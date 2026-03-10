"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen

Home News TV-News

10.03.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Ein Armbrustschütze hat eine Rudertrainerin getötet und den mit ihr im Boot sitzenden Polizisten Oscar angeschossen. Eine besondere Aufgabe bei Kommissar Behringers Ermittlungen kommt seiner Exkollegin Charly zu. Die im Oktober verstorbene Wanda Perdelwitz ist hier bei RTL in einer ihrer letzten Rolle zu erleben.
Behringer (Antoine Monot) ermittelt im elitären Ruderclub Rivus. Für die Mitglieder ist Rudern mehr als ein Sport, es sei eine Religion, wie einer der Ruderer erklärt.  Fotoquelle:  RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Konrad Behringer (Antoine Monot) steht vor einem kniffligen Fall: Galt der Mordanschlag nur der getöteten Judith Köhler oder war auch sein Kollege Oscar Ziel des Attentats?  Fotoquelle: RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Kommissar Behringer hat erfahren, dass die getötete Judith Köhler vor Jahren die gleiche Lähmung hatte wie seine Freundin und frühere Kollegin Charly (Wanda Perdelwitz). Womöglich kann sie mit demselben Training wie Köhler damals auch wieder gesund werden? Ganz nebenbei soll Charly im Ruderclub Martin Winkler (Christoph Letkowski) aushorchen.   Fotoquelle:  RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Ein eingespieltes Team: Kriminaltechniker Sebastian Loncar (Jonas Laux, links) ermittelt im sechsten Fall erneut mit seinem Schwager Konrad Behringer (Antoine Monot) und dessen Partnerin Ela Jenning (Cosima Henman).  Fotoquelle: RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Streifenpolizist Oscar Renner (Oskar Keymer) nimmt Ruderstunden bei der Trainerin Judith Köhler (Antje Hamer). Bei einem morgendlichen Training werden sie vom Ufer aus beschossen.  Fotoquelle: RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Der Ruderer Martin Winkler (Christoph Letkowski) ahnt nicht, dass Charly (Wanda Perdelwitz) nicht wirklich an einem Rudertraining und ihm interessiert ist. Doch mit der Zeit wird sich das ändern.   Fotoquelle: RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Tamino Winkler (Luke Matt Röntgen, links), Samir Zaidoun (Salimou Thiam, Mitte) und Henri Kowalt (Oskar von Schönfels) sind drei Nachwuchstalente des elitären Bamberger Ruderclubs Rivus. Sie hoffen, bei der anstehenden Meisterschaft gut abzuschneiden. Ihr Ziel: Plätze in einer englischen Kaderschmiede.   Fotoquelle:  RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Henriette Köhler (Hedi Kriegeskotte, links) war einst selbst eine strenge Rudertrainerin, so wie ihre ermordete Tochter Judith. Ihre zweite Tochter Linda Reinhardt (Anna Unterberger) ist mit dem dubiosen Gerrit Reinhardt (Robin Sondermann) verheiratet und kümmert sich um ihre pflegebedürftige Mutter.   Fotoquelle:  RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
Praktisch, wenn man eine Schwester hat, die mit der Armbrust umgehen und bei den Ermittlungen helfen kann: Anne (Jessica Ginkel) zeigt ihrem Mann, Kriminaltechniker Sebastian Loncar (Jonas Laux, links), und ihrem Bruder Konrad Behringer (Antoine Monot), wie's geht.  Fotoquelle:  RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar
"Meistens sind die Fälle, die am Anfang am einfachsten erscheinen, am Ende die kniffligsten", weiß Kommissar Behringer (Antoine Monot) und gibt diese Weisheit auch an seine Kollegen Sebastian (Jonas Laux) und Ela (Cosima Henman) weiter.   Fotoquelle:  RTL / Redseven Entertainment / Behrus Yazdanfar

Mit "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" zeigt RTL am Abend des "Tödlichen Dienstags" den sechsten und vorerst letzten neuen Film seiner 2024 ins Leben gerufenen Reihe. Fast drei Millionen Menschen schalteten beim vierten Fall des liebenswert eigenwilligen Kommissars Behringer (Antoine Monot Jr.) und seiner Kollegin Ela Jenning (Cosima Henman) im vergangenen Jahr ein. Der "Bamberg-Krimi" kommt ganz offensichtlich auch außerhalb seines oberfränkischen Handlungsortes gut an. Der neueste Fall wird für die Ermittler zu ihrem bisher wohl persönlichsten, denn unter den Opfern eines Attentats befindet sich auch ihr Kollege Oscar (Oskar Keymer).

