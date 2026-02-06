Home News Star-News

Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?

Die Schauspieler der Kult-Serie

Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?

06.02.2026, 13.45 Uhr
von Ingo Gatzer
Mit der von 1984 und 1988 produzierten TV-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ gelang dem ZDF ein echter Quotenhit. Für viele hat die Krankenhausserie Kult-Charakter und avancierte zum Vorbild für zahlreiche ähnliche Formate. Ein Wiedersehen ist derzeit kostenlos in der ZDF-Mediathek möglich. Doch was wurde eigentlich aus den beliebtesten Schauspielern?
"Die Schwarzwaldklinik": (l-r): Eva-Maria Bauer, Alf Marholm, Gaby Fischer, Franz Rudnik, Ilona Grübel, Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn und Barbara Wussow.
"Die Schwarzwaldklinik": (l-r): Eva-Maria Bauer, Alf Marholm, Gaby Fischer, Franz Rudnik, Ilona Grübel, Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn und Barbara Wussow.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa | Dieter Klar

Mit der in den 1980er-Jahren entstandenen Serie „Die Schwarzwaldklinik“ landete das ZDF einen der größten Fernseherfolge seiner Geschichte. Die Krankenhausserie erreichte Kultstatus und prägte ein ganzes Genre. Heute ist sie kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufbar. Doch wie erging es eigentlich den beliebtesten Darstellern nach dem Serienende?

Klausjürgen Wussow (Klaus Brinkmann)

Der Chefarzt Professor Klaus Brinkmann war für Klausjürgen Wussow die Rolle seines Lebens, durch die er einem breiten Publikum bekannt wurde. Der Schauspieler verfasste darüber sogar zwei Bücher, nämlich „Mein Leben als Chefarzt Dr. Brinkmann“ und „Prof. Brinkmann und ich“. Auch nach dem „Schwarzwaldklinik“-Ende war er noch in weiteren Arztserien zu sehen und spielte etwa in „Klinik unter Palmen“ ebenfalls einen Mediziner. Zum letzten Mal vor der Kamera stand – der da bereits an Demenz leidende – Wussow aber wieder in seiner Paraderolle, nämlich für die 2005 erschienenen „Schwarzwaldklinik“-Fernsehfilme. Nach mehreren Zusammenbrüchen und Schlaganfällen verstarb er am 19. Juni 2007 im Alter von 78 Jahren.

Gabi Dohm (Christa Mehnert bzw. Brinkmann)

Auch für Gabi Dohm bedeutete „Die Schwarzwaldklinik“ einen ungeahnten Popularitätsschub. Nach dem Serienende hatte sie Gastrollen in zahlreichen deutschen Krimiserien wie „Der Alte“, „Derrick“ oder „Ein Fall für Zwei“. Zudem verkörperte sie im „Polizeiruf 110“ mehrfach die Polizeipsychologin Dr. Silvia Jansen und spielte von 2012 bis 2015 in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ mit. Mehrfach war die deutsch-österreichische Schauspielerin zudem in „Das Traumschiff“ zu sehen – zuletzt 2022. Heute über 80 Jahre alt lebt sie zusammen mit dem Regisseur Peter Deutsch in München.

Sascha Hehn (Udo Brinkmann)

Sascha Hehn zog es nach seiner Rolle als Dr. Udo Brinkmann ebenfalls auf die sieben Weltmeere. Als Chefsteward Victor und später sogar als Kapitän Victor Burger avancierte er in „Das Traumschiff“ zum Frauenliebling. Ähnlich wie sein Serienvater war Hehn aber auch weiterhin als Gott in Weiß zu sehen – etwa in 53 Folgen der TV-Serie „Frauenarzt Dr. Markus Merthin“. Als Synchronsprecher lieh er zudem dem grünen Oger Shrek seine Stimme. Im Herbst 2023 heiratete der damals 68-Jährige die über 20 Jahre jüngere Gloria Krass.

Eva Maria Bauer (Hildegard Zeisig)

Als Oberschwester Hildegard Zeisig war Eva Maria Bauer für Klatsch und Tratsch zuständig. Auch nach dem Ende der Serie war die Schauspielerin in zahlreichen Arztserien zu sehen, etwa in „Hallo, Onkel Doc!“ und „St. Angela“. In „Der Landarzt“ wirkte sie sogar von 1987 bis zu ihrem Tod im Jahr 2006 mit. Ihr schauspielerisches Talent zeigte die auch als Hörspiel- und Synchronsprecherin gefragte Hamburgerin vor allem in TV-Mehrteilern von Dieter Wedel – etwa in „Der große Bellheim“ oder in „Die Affäre Semmeling“.

Christian Kohlund (Alexander Vollmers)

Christian Kohlund konnte seine Rolle als Arzneimittelforscher Alexander Vollmers hingegen weitgehend hinter sich lassen. Der Schweizer hatte nach Serienende diverse Gastrollen in deutschen Krimireihen, reiste aber auch auf dem „Traumschiff“. Seit 2016 ist Kohlund als Rechtsanwalt Thomas Borchert in der TV-Krimiserie „Der Zürich-Krimi“ zu sehen. Heute lebt der über Siebzigjährige mit seiner dritten Ehefrau in Passau.

Barbara Wussow (Elke Brinkmann)

In der Serie heiratet sie den Sohn des Chefarztes, im realen Leben ist sie die Tochter des Schauspielers Klausjürgen Wussow, der diesen verkörpert. Nach der Krankenhausserie folgten zahlreiche Rollen in bekannten TV-Serien – vor allem auf dem „Traumschiff“. Mit Ärzten hatte sie jedoch weniger als Schauspielerin, sondern vor allem im Rahmen ihrer Engagements für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ sowie als Schirmherrin im Bereich Kinderkrebsnachsorge zu tun. Heute lebt Barbara Wussow mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Wien.

Andreas Winterhalder (Benjamin Brinkmann)

Ganz anders verlief das Leben von Andreas Winterhalder, der in der Serie den Sohn von Professor Klaus Brinkmann spielte. Er stand nur noch im Jahr 1991 für ein Serienspecial vor der Kamera. Bei den „Schwarzwaldklinik“-Filmen aus dem Jahr 2005 ersetzte ihn dann Alexander Wussow, der Sohn von Klausjürgen Wussow. Der inzwischen rund vierzigjährige Andreas Winterhalder unterrichtet als Lehrer an einer Waldorfschule in Balingen.

