Home News Film-News

Unglaubliches Meisterwerk: "Son of Saul" zeigt das Grauen von Auschwitz

Holocaust-Mahnmal

Unglaubliches Meisterwerk: "Son of Saul" zeigt das Grauen von Auschwitz

26.01.2026, 15.25 Uhr
von Wilfried Geldner
László Nemes' "Son of Saul" ist ein erschütterndes Meisterwerk, das die Schrecken von Auschwitz aus der Sicht eines jüdischen Zwangsarbeiters zeigt. ARTE strahlt es im Rahmen des Programmschwerpunkts "Gegen das Vergessen' aus.
"Son of Saul"
"Son of Saul" ist ein Film aus der Hölle. Das Filmteam um Regisseur László Nemes schaffte es, die Situation von 1944 erstaunlich wirklichkeitsnah nachzustellen.  Fotoquelle: ARTE / Lakoon Filmgroup / Magyar Nemzeti Filmalap
"Son of Saul"
Saul (Géza Röhrig, links) arbeitet im jüdischen Sonderkommando im Vernichtungslager Auschwitz. Als er seinen Sohn unter den Leichen zu erkennen glaubt, will er ihn unbedingt beerdigen.  Fotoquelle: ARTE / Lakoon Filmgroup / Magyar Nemzeti Filmalap

"Son of Saul" ist ein Film aus der Hölle. Tatsächlich: aus der Hölle von Auschwitz. Der ungarische Emigrant László Nemes wagt sich mit seinem Debütfilm ins Zentrum dieses Ortes der Finsternis. Er lässt die Perspektive eines jüdischen Zwangsarbeiters einnehmen, der in einem Krematorium von Birkenau als einer von vielen für den reibungslosen Ablauf des Tötens und Verbrennens sorgen muss. Das ist hart, es geht bis an die Grenzen des Erträglichen, auch wenn Saul, ein Opfer und Held zugleich, dem Grauen eine ganz eigene große Geste entgegensetzt. Der Oscar für den besten fremdsprachigen Film 2016 ist verdient, der Film, den ARTE am Montag, 26. Januar, 21.55 Uhr, wiederholt, ist ein Meisterwerk.

Ein Vater will seinen Sohn bestatten

Die Fabrikarbeiter des Holocaust, die Leichenhersteller unter der Knute der SS, haben längst das letzte menschliche Gefühl verloren. Alles geht sehr schnell im Vorraum der Gaskammer. Befehle und Täuschungen der Opfer. Der nächste Transport wartet schon. Wir sind im Jahr 1944, die Tötungsmaschinerie ist auf ihrem Höhepunkt angelangt. Beim Aufräumen der toten Körper wird nur noch von "Stücken" gesprochen – wie von nichtmenschlichem Material. Die Plünderung, das Aussortieren von Plomben, Schmuck oder Brillen geschieht im Eiltempo und mit wenigen routinierten Griffen.

Das ist schwer erträglich, und man braucht schon gute Nerven, um für die nun doch noch Platz greifende humane Idee des Films empfänglich zu sein. Saul, ein ungarischer Jude, den der in Budapest geborene schauspielerische Autodidakt, Theologe und Poet Géza Röhrig mit geradezu dokumentarischer Glaubwürdigkeit verkörpert, glaubt nämlich unter den Leichen, die er entsorgen muss, seinen eigenen Sohn zu erkennen. Was sich weder für ihn noch für den Zuschauer später verifizieren lässt. Doch Saul will der Sinnlosigkeit dieser Hölle eine Tat, eine humane Geste entgegensetzen: Er will den Sohn bestatten und für ihn von einem Rabbi das Kaddish, das jüdische Totengebet und Vaterunser, sprechen lassen.

Derzeit beliebt:
>>Judith Williams stellt sich Einbürgerungstest: "Durfte noch nie einen Wahlzettel ausfüllen"
>>Im Free-TV: Dieser starbesetzte Endzeit-Thriller zeichnet ein düsteres Bild für 2027
>>"O.C., California"-Star: So geht es Mischa Barton heute
>>"Son of Saul": Kritik zum oscarprämierten Drama auf ARTE

Ein Film-Denkmal für die Opfer des Holocaust

Dieser Wunsch treibt Saul an verschiedenste Stellen im Lager: auf der Suche nach der Leiche in den Keller der Anatomen, auf der Suche nach einem Rabbi in andere Lagerabteilungen. Müßig zu fragen, ob das in Auschwitz wirklich möglich gewesen wäre. Dieser Saul ist ein Getriebener, der Grenzen überschreitet, auch weil er nichts mehr zu verlieren hat. Auf seiner panischen Reise im Inneren des KZs nimmt Sauls Geschichte allerdings verschiedene historische Geschehnisse auf. Er wird stummer Zeuge eines Aufstands, den es dann im Oktober 1944 unter den Sonderkommandos tatsächlich gab.

