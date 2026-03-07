Home News TV-News

Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"

Tanzsensation

Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"

07.03.2026, 21.27 Uhr
Ross Antony und Mariia Maksina überraschen bei "Let's Dance" mit einem Charleston und sichern sich 25 Punkte. Die Jury zeigt sich begeistert, doch das Paar bleibt realistisch.
"Let's Dance"
Traumstart für Ross Antony and Mariia Maksina bei "Let's Dance": Sie holen mit 25 Punkten die höchste Punktzahl des Abends.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Joshua Sammer

"Es war ein mega emotionaler Abend!", fasst Ross Antony seine Stimmung nach der ersten Live-Sendung von "Let's Dance" zusammen. Ging es bei der Kennenlern-Show vergangene Woche vor allem darum, die richtigen Tanzpartner zu finden, so wurde es am Freitagabend für die Stars ernst. Denn in der ersten offiziellen Show mussten sie nicht nur erstmals eine gemeinsame Choreo mit ihren Tanzprofis präsentieren – es gab auch den ersten Rauswurf.

Dass Ross Antony und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina es jedoch ohne Probleme in die zweite Runde schafften, zeichnete sich bereits kurz nach ihrem Auftritt ab. Gemeinsam präsentierten sie einen Charleston, von dem sich die Jury mehr als begeistert zeigte. "Sind wir schon im Semi-Finale? Was ist hier los? Also wirklich. Für mich mit Abstand der beste Tanz heute", staunte Motsi Mabuse.

Die Leistung zeigte sich auch in der Punktevergabe. Das Duo holte 25 Punkte – und wurde damit zu den Favoriten des Abends. Im Gespräch mit der Agentur teleschau schwärmte die Tänzerin von Antony: "Ich bin sehr stolz auf meinen Tanzpartner. Er hat alles umgesetzt, was ich beim Training gewünscht und verlangt habe."

Derzeit beliebt:
>>Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell
>>"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
>>Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
>>"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart

"Let's Dance": Ross Antony und Mariia Maksina holen 25 Punkte

Mit solch einem Erfolg gerechnet haben die beiden jedoch "überhaupt nicht". "Wir haben so gehofft, dass wir ein paar Punkte mehr haben als letzte Woche", erklärt Antony. "Aber, dass wir direkt 25 Punkte bekommen haben, ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl."

Der 51-Jährige bezeichnet es als "die Sahne obendrauf", auf dem Erfolg ausruhen will sich das Tanzpaar jedoch nicht. Denn Antony ahnt bereits: "Ich weiß, dass das nicht immer so sein wird." Man wolle "realistisch" bleiben und weiter hart trainieren.

Denn wie schnell es bei "Let's Dance" vorbei sein kann, das musste Sonya Kraus am eigenen Leibe erfahren. Für die Moderatorin war das Abenteuer nach der ersten Show wieder vorbei. Auch für Ross Antony und Mariia Maksina eine unerwartete Wendung: "Sonya hat das nicht verdient. Sie war voller Energie, sie hatte die Schritte drauf und war voll dabei (...) Ich fand es richtig traurig", so Ross Antony.

Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Damit hatte niemand gerechnet: Sonya Kraus muss "Let's Dance" als erste Kandidatin der neuen Staffel verlassen. Die Moderatorin gibt sich nach dem Aus gefasst – und verrät, welche Pläne sie nun hat.
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
Tanzdrama bei RTL
Anna-Carina Woitschack
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
Private Krise
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Armut mitten in Deutschland: Bewegende Reportage zeigt Alltag im Kampf gegen die Armut
"stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land"
stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Tödlicher Schatzraub: Kommissar Behringer ermittelt in Bamberg
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
Nachts kommen die Geister: Ist in Fukushima wieder Leben möglich?
Fukushima-Dokumentation
Fukushima - Im Schatten der Katastrophe
Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"
Episches Familiendrama
Legenden der Leidenschaft
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Der Manga-Hype geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"One Piece", Staffel zwei
Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"
Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Was war da los?
Thomas Anders
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Simone Thomalla packt aus: Ohne diesen Film hätte es Tochter Sophia nicht gegeben!
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Vierte Staffel von "The White Lotus": Diese neuen Stars ergänzen den Cast
Starbesetzter Urlaub
Vincent Cassel
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft
Gitarrenauktion
David Gilmore
"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
Spionage-Roadmovie
The Veil
Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
Karrierewechsel
Franziska Weisz im Interview
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
Netflix-Star erlebte Krankheits-Martyrium: "Ich war drei Tage tot"
Gesundheitsdrama
Billy Porter
Gespräch über Tod seines Sohnes: Michael Ballack kommen in Sky-Talk die Tränen
Trauerbewältigung
Michael Ballack
"Das Superweib"-Autorin: Was macht eigentlich Hera Lind?
Vom Bestseller zur Tatsachenerzählerin
Hera Lind