an Bord – und selbstredend eine Extraladung an Biervorräten.

Nächtlicher Metal-Marathon: Hochsee-Reportage im ZDF-Nachtblock "Krisenmanagement ist mein Spezialgebiet, und dafür bin ich wie Speedy Gonzales überall an Bord unterwegs und im Austausch mit meinem Team", sagt General Managerin Doreen Jana Kümpel, die sich der feierfreudigen Meute mit großer Hingabe stellt. Allerdings gilt wie so oft für Schwermetall-Anhänger: Sie mögen für Außenstehende wie wilde Wikinger aussehen, haben in der Regel allerdings doch sehr umgängliche, aufgeschlossene Herzen. Das können auch die Freundinnen Birte McNeely und Vanessa Wüpping bestätigen, die bereits das zweite Mal an Bord der Metal-Kreuzfahrt sind und sich dort sichtlich wohlfühlen. "Zwei Jahre haben wir dafür gespart", sagen die Frauen, die sich bei ihrem Trip von der Kamera begleiten lassen.

Die Musiker von Kupfergold rund um Sängerin Bonnie Banks aka Tini wirken zunächst sehr gespannt, was sie an Bord erwartet. "Ich hoffe nur, dass ich nicht seekrank werde", sagt Gitarrist Alex. Immerhin sind es nicht ganz alltägliche Auftrittsbedingungen bei den vier geplanten Konzerten auf dem Schiff – davon zwei auf dem Pooldeck. Gerockt wird hier bei Wind und Wetter. "Nur bei Sturm holen die uns rein – aber wir hoffen mal, dass das Wetter hält", sagt Bonnie. Sie schätzt den ungewöhnlich engen Kontakt zu den Fans auf See.

Das ZDF zeigt die vier Folgen der feucht-fröhlichen Hochsee-Reportage in einem Nachtblock jeweils direkt hintereinander.

Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See – Mi. 11.02. – ZDF: 00.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

