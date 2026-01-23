"Klar bin ich schon fremdgegangen": Oliver Pocher entsetzt Pietro Lombardi mit Geständnis

Oliver Pocher und Pietro Lombardi kennen sich seit rund 15 Jahren. Nach dem Ausstieg von Sandy Meyer-Wölden hat der Sänger nun sogar den Part an der Seite seines guten Freundes im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" übernommen. Seit seiner Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa wohnt der frühere DSDS-Gewinner aktuell auch beim Comedian. Doch mit dieser Beichte hatte er offenbar überhaupt nicht gerechnet ...

In der neusten Podcast-Folge sprechen Oliver Pocher und Pietro Lombardi über ihre Vergangenheit. Als Letzterer fragt, ob der Entertainer schon einmal fremdgegangen sei, antwortet dieser prompt: "Klar!" Lombardi hakt irritiert nach: "Was?!" Daraufhin betont Pocher noch mal deutlich: "Klar bin ich schon mal fremdgegangen."

Oliver Pocher habe seine Ehefrauen "aus bestem Gewissen" geheiratet Der Musiker ist merklich geschockt, wiederholt mehrfach, dass er selbst niemals fremdgegangen sei. "Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau", erklärt Pietro Lombardi. Oliver Pocher zollt seinem Freund dafür Respekt: "Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast."

Er gesteht ein, dass er sein damaliges Verhalten nicht gutheißen will: "Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann." Außerdem stellt der Komiker klar, dass er seine beiden einstigen Ehefrauen "aus bestem Gewissen" geheiratet habe. Weder bei Ex-Frau Amira Aly noch bei Sandy Meyer-Wölden sei er fremdgegangen. Das sei es mit Kindern und dem ständigen Blick der Öffentlichkeit "einfach nicht wert", betont Pocher.

Der 47-Jährige war von 2010 bis 2014 mit Sandy Meyer-Wölden verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Seine zweite Ehe mit Amira Aly hielt von 2019 bis 2024 und brachte zwei gemeinsame Söhne hervor. Pietro Lombardi wiederum war von 2013 bis 2019 mit Sarah Engels verheiratet. Anschließend war der 33-Jährige von 2020 bis 2025 mit Laura Maria Rypa liiert, mit der er sich 2022 auch verlobt hatte. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne.