All das erzählt der Film nicht linear und historisierend, sondern immer noch und immer wieder aus der Perspektive Sauls. Die Verkürzungen, die historischen Freiheiten, die sich der Film nimmt, bestärken den apokalyptischen Eindruck. Auch wenn die erschütternde Kraft des Anfangs später nicht mehr erreicht wird: "Son of Saul" ist tatsächlich ein Film-Denkmal für die Opfer des Holocaust und wirklich auch einer gegen das Vergessen.

ARTE zeigt "Son of Saul" im Rahmen des Programmschwerpunkts "Gegen das Vergessen". Im Anschluss an den Spielfilm, um 23.35 Uhr, zeigt der Sender erstmals die Doku "Weltkarriere einer Lüge" über den Ursprung antisemitischer Verschwörungstheorien. Am Dienstag, 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts, folgen dann einige Doku-Erstausstrahlungen: Der Doku-Zweiteiler "Die Überlebenden" (20.15 Uhr) zeigt, wie überlebende KZ-Häftlinge ihren Neuanfang gestalteten. Um das Geschäft mit Nazi-Raubkunst geht es in "Der Plünderer" um 21.50 Uhr. Die Doku "Das Geheimnis der Urnen von Prag" (23.40 Uhr) wiederum erzählt, wie in Vater und sein Sohn in einem Prager Krematorium Widerstand gegen die deutsche Besatzung leisteten.

25 Jahre SOKO Leipzig
Ein Vierteljahrhundert haben Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und Jan Maybach (Marco Girnth) bei „SOKO Leipzig“ im ZDF ermittelt. Die erste Folge wurde am 31. Januar 2001 ausgestrahlt. Nach der letzten Folge der Jubiläumsstaffel am Freitag, 30. Januar, ist für Girnth Schluss.
TV-Tipp
Ein Foto aus der Anfangszeit: Jan Maybach (Marco Girnth,r.) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke, l.) mit ihren damaligen Kollegen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Wie Goebbels das Volk manipulierte
"Führer und Verführer"
Führer und Verführer
Premiere nach über 80 Jahren: Authentischer Kriegsfilm schrieb Oscar-Geschichte und läuft im Free-TV
Oscar-Meilenstein
Tödliches Kommando
Eine tote Braut im Maisfeld
Dorfkrimi – Die tote Braut
"Dorfkrimi - Die tote Braut"
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
Wenn der Winzer plötzlich tot ist: Ein Fall für die "Kopftuchmafia"
"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung"
"Dorfkrimi - Die Uhudler Verschwörung"
Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben
"Sweet Caroline": Wer ist die "süße Caroline" in Neil Diamonds Evergreen?
Hintergrundgeschichte
Neil Diamond
"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein
Gefährliche Stunts
Jason Statham
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
Interview-Panne
Ina Müller
Dschungelcamper sprach über Abtreibung – nun äußert sich seine bekannte Ex: "Mein Kind kann froh sein"
Vaterdrama im Dschungel
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"
"Let's Dance"
"NDR Talk Show"
Nach dem Flop von "The Expendables 4": Wird es einen fünften Teil geben?
Neue Hoffnung
The Expendables 3 - A Man's Job
Milli-Vanilli-Star: So geht es Fab Morvan heute
Popmusik-Skandal
Milli Vanilli
ARD Wissen begleitet die Rückkehr des Menschen zum Mond
"ARD Wissen: Artemis 2 – Zurück zum Mond"
ARD Wissen: Artemis 2 - Zurück zum Mond
Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?
"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Leben auf dem Mond? Die Pläne für 2030
"Terra X: Rückkehr zum Mond"
Terra X: Rückkehr zum Mond
Tatort: Mord in der WG - Wer rettet Annalena?
"Tatort: Wenn man nur einen retten könnte"
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
Moderatorin Andrea Kaiser und ihr Sohn Tim (9) haben im neuen "Frühling"-Film eine lebenswichtige Rolle
Familienauftritt
"Frühling - Wenn alle schweigen"
ZDF-Krimi Mordholz: Wenn das Erzgebirge zum Tatort wird
"Erzgebirgskrimi – Mordholz"
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Eine Mörderin, die keine ist?
"Unschuldig – Der Fall Julia B."
"Unschuldig - Der Fall Julia B."