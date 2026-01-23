Dschungel-Auftakt: Darf Simone Ballack ihre Emilio-Kette mitnehmen?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Dschungelcamps stehen fest. Darunter ist auch die Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack, Simone Ballack. Im Camp selbst möchte die 49-Jährige aber auf eine Kette mit emotionaler Bedeutung verzichten…

Startschuss für „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“ Am 23. Januar 2026 geht das RTL-Dschungelcamp in die nächste Runde. Mit dabei ist auch Simone Ballack (49), die kürzlich verriet, warum sie gerade einen Luxusgegenstand nicht mit nach Australien nehmen wollte, der sie an ihren verstorbenen Sohn Emilio erinnert. Prominente, die in den australischen Dschungel ziehen, dürfen sich nämlich vorab entscheiden, welchen Wertgegenstand sie mit ins Camp nehmen möchten. Während einige dabei pragmatische Mitbringsel bevorzugen, wie beispielsweise ein Kissen, Ohropax zum Schutz vor lauten Geräuschen oder eine Schlafmaske, nehmen andere Dinge mit, die sie an ihre Liebsten zu Hause erinnern oder Dinge mit emotionaler Relevanz.

Simone Ballack: Darum bleibt ihr wertvollstes Schmuckstück daheim Vor dem Hintergrund des frühen Todes ihres geliebten Sohnes Emilio, gingen viele Fans davon aus, dass Simone Ballack auch ihre Kette bei sich tragen wird, als Andenken an ihr viel zu früh aus dem Leben getretenes Kind. Doch im Interview mit „Bunte“ offenbart sie nun, warum sie das Schmuckstück lieber ablegt und in den eigenen vier Wänden aufbewahren möchte: „Da uns Kandidaten im Verlauf der Staffel möglicherweise Luxusgegenstände abgenommen werden, tendiere ich aktuell dazu, sie lieber nicht mitzunehmen“, so die 49-Jährige.

Weiter verrät Ballack: „Der Anhänger der Kette enthält die gepresste Asche von Emilio und ist ein einzigartiges Schmuckstück von unschätzbarem emotionalen Wert.“ Folgerichtig sei es für sie undenkbar, die Kette inklusive Anhänger einer dritten Person auszuhändigen, da die Sorge zu groß sei, dass das Andenken in irgendeiner Form abhanden kommen könnte.

Die Produktion greift ein: Sie kommen Simone Ballack entgegen Man mag es kaum glauben, aber RTL zeigt sich empathisch und hat eine Lösung für diesen Zwiespalt parat. Es gibt einen Deal, dass die Kette in ein spezielles Säckchen gepackt wird und eine Person übergeben wird, die besonders gut aufpassen wird. Dazu gehören auch die Prüfungen. Die Kette gelangt nur in die Hände dieser bestimmten Person. Simone Ballack ist sichtlich erleichtert: "Das gibt mir einfach Stärke und Energie."

So kann sie ihren persönlichen Artikel weiter bei sich tragen und ihn zum Auftakt des Dschungelcamps mit nach Australien nehmen.

Simone Ballack: Der tragische Unfall ihres Sohnes Am 5. August 2021 steht die Welt für Simone und ihren Ex-Mann Michael Ballack still, als sie erfahren, dass ihr geliebter Sohn Emilio bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen ist. Er war das mittlere von drei gemeinsamen Kindern des Ex-Ehepaares und zum Zeitpunkt seines Todes erst 18 Jahre alt. Das Unglück habe sich in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe von Troia, im Süden Lissabons ereignet.

Dort besitzt Familie Ballack eine Ferien-Villa. Emilio soll das Haus gegen 2 Uhr nachts verlassen haben, um mit dem Quad eine junge Dame nach Hause zu fahren. Ein Angestellter der Familie erklärt damals: „Er bat sie zu warten, während er das Gefährt ausparkte. Dann verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und verlor sein Leben.“ Das Fahrzeug habe beim Starten einen Satz zurück gemacht, woraufhin Emilio einen kleinen Abhang hinuntergefallen und von dem etwa 200-300kg schweren Quad tödlich erfasst worden sei.

