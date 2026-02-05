Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch

Laura Larsson ist vielen vor allem als Podcasterin bekannt, nun erobert die 36-Jährige auch das Fernsehen. "Neo Social Club mit Laura Larsson" heißt ihre Comedyshow bei ZDFneo. Geboren in Mecklenburg-Vorpommern, hat sich Larsson mit Podcastformaten wie "Herrengedeck" und "Zum Scheitern Verurteilt" eine große Fangemeinde aufgebaut. Jetzt bringt sie ihren Humor, ihre Beobachtungsgabe und ihre Leidenschaft für digitale Kultur auf den Bildschirm.

"Neo Social Club" orientiert sich laut ZDF am US-Format "After Midnight" – einer Late-Night-Comedy-Show von CBS, die im vergangenen Jahr abgesetzt wurde. In insgesamt acht Folgen lädt Laura Larsson nun jeweils drei Gäste aus Comedy, Medien und Netzkultur ein. In spielerischen Runden treten sie gegeneinander an, kommentieren virale Phänomene und nehmen im launigen Gespräch das Internet liebevoll auseinander. Mit dabei sind unter anderem Nilam Farooq, Gisa Flake, Lena Kupke, Ana Lucía, Nico Stank, Tutty Tran und Caro Worbs. Am Ende jeder Folge stehen sich zwei Gäste im Finale gegenüber und kämpfen um einen persönlich ausgewählten Preis der Gastgeberin. Thematisch steht alles im Mittelpunkt, was online für Aufmerksamkeit sorgt. Fragwürdige Trends, absurde Clips und kollektive Internetmomente werden zum Ausgangspunkt für Humor und Diskussion.

"Unerschöpflicher Raum für kollektives Kopfschütteln" Eine eigene Fernsehsendung – für die Gastgeberin fühlt sich das offenbar noch immer ein wenig surreal an. "Ich freue mich riesig, dass es nun eine Bühne im Fernsehen gibt, auf der die digitale Welt nicht nur als Problemzone behandelt wird, sondern als das, was sie auch ist: ein unerschöpflicher Raum für Humor, Kreativität und kollektives Kopfschütteln", sagt sie über das neue Format. Auch persönlich erfüllt sich für sie ein Wunsch: "Endlich kann ich auch beruflich TikToks schauen. Und das für 'ne eigene Show im Fernsehen! Wurde aber auch mal Zeit. Liebs doch nur." Von den Zuschauerinnen und Zuschauern wünscht sich Larsson vor allem Offenheit. Die Menschen sollen sich einfach auf die Show einlassen. Auch wer keine "Memes im Minutentakt konsumiert", könne Spaß daran haben, denn am Ende gehe es vor allem darum, "gemeinsam zu lachen."

Die erste Staffel "Neo Social Club mit Laura Larsson" ist ab Donnerstag, 5. Februar, 22.15 Uhr, bei ZDFneo zu sehen. Bereits ab Mittwoch, 4. Februar, steht die Show im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung.