Kriminalfilm • 10.03.2026 • 20:15 Uhr

Der Streifenpolizist und seine Trainerin Judith Köhler (Antje Hamer) vom elitären Ruderverein Rivus gleiten gerade im Doppelzweier über das ruhige Wasser, als vom Ufer Schüsse aus einer Armbrust auf sie abgegeben werden. Köhler stirbt kurz darauf, Oscar überlebt verletzt. Sekunden vor dem Anschlag wollte Köhler ihm noch etwas erzählen – sie habe etwas herausgefunden. Bevor sie am Ufer ihren Verletzungen erliegt, kann sie noch zwei Buchstaben in die Erde ritzen: T und A.

Ist Tamino Winkler (Luke Matt Röntgen), ein Nachwuchstalent des Ruderclubs, gemeint? Es stehen wichtige Meisterschaften an, unter den drei jungen Konkurrenten Tamino, Henri (Oskar von Schönfels) und Samir (Salimou Thiam) war einer zum Ersatzmann verdammt: Henri. Doch der erzählt den Ermittlern, Köhler habe ihm gesagt, dass er und nicht, wie geplant, Tamino antreten solle. Damit hätte Letzterer ein Motiv. "Der Fall ist so gut wie gelöst", ist Ela Jenning überzeugt, wird von ihrem erfahreneren Kollegen jedoch schnell eines Besseren belehrt: "Meistens sind die Fälle, die am Anfang am einfachsten erscheinen, am Ende die kniffligsten."

Abschied von Wanda Perdelwitz

Ein Verdacht fällt auf den als "Bamberg-Rambo" verschrienen Mike Hartwich (Milian Zerzawy), mit dem Köhler und Oscar kürzlich wegen seines Hundes eine heftige Konfrontation hatten. Aber auch im Ruderclub selbst wird weiter nach Motiven gesucht. Dazu schleust Behringer seine Freundin und frühere Kollegin Charly undercover ein. Die ermordete Judith Köhler hatte vor Jahren die gleiche Lähmung wie sie und konnte dank ihres Sports wieder vollständig genesen. Ob es auch für Charly Heilung gibt?

Charlys Handlungsstrang im Behringer-Krimi "Rivus" geht besonders nahe, denn Schauspielerin Wanda Perdelwitz hat darin ihren letzten TV-Auftritt. Im vergangenen Oktober, kurz vor dem Ende der Dreharbeiten, erlag die 41-Jährige nach einem fremdverschuldeten Unfall ihren schweren Verletzungen. In den beiden letzten "Bamberg-Krimis" können die Zuschauerinnen und Zuschauer sie einmal mehr "in Bestform" erleben, sagt Produzentin Sylke Poensgen voll und ganz zutreffend: "Mit großer Selbstverständlichkeit, Witz und Authentizität verleiht sie ihrer Figur noch einmal eine besondere Präsenz. Wir sind sehr dankbar für diese wertvolle Zeit mit ihr."

Am Samstag, 21. März, ist Wanda Perdelwitz noch einmal im Fernsehen zu sehen: im ARD-Thriller "Der Beschützer – Wissen, das tötet". Zudem stand sie vor ihrem Tod für das Bio-Pic "Sind so kleine Hände" über die Liedermacherin Bettina Wegner vor der Kamera. Der Film soll voraussichtlich 2027 ins Kino kommen.

"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" – Di. 10.03. – RTL: 20.15 Uhr

Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Teresa Weißbach, bekannt aus "Erzgebirgskrimi", kritisiert die TV-Branche für ihre Altersdiskriminierung. Sie bereitet sich auf die Zukunft vor, indem sie eine Ausbildung zur Theatertherapeutin absolviert. Weißbach betont die Wichtigkeit, Alternativen zu haben, da Frauen über 50 kaum Rollen bekommen.
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach

