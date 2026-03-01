Home News TV-News

"Schindlers Liste": Kritik zum zeitlosen Klassiker mit Liam Neeson

"Schindlers Liste"

Schindlers Liste: Ein Film, der unter die Haut geht

01.03.2026, 06.30 Uhr
von Jan Treber
Kabel Eins zeigt erneut Steven Spielbergs zeitloses Drama "Schindlers Liste", das die Geschichte von Oskar Schindler erzählt, der während des Holocaust mehr als 1.000 Juden rettete.
Schindlers Liste
Gemeinsam mit seinem Buchhändler Stern (Ben Kingsley, rechts) will Oskar Schindler (Liam Neeson) das Leben der Juden retten.   Fotoquelle: Kabel Eins / 1993 Universal City Studios, Inc. and Amblin
Schindlers Liste
Mit "Schindlers Liste" gelingt Steven Spielberg eine beeindruckende und erschütternde Darstellung der Judenverfolgung.   Fotoquelle: Kabel Eins / 1993 Universal City Studios, Inc. and Amblin
Schindlers Liste
Unter Einsatz seines Lebens rettet Oskar Schindler (Liam Neeson) über 1.000 Juden vor dem sicheren Tod in Auschwitz.   Fotoquelle: Kabel Eins / 1993 Universal City Studios, Inc. and Amblin
Schindlers Liste
Bei "Schindlers Liste" mit Liam Neeson (Bild) in der Hauptrolle handelt es sich um Steven Spielbergs wohl meistgelobtes Werk.  Fotoquelle: Kabel Eins / 1993 Universal City Studios, Inc. and Amblin

Gestorben am 9. Oktober 1974 in Hildesheim, begraben in Jerusalem. Geboren am 28. April 1908 in Zwittau, Mähren. Vor 118 Jahren also erblickte Oskar Schindler das Licht der Welt. Mit seinem Namen kann heute nahezu jeder etwas anfangen. Kabel Eins hält die Erinnerung mit einer Wiederholung von "Schindlers Liste" wach – zweifellos einer der bewegendsten und zugleich brutalsten Filme aller Zeiten. Viele sahen das Meisterwerk 1994 in den Kinos, 6,7 Millionen Zuschauer verfolgten schließlich 1997 die Erstausstrahlung im Fernsehen. Bis heute hat das beeindruckende Drama von Star-Regisseur Steven Spielberg nichts von seinem Schrecken und seiner Bedeutung eingebüßt.

Kabel Eins
Schindlers Liste
Drama • 01.03.2026 • 20:15 Uhr

Spielberg erzählt die Geschichte des Industriellen Oskar Schindler (Liam Neeson), der unter Aufwendung seines Vermögens mehr als 1.000 Juden vor den Gaskammern von Auschwitz bewahrte. Vorwiegend an Originalschauplätzen gedreht, konfrontiert der Film die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Bildern, welche die Schreckensherrschaft der Nazis mit einem Höchstmaß an Authentizität widerspiegeln. Spielberg schont sein Publikum nicht.

Schockierende Eindeutigkeit

Die Handlung setzt im September 1939 ein. Oskar Schindler siedelt ins eroberte Krakau über. Als NSDAP-Mitglied hat er gute Verbindungen zu den Besatzern und erkauft sich das Recht, Juden als Arbeiter in seiner Emaillefabrik einzustellen. Einen Teil des Gewinns investiert der Firmeninhaber in Bestechungsgelder, die verhindern, dass seine Angestellten in Konzentrationslager deportiert werden. Als Schindler 1943 beobachtet, wie brutal die Nazis das Krakauer Ghetto räumen, setzt er sich ein Ziel: Er will so viele Menschen wie möglich vor dem Tod in der Gaskammer bewahren.

Ausgemergelte Gefangene in Viehwaggons, knüppelnde SS-Männer und willkürliche Hinrichtungen – in dem dreistündigen Film sieht man immer wieder Szenen, die in ihrer Eindeutigkeit schockieren. Für Spielberg bedeutete das preisgekrönte Meisterwerk in Schwarz-Weiß den bis heute größten Triumph seiner Karriere: "Schindlers Liste" gewann sieben Oscars und zwei Golden Globes (jeweils auch in der Kategorie "Bester Film"), um nur die wichtigsten Auszeichnungen zu nennen.

Schindlers Liste – So. 01.03. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

