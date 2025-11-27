„Die Füchsin“ stößt auf grausame Geheimnisse aus Saudi-Arabien

Ihr zweiter Einsatz im Dienste des Verfassungsschutzes beginnt für Anne Marie Fuchs (Lina Wendel) und Youssef El Kilali (Karim Chérif) in "Die Füchsin – Rachespiel" (Regie: Christoph Schnee, Buch: Mike Bäuml) nicht nur mit einem neuen Auftrag sondern auch mit einer neuen Auftraggeberin: Dr. Clara Chu (Kotbong Yang) ersetzt Larissa Hollig (Kim Riedle), die nach den Ereignissen im Fall "Die Füchsin – Der Spion" in der Vorwoche befördert wurde.

Die Füchsin – Rachespiel Krimi • 27.11.2025 • 20:15 Uhr

Das erste Treffen von Chu und Fuchs findet gleich an einem Tatort statt: Der junge Chalid Al-Hassani (Robin Abdallah) wurde in einem Kölner Friseursalon erschossen. Das pikante: Der Vater des Toten ist der saudische Diplomat Hakim Al-Hassani (Samir Fuchs).

Zwischen Geheimdienst und Diplomatie: Anne Marie Fuchs‘ neuer Fall hat es in sich Im Auftrag von Chu soll Fuchs nun die saudische Dissidentin Emira Maliki (Javeh Asefdjah) finden: Mit Hilfe des Verfassungsschutzes konnte die regierungskritische Deutschlehrerin aus Saudi-Arabien nach Deutschland fliehen. Im Gegenzug versprach sie Chu saudische Geheimdienstdokumente, die sie Hakim Al-Hassani gestohlen hatte.

"Sie hat Ihnen die Geheimprotokolle noch nicht gegeben", schlussfolgert Fuchs: "und jetzt haben Sie Angst, man hat Emira Maliki unter falschen Versprechungen geködert, und Sie eine Mörderin ins Land geschleust." Chu lobt: "Sie denken mit!" Woraufhin Fusch erwidert: "Ist das ein Problem für Sie?"

Mehr als ein Racheakt: Der Fall zeigt die komplexen Strukturen saudischer Macht Es ist nur eines der großartigen Wortgefechte, die sich Fuchs und Chu im Verlauf des 90-Minüters liefern. Überhaupt nimmt man der 31-jährigen Kotbong Yang die Rolle der Verfassungsschützerin schneller ab als ihrer von Kim Riedle gespielten Vorgängerin.

Bei ihrer Suche nach Emira Maliki erfahren Fuchs und El Kilali mehr über ihre tragische Familiengeschichte: Sowohl ihr Mann als auch ihre Tochter wurden von Hakim Al-Hassani ins saudische Gefängnis gebracht. Der Ehemann wurde letztlich enthauptet, die Tochter starb in Haft an Herzleiden. Gut möglich also, dass es sich bei der Ermordung von Chalid Al-Hassani um einen Racheakt von Emira Maliki handelte. Doch als Fuchs und El Kilali eine Haarklammer am Tatort finden, gerät ihre Theorie ins Wanken ...

Dem elften Krimi aus der Reihe um die "Die Füchsin" gelingt es leichter, das Publikum mit einem spannenden Fall bei der Stange zu halten. Über die Fortsetzung des Krimiformats ist bislang nichts bekannt geworden.

Die Füchsin – Rachespiel – Do. 27.11. – ARD: 20.15 Uhr

