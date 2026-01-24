Home News TV-News

"Unschuldig – Der Fall Julia B.": Kritik zum ARD-Film mit Emily Cox

"Unschuldig – Der Fall Julia B."

Eine Mörderin, die keine ist?

24.01.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Emily Cox glänzt als unschuldig verurteilte Lehrerin in "Unschuldig – Der Fall Julia B.". Die ARD zeigt den packenden Krimi-Zweiteiler erneut in voller Länge.
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Julia (Emily Cox) weiß, dass sie es nicht leicht haben wird, dennoch möchte sie dafür kämpfen, wieder in ihr altes Leben zurückkehren zu können.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Julia (Emily Cox) und ihr Exmann Jan (Jan Krauter) lieben sich noch immer. Können sie noch einmal von vorne anfangen?  Fotoquelle: ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
Unschuldig - Der Fall Julia B.
Kommissar Kauth (Thomas Loibl) leitet die Ermittlungen im neu aufgerollten Mordfall.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Die Sozialarbeiterin Katrin (Katharina Marie Schubert) ist mit Julias Exmann Jan verlobt. Auf die Annäherung der beiden reagiert sie eifersüchtig und aggressiv.  Fotoquelle:  ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Mordopfer Felix (Eloi Christ) soll eine betörende Art gehabt haben, wenn er es darauf anlegte.  Fotoquelle:  ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Jan (Jan Krauter) ließ sich nach Julias Verurteilung von ihr scheiden. Bereut er diesen Schritt?  Fotoquelle:  ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Julia (Emily Cox, links) trifft zufällig auf Sophie (Sonja Weißer), die Schülerin, die mit ihrer Falschaussage für ihre Verurteilung sorgte.  Fotoquelle:  ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Warum ist Betty (Luna Jordan) auch fünf Jahre nach Felix' Tod noch immer so wütend auf ihn?   Fotoquelle:  ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder
"Unschuldig - Der Fall Julia B."
Kommissar Kauth (Thomas Loibl) sieht seine verstorbene Kollegin Jessica (Christina Große) immer wieder vor sich, als wäre sie völlig real.   Fotoquelle: ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder

Fünf Jahre lang saß die Lehrerin Julia Brandt (Emily Cox) im Krimi-Zweiteiler "Unschuldig – Der Fall Julia B.", für den Mord an dem 16-jährigen Schüler Felix im Gefängnis. Eine Tat, die sie immer bestritten hatte, doch die Zeugenaussage der Schülerin Sophie reichte damals für ihre Verurteilung aus. Ein kürzlich aufgetauchtes Foto beweist aber nun eindeutig: Julia kann es nicht gewesen sein. Nach ihrer Freilassung kehrt sie in ihren Heimatort an der Ostsee zurück, auch wenn sie weiß, dass sie dort trotz Freispruch auf Ablehnung stoßen wird. Doch Julia besteht auf ihr Recht, ihr altes Leben wieder aufzunehmen und ihren Job zurückzubekommen. Auch ihren Exmann Jan (Jan Krauter) will sie wieder haben, der sich nach ihrer Verurteilung scheiden ließ und nun mit der eifersüchtigen Katrin Voss (Katharina Marie Schubert) verlobt ist. Die ARD wiederholt den eindringlichen Zweiteiler am Samstagabend am Stück.

ARD
"Unschuldig – Der Fall Julia B."
Krimidrama • 24.01.2026 • 20:15 Uhr

Mit dem Aufrollen des Mordfalls werden Hauptkommissar Max Kauth (Thomas Loibl) und der junge Naveed Nawawi (Mehdi Meskar) betraut. Kauth ist ein erfahrener Ermittler. Der Unfalltod seiner Partnerin Jessica (Christina Große) allerdings, die mehr als nur eine Kollegin für ihn war, hat ihm heftig zugesetzt. Noch immer hat er Visionen von ihr, spricht mit ihr, als wäre sie tatsächlich hier. Und auch ein scheinbar quicklebendiger Felix (Eloi Christ) erscheint Kauth immer wieder und verwickelt ihn in Gespräche.

Julias Freispruch und die Wiederaufnahme der Ermittlungen bringen ordentlich Unruhe nach Brinkhorst. Einige Einwohner scheinen plötzlich ziemlich nervös zu werden, die Zahl der Verdächtigen nimmt im Verlauf der 180 Minuten rapide zu. Zumal sich herausstellt, dass der vermeintlich so beliebte Felix ein manipulativer Narzisst war. Warum hat Sophie damals eine Falschaussage gemacht? Und was ist zwischen dem Schüler und Betty Voss vorgefallen, der zukünftigen Stieftochter von Julias Exmann Jan? Sie scheint Felix noch heute zu hassen. Und auch die Beziehung zwischen Felix und seinen Eltern (Peter Schneider und Gerti Drassl) war offensichtlich nicht so rosig wie behauptet.

Quotenstarke Adaption nach britischem Vorbild

"Unschuldig – Der Fall Julia B." ist eine Adaption der zweiten Staffel der ITV-Miniserie "Innocent" von 2021. Bereits 2018 hatte Drehbuchautor Florian Oeller die erste Staffel des britischen Originals und Quotenhits für die ARD adaptiert und damit mehr als fünf Millionen Zuschauer erreicht. Damals verkörperte Felix Klare einen Mann, der unschuldig wegen Mordes im Gefängnis saß und nach seiner Freilassung um Gerechtigkeit kämpft.

In der zweiten Staffel (Regie: Ute Wieland) übernimmt diesen Part die wie immer großartige Emily Cox ("The Last Kingdom", "37 Sekunden"). Ihr gelingt es einmal mehr, mit oder besser trotz ihres subtilen, ruhigen Spiels ein ganzes Feuerwerk an Emotionen und Reaktionen zu transportieren, durch die ihre Figur im Laufe der beiden 90-Minüter geht. Sie zeigt eindringlich Julias Verletzlichkeit und gleichzeitig ihren starken Willen, ihr Leben zurückzuholen. Auch ihre Enttäuschung und gleichzeitig nie erloschene Liebe zu Exmann Jan ist glaubhaft dargestellt. Und dann sind da auch offensichtliche Schuldgefühle, die die Lehrerin plagen. Aber weshalb? Ist doch etwas zwischen ihr und Felix vorgefallen?

Auch wenn der Zweiteiler letztlich ein klassischer Whodunit-Krimi ist, bleibt er dank seines wendungsreichen Drehbuchs, der starken Besetzung bis in die Nebenrollen und des tiefen Einblicks in menschliche Abgründe durchgehend spannend – und sorgt am Ende für eine doch ziemlich überraschende Auflösung des Falls. Dranbleiben lohnt sich also! Bei der Erstausstrahlung im Mai 2024 fuhr der Zweiteiler mit um die fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eine sehr gute Quote ein.

"Unschuldig – Der Fall Julia B." – Sa. 24.01. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

