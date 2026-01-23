Dschungelcamp-Überraschung um Stefan Raab: RTL kündigt Live-Auftritte an

RTL hält die Dschungelcamp-Fans weiter auf Trab! Nach der Ankündigung, dass die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr in zwei Lager aufgeteilt werden, und der Veröffentlichung von Aufnahmen aus der ersten Dschungelprüfung, folgt nun die nächste überraschende Bekanntgabe: Stefan Raabwird mit seiner Show ebenfalls einen Beitrag zur 19. Staffel leisten.

Der Moderator wird ab Dienstag, 27. Januar, sechs 30-minütige Spezial-Ausgaben seiner "Stefan Raab Show" live um 23.30 Uhr bei RTL bringen, direkt nach "Die Stunde danach", die wiederum immer unmittelbar im Anschluss an das Dschungelcamp läuft. Das Format trägt passenderweise den Namen: "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach".

Das sind die Sendetermine von "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach":

Dienstag, 27. Januar

Mittwoch, 28. Januar

Donnerstag, 29. Januar

Dienstag, 3. Februar

Mittwoch, 4. Februar

Donnerstag, 5. Februar Stefan Raab wird "sein satirisches Resümee" ziehen Stefan Raab wird bei seinen 30 Minuten langen Live-Auftritten "sein satirisches Resümee" ziehen und so "einen perfekten Dschungelabend abrunden", wie der Sender schreibt. Die 19. Staffel des Dschungelcamps startet am Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL und ist von da an immer täglich zu sehen. Danach folgt stets "Die Stunde danach", wo Olivia Jones und Angela Finger-Erben ehemalige Kandidaten, Angehörige und Fans empfangen, um über das aktuelle Geschehen in der australischen Wildnis zu sprechen. An den sechs ausgewählten Terminen folgt darauf dann noch "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach".

Die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten des Dschungelcamps sind: Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella, Nicole Belstler-Boettcher, Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels