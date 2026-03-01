Home News TV-News

Eurovision Song Contest 2026: Deutschland schickt Sarah Engels ins Rennen

Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026

Stefan Raab-Spott beim ESC-Finale: Barbara Schöneberger und Hazel Brugger legen nach

01.03.2026, 18.43 Uhr
von Jürgen Winzer
Stefan Raab durfte beim deutschen ESC-Vorentscheid 2026 nicht mitmachen, doch Barbara Schöneberger und Hazel Brugger nahmen ihn humorvoll aufs Korn. Sarah Engels setzte sich durch und wird Deutschland in Wien vertreten.
ESC - Das deutsche Finale
Kleine Breitseite gegen Stefan Raab: Barbara Schöneberger (links) und Hazel Brugger traten bei "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" als Doppelgänger von Stefan Raab auf.  Fotoquelle: ARD/SWR/Claudius Pflug
ESC - Das deutsche Finale
Sie vertritt Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien. Sarah Engels setzte sich dank des Telefonvotings der Fans mit ihrem Titel "Fire" im deutschen Vorentscheid gegen Wavvyboi und Molly Sue durch.  Fotoquelle: ARD/SWR/Claudius Pflug

Stefan Raab ist es 2025 nicht gelungen, Deutschland endlich wieder einen Sieg beim "Eurovision Songcontest" bescheren. Aber Abor & Tynna landeten nur auf dem 15. Platz. Diesmal übernahm der Südwestrundfunk vom Norddeutschen Rundfunk die Federführung – und Raab durfte nicht mehr mitmachen. Barbara Schöneberger schon. Im letzten Jahr beim TV-Vorentscheid noch ans Raabs Seite, führte sie diesmal mit Hazel Brugger durch die Show. Und die beiden, gemeinsam mit Kommentator Thorsten Schorn, sorgten dafür, dass Raab trotzdem Thema wurde – indem sie ihn auf die Schippe nahmen.

ESC 2026: Deutschland feiert 70 Jahre Eurovision

In diesem Jahr feiert der ESC sein 70. Jubiläum. Grund genug, in den Archiven zu kramen, um die über dreistündige Show "Eurovision Song Contest 2026 – Das deutsche Finale" live aus Berlin zu füllen. Gleich beim Opening luden Schöneberger und ihre Co-Moderatorin Hazel Brugger zum Streifzug durch die Geschichte und brachten die Höhepunkte der deutschen Beiträge aus 70 Jahren ESC in Erinnerung.

Zwischen "Theater" (Katja Ebstein) und "Ein bisschen Frieden" (Nicole) kam schließlich "Wadde hadde dudde da" von Stefan Raab. Thorsten Schorn erzählte vom singenden "Metzgergesellen aus Köln" und Schöneberger und Brugger schlüpften in die goldweißen Grell-Klamotten, die Raab und seine Band 2000 bei ihrem Auftritt in Stockholm trugen. Heller aber als das Lametta-Outfit strahlten ihre Zähne: Brugger und Schöneberger hatten sich gebleichte Kunstgebisse verpasst, um an das "bissige" Markenzeichen von Stefan Raab zu erinnern.

Derzeit beliebt:
>>Neue Serie "Young Sherlock": So tickte der Meisterdetektiv in jungen Jahren
>>„Marshals: A Yellowstone Story“: Neues Spin-off mit Luke Grimes gestartet
>>"Eurovision Song Contest 2026 – Das Deutsche Finale": Die Entscheidung in der ARD
>> "Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage

ESC-Vorentscheid 2026: Sarah Engels gewinnt mit „Fire“

Ob Stefan Raab mit dem Ergebnis des deutschen Vorentscheids 2026 zufrieden ist? Es gewann Sarah Engels mit "Fire". Damit setzte sich die bekannteste und vor allem Follower-stärkste Teilnehmerin durch. Denn am Ende entschieden die Fans per Telefonvoting. Und da machte Engels (33) gegen Wavvyboi (27) und Molly Sue (25) das Rennen.

Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Heidi Klum hat eine lange Liste an Ex-Freunden, darunter prominente Namen wie Gottfried Seeberg, Ric Pipino und Flavio Briatore. Doch ein Mann sticht aus der Liste hervor: Wir werfen einen Blick auf das Liebesleben des Topmodels.
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.

Zuvor hatte eine 20-köpfige internationale und mit ESC-Legenden besetzte Jury diese drei Finalisten aus insgesamt neun Kandidaten und Kandidatinnen ausgewählt. In dieser ersten Runde schieden sechs von insgesamt neun aus: Bela, Dreamboys The Band, Malou Lovis, Laura Nahr, Myle und Ragazzki.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Eurovision Song Contest (ESC)

Das könnte dich auch interessieren

"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Das Ende des DC-Universums: Aquaman erobert das TV
"Aquaman: Lost Kingdom"
Aquaman: Lost Kingdom
Ein Wrestler vom anderen Planeten? So wurde Bruno Mars zum Weltstar
Bruno Mars' musikalisches Comeback
Bruno Mars
Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
TV-Allrounder
Oliver Geissen vor dem DSDS-Logo.
"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben
Nachruf
Hademar Bankhofer
Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Start angeschlagen: "Hat sich leider zugespitzt"
Erkältung bei Let's Dance
Anna-Carina Woitschack
Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
Nicht lachen!
Michael Bully Herbig vor einer Fotowand von LOL.
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
"Macht mich traurig": Sven Plöger klagt im Interview über den Klimawandel
Klimastandpunkt
Sven Plöger
Warum die zwei neuen "Großstadtrevier"-Folgen gar nicht neu sind
NDR-Kultserie
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Tatort mit Tretkraft: Wenn Velo Punks in die Pedale treten
"Tatort: Sashimi Spezial"
Tatort: Sashimi Spezial
Jenny und der Kampf gegen Crystal Meth: Ein Drama um Hoffnung und Neuanfang
"Vena"
Vena
Schindlers Liste: Ein Film, der unter die Haut geht
"Schindlers Liste"
Schindlers Liste
Rätselhafte Zeichen und ihre Geheimnisse
"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie – magische Zeichen"
Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie - magische Zeichen
VOX verrät: So sieht das perfekte "Perfekte Dinner" aus
Jubiläumsshow
Das perfekte Dinner - Tag 3
„Bares für Rares“: Diese angeblichen Schätze waren dreiste Fakes
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Quentin Tarantinos Meisterwerk "Django Unchained" im Free-TV
Spaghetti-Western
Django Unchained
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Gast-Rolle für "Lena Lorenz"-Star: So wird der Jubiläums-"Tatort" aus Münster
Tatort-Jubiläum
Tatort: Eine Frage der Zeit
Kilos und immer mehr Kilos: Die Krankheit sitzt im Gehirn
"Volkskrankheit Adipositas – Neue Therapien, neue Risiken?"
Volkskrankheit Adipositas - Neue Therapien, neue Risiken?
"Hohepriesterin des Humors"
"Carolin Kebekus – Shesus"
Carolin Kebekus - Shesus
Lavinia Wilson in ungewohnter Rolle als bayerische Ermittlerin
"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord"
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Die Anfänge eines Meisterdetektivs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"Young Sherlock"
"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor
Nockherberg-Premiere
Stephan Zinner
Diana Staehly über die Nachrichtenflut: "Heute hagelt es nonstop krasse Bilder"
Feel-Good-Serie
Diana Staehly
Krieg der Zeiten: Kommt ein weiterer "Terminator"-Film in die Kinos?
Neustart geplant
Terminator: Dark Fate