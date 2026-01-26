Home News Star-News

Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"

26.01.2026, 12.02 Uhr
von Franziska Wenzlick
Nachdem Diego Pooth 2025 bei "Let's Dance" triumphierte, sprach er in der "NDR Talk Show" über die Herausforderungen der Show. Der intensive Trainingsplan führte dazu, dass er täglich ärztliche Hilfe benötigte.
Bei der "NDR Talk Show" sprach Diego Pooth über seine Zeit bei "Let's Dance".  Fotoquelle: NDR / Uwe Ernst
2025 wurde Diego Pooth zum "Dancing Star" gekürt.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

2025 wurde Diego Pooth der "Dancing Star". Vor Start der neuen "Let's Dance"-Staffel im Februar sprach der Sohn von Verona Pooth nun in der "NDR Talk Show" über seine Teilnahme an der RTL-Show. "Vor einem Jahr klingelte mein Telefon, ich habe nichts Böses erwartet", erzählte er von der Anfrage des Senders.

"Ich lebe in Berlin, bin ein relativ normaler Student. Bevor es bei 'Let's Dance' losging, hatte ich ein ganz normales Studentenleben." Der 22-Jährige "hätte niemals gedacht, dass ich jemals überhaupt in meinem Leben freiwillig tanzen werde". Dann jedoch habe man ihn "in so einen Glitzerstrampler gesteckt in der ersten Sendung und gesagt, so jetzt tanz mal". Dies seien "die unangenehmsten zehn Minuten" seines Lebens gewesen.

Diego Pooth war "drei Wochen lang jeden Tag beim Arzt"

Gelohnt hat sich die Teilnahme für Diego Pooth allemal – schließlich ging er als Sieger aus dem Format. Nichtsdestotrotz habe die intensive Zeit Spuren hinterlassen. "Man meint, es wäre eine Tanzshow, das kann ja nicht so anstrengend sein, aber ich habe drei Monate lang jeden Tag 15 Stunden trainiert ohne einen Tag Pause", betonte er in der "NDR Talk Show" und verriet: "Ich war danach drei Wochen lang jeden Tag beim Arzt, der mir das Knie gerettet hat. Ich bekam jeden Tag eine Spritze."

Trotz der körperlichen Herausforderung habe Pooth "eine sehr coole Zeit" bei den Dreharbeiten gehabt: "Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ich habe das Gefühl, es gibt nichts anderes, wo ich jemals so über meinen eigenen Schatten hätte springen können, wie da."

Die nächste "Let's Dance"-Staffel steht bereits in den Startlöchern. Ab 27. Februar wagen sich Bianca Heinicke, Ross Antony, Nadja Benaissa, Esther Schweins, Sonya Kraus, Gustav Schäfer, Anna-Carina Woitschack, Jan Kittmann, Vanessa Borck, Joel Mattli, Willi Whey, Betty Taube, Milano sowie Simon Gosejohann aufs Parkett.

"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
Die neue Staffel von "Let's Dance" steht in den Startlöchern. RTL hat bereits erste prominente Kandidaten angekündigt. Wer macht mit?
RTL verrät's
Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Let's Dance Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit

