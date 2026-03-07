Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"

"Es war ein mega emotionaler Abend!", fasst Ross Antony seine Stimmung nach der ersten Live-Sendung von "Let's Dance" zusammen. Ging es bei der Kennenlern-Show vergangene Woche vor allem darum, die richtigen Tanzpartner zu finden, so wurde es am Freitagabend für die Stars ernst. Denn in der ersten offiziellen Show mussten sie nicht nur erstmals eine gemeinsame Choreo mit ihren Tanzprofis präsentieren – es gab auch den ersten Rauswurf.

Dass Ross Antony und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina es jedoch ohne Probleme in die zweite Runde schafften, zeichnete sich bereits kurz nach ihrem Auftritt ab. Gemeinsam präsentierten sie einen Charleston, von dem sich die Jury mehr als begeistert zeigte. "Sind wir schon im Semi-Finale? Was ist hier los? Also wirklich. Für mich mit Abstand der beste Tanz heute", staunte Motsi Mabuse.

Die Leistung zeigte sich auch in der Punktevergabe. Das Duo holte 25 Punkte – und wurde damit zu den Favoriten des Abends. Im Gespräch mit der Agentur teleschau schwärmte die Tänzerin von Antony: "Ich bin sehr stolz auf meinen Tanzpartner. Er hat alles umgesetzt, was ich beim Training gewünscht und verlangt habe."

"Let's Dance": Ross Antony und Mariia Maksina holen 25 Punkte Mit solch einem Erfolg gerechnet haben die beiden jedoch "überhaupt nicht". "Wir haben so gehofft, dass wir ein paar Punkte mehr haben als letzte Woche", erklärt Antony. "Aber, dass wir direkt 25 Punkte bekommen haben, ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl."

Der 51-Jährige bezeichnet es als "die Sahne obendrauf", auf dem Erfolg ausruhen will sich das Tanzpaar jedoch nicht. Denn Antony ahnt bereits: "Ich weiß, dass das nicht immer so sein wird." Man wolle "realistisch" bleiben und weiter hart trainieren.

Denn wie schnell es bei "Let's Dance" vorbei sein kann, das musste Sonya Kraus am eigenen Leibe erfahren. Für die Moderatorin war das Abenteuer nach der ersten Show wieder vorbei. Auch für Ross Antony und Mariia Maksina eine unerwartete Wendung: "Sonya hat das nicht verdient. Sie war voller Energie, sie hatte die Schritte drauf und war voll dabei (...) Ich fand es richtig traurig", so Ross Antony.

