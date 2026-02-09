Home News TV-News

Tatort Atom-U-Boot: Eine der spannendsten BBC-Serien überhaupt

"Vigil – Tod auf hoher See"

Atom-U-Boot im Fokus: Die packende Serie "Vigil"

09.02.2026, 14.44 Uhr
von Eric Leimann
Die BBC-Serie "Vigil" begeistert mit einem spannenden Thriller-Plot auf einem Atom-U-Boot. Zwei Detektives aus Glasgow ermitteln in einer hochsicheren militärischen Umgebung.
Vigil - Tod auf hoher See
Mordermittlungen auf und unter hoher See: Mit der hochspannenden britische Miniserie "Vigil" zeigt das ZDF einen echten TV-Straßenfeger aus Großbritannien. Detective Amy Silva (Suranne Jones) beißt beim Kapitän des Atom-U-Bootes (Paterson Joseph), auf dem sie ermittelt, auf Granit.  Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
Anreise zu schwierigen Ermittlungen: Detective Amy Silva Suranne Jones) wird von einem Militär-Helikopter aufs Atom-U-Boot "Vigil" abgeseilt.  Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
Kirsten Longacre (Rose Leslie, links, bekannt aus "Game of Thrones") ist für die Ermittlungen an Land zuständig.   Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
Die Miniserie "Vigil" ist gleichzeitig Krimi und ein spannendes U-Boot-Drama. Die Crew, unter anderem Matthew Doward (Lorne MacFadyen, zweiter von links), muss aushalten, dass auf dem beengten Raum unter Wasser auch noch Mordermittlungen stattfinden.   Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
DCI Amy Silva (Suranne Jones, rechts) und Kirsten Longacre (Rose Leslie) sind mehr als nur Kolleginnen.  Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
Die Leitung der Marine auf der Basis der "Vigil" bleibt skeptisch: Eine zivile Polizistin soll auf ihrem U-Boot ermitteln? Konter-Admiral Shaw (Stephen Dillane) und seine Adjutantin Erin Branning (Lolita Chakrabarti) besprechen sich mit der Glasgower Polizei.  Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
Um auf das U-Boot zu gelangen, muss Kommissarin Amy Silva (Suranne Jones) über dem offenen Meer abgeseilt werden.  Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI
Vigil - Tod auf hoher See
Chief Petty Officer Craig Burke (Martin Compston, Mitte) wird tot aufgefunden. Waren Drogen im Spiel?  Fotoquelle: ZDF / WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI

Die sechsteilige Miniserie "Vigil – Tod auf hoher See" gehört zu den erfolgreichsten Serien der BBC seit dem Riesenerfolg "Bodyguard". Und es gibt durchaus inhaltliche Parallelen. Beide Programme sind klassisch "wendungsreich" gebaute Thriller mit Kriminalhandlung, die eine zusätzliche Faszination ausüben, weil sie in einem ungewöhnlichen und deshalb reizvollen Ambiente spielen. Was bei "Bodyguard" der Politbetrieb war, ist bei "Vigil" ein Atom-U-Boot inklusive militärischem Hintergrund, der dafür sorgt, dass die Macht der Polizei an Bord der Royal-Navy-Hochsicherheitszone begrenzt bis unklar ist. Das ZDF wiederholt nun zu nächtlicher Stunde die erste Staffel des Brit-Hits, der 2023 eine Fortsetzung erhielt .

ZDF
Vigil – Tod auf hoher See
MIni-Serie • 11.02.2026 • 01:00 Uhr

Craig Burke, ein Besatzungsmitglied des Trident-Atom-U-Boots HMS Vigil wird tot aufgefunden. Der Mann soll eine Überdosis Heroin konsumiert haben. Aus Glasgow, in dessen Zuständigkeitsbereich der Marinestützpunkt liegt, wird Detective Amy Silva (Suranne Jones, Rachel Bailey aus "Scott & Bailey") zu den Ermittlungen gerufen und findet Hinweise auf Fremdeinwirken. Die Freundin des Toten behauptet, Burke habe nie Drogen genommen. Es gibt zudem einen Haken: Die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreichs muss ungebrochen bleiben. Also bleibt das U-Boot auf Patrouille, und Amy muss sich der Besatzung anschließen, um zu ermitteln.

Sie bittet ihre Kollegin und Freundin Kirsten Longacre (Rose Leslie, Ygritte aus "Game of Thrones"), die Ermittlungen an Land zu übernehmen. Die Frauen finden früh heraus, dass an Bord offenbar Dinge vertuscht werden. Doch die Macht der Polizei auf militärischem Hoheitsgebiet ist begrenzt – was die U-Boot-Besatzung die unwillkommene Ermittlerin auch gerne spüren lässt.

