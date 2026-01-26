Dschungelcamper sprach über Abtreibung – nun äußert sich seine bekannte Ex: "Mein Kind kann froh sein"

Am zweiten Tag wurde es im RTL-Dschungelcamp emotional. Auch Umut Tekin zeigte sich in der Sendung vom Samstag sentimental, als er sich daran erinnerte, wie einst eine Frau sein Kind abgetrieben habe, weil sie ihm nicht zugetraut hatte, ein guter Vater zu werden: "Ich habe halt lange drunter gelitten so."

Ohne einen Namen zu nennen, berichtete der 28-Jährige: "Damals hat mir jemand eingeredet gehabt, dass ich niemals ein guter Vater sein könnte, dass ich niemals ein Kind finanzieren könnte." Er habe den Schwangerschaftsabbruch "echt lange verarbeiten müssen". Der einstige "Bachelorette"- und "Sommerhaus der Stars"-Kandidat verriet: "Gerne hätte ich dieses Kind jetzt an meiner Seite, einen kleinen Umut junior einfach."

Auf Instagram gab nun seine Ex-Freundin Jana-Maria Herz ihre Sicht der Dinge preis. Während der Reality-Star sich nicht zur Identität der Frau geäußert hatte, sprach die 32-Jährige offen über die damalige Situation. "Wir waren einfach beide viel zu jung", erklärte sie in einem Video. Aus diesem Grund habe die Beziehung nicht funktioniert.

"Ist ein cooler Typ, aber keine Vaterfigur" Ihre damaligen Zweifel bezüglich Umuts Eignung als Vater scheint die Influencerin bis heute nicht abgelegt zu haben. "Man muss ja auch bedenken: Wenn ich ein Kind in die Welt setze, will ich auch einen stabilen Vater an meiner Seite haben, der das Kind großziehen kann, der das Kind lehren und schulen kann." Dies habe sie bei dem Dschungelcamp-Teilnehmer "nicht gesehen".

Bei der Schwangerschaft habe es sich um einen "Ausrutscher" gehandelt. Das Paar habe sich gemeinsam dazu entschlossen, diese abzubrechen. Mit Blick auf die spätere gemeinsame Teilnahme am TV-Treuetest "Temptation Island VIP" im Jahr 2023, bei der ihr Umut vor laufender Kamera fremdging, sagte Jana-Maria Herz nun: "Mein Kind kann froh sein, so einen Vater nicht zu haben. Ich drücke ihm die Daumen trotzdem. Ist ein cooler Typ, aber keine Vaterfigur."

