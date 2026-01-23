Home News TV-News

Dschungelcamp-Überraschung um Stefan Raab: RTL kündigt Live-Auftritte an

23.01.2026, 10.28 Uhr
von Gianluca Reucher
RTL überrascht mit Stefan Raabs Rückkehr ins Dschungelcamp. Der Moderator wird mit seiner satirischen Show die Abende abrunden und für Unterhaltung sorgen.
Stefan Raab
Stefan Raab hat beim Dschungelcamp 2026 auch ein Wörtchen mitzureden.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert

RTL hält die Dschungelcamp-Fans weiter auf Trab! Nach der Ankündigung, dass die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr in zwei Lager aufgeteilt werden, und der Veröffentlichung von Aufnahmen aus der ersten Dschungelprüfung, folgt nun die nächste überraschende Bekanntgabe: Stefan Raabwird mit seiner Show ebenfalls einen Beitrag zur 19. Staffel leisten.

Der Moderator wird ab Dienstag, 27. Januar, sechs 30-minütige Spezial-Ausgaben seiner "Stefan Raab Show" live um 23.30 Uhr bei RTL bringen, direkt nach "Die Stunde danach", die wiederum immer unmittelbar im Anschluss an das Dschungelcamp läuft. Das Format trägt passenderweise den Namen: "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach".

Das sind die Sendetermine von "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach":

  • Dienstag, 27. Januar
  • Mittwoch, 28. Januar
  • Donnerstag, 29. Januar
  • Dienstag, 3. Februar
  • Mittwoch, 4. Februar
  • Donnerstag, 5. Februar

Stefan Raab wird "sein satirisches Resümee" ziehen

Stefan Raab wird bei seinen 30 Minuten langen Live-Auftritten "sein satirisches Resümee" ziehen und so "einen perfekten Dschungelabend abrunden", wie der Sender schreibt. Die 19. Staffel des Dschungelcamps startet am Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL und ist von da an immer täglich zu sehen. Danach folgt stets "Die Stunde danach", wo Olivia Jones und Angela Finger-Erben ehemalige Kandidaten, Angehörige und Fans empfangen, um über das aktuelle Geschehen in der australischen Wildnis zu sprechen. An den sechs ausgewählten Terminen folgt darauf dann noch "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach".



Die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten des Dschungelcamps sind: Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella, Nicole Belstler-Boettcher, Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger.

Mega-Regeländerung im Dschungelcamp: Das kommt auf die Promis zu!
Kurz vor dem Start des Dschungelcamps 2026 sorgt RTL mit einer Regeländerung für Aufsehen: Die Kandidaten werden in zwei Lager aufgeteilt. Aber was genau steckt dahinter?
Dschungelcamp-Neuerung
Dschungelcamp 2026

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
