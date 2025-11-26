Home News TV-News

Tonpanne bei „The Masked Singer" sorgt für Spekulationen

26.11.2025, 12.26 Uhr
von Natasa Unkel
Bei "The Masked Singer" vermutet die Community eifrig, wer unter der Rave-Ioli-Maske steckt. Eine Tonpanne gibt Hinweise, aber die Meinungen sind weiterhin gemischt.
Chris Tall und Verona Pooth am Jurytisch von "The Masked Singer"
Chris Tall und Verona Pooth rätseln, wer unter den Masken stecken könnte. Bei einem Kostüm haben sie schon eine starke Vermutung.  Fotoquelle: Joyn/Julia Feldhagen

Die Folge von „The Masked Singer“ aus der letzten Woche war für so manchen Fan aufreibend: Nicht nur, dass der Kuss-Mund gehen musste und somit klar war, dass Brigitte Nielsen unter dem Kostüm steckte. Eine Tonpanne könnte außerdem einen Hinweis darauf gegeben haben, wer unter dem Kostüm „Rave-Ioli“ steckt.

Am 15.11. wurde bei „The Masked Singer“ wieder eifrig darüber gerätselt, welche Stars sich unter den extravaganten Kostümen verstecken. Das Rätselraten fesselte wie gewohnt das Publikum, während das Rateteam seiner Fantasie freien Lauf ließ. Doch diesmal sorgte ein Moment abseits der geplanten Showeffekte für besondere Aufmerksamkeit: Einer der maskierten Teilnehmer lieferte offenbar unbeabsichtigt einen akustischen Hinweis auf seine wahre Identität.

Nachdem „Rave-Ioli“ mit einer energiegeladenen Performance des Inner-Circle-Hits „Sweat (A La La La La Long)“ das Studio zum Beben gebracht hatte, kam es zu einem ungewöhnlichen Moment. Zwischen Applaus und Jubel war plötzlich eine unverfremdete Stimme zu hören, die klar und deutlich „Dankeschön, liebes Publikum“ sagte. So unvermittelt der Moment kam, so schnell war er auch wieder vorbei. Die Stimme des Teilnehmers war wieder verfremdet zu hören. Fans spekulierten daraufhin in den sozialen Netzwerken: Wer war da zu hören?

Die Community rätselt eifrig mit

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Pro-Sieben-Show wird seit dem Vorfall eifrig gerätselt, wer sich unter der „Rave-Ioli“-Maske verbergen könnte. Ein großer Teil der Community hält Pietro Lombardi für den wahrscheinlichsten Kandidaten. „Pietro Lombardi hat sich beim Singen leider oft verraten, mit seinen Schlenkern“, kommentiert ein Nutzer und spielt damit auf die für den 33-jährigen Sänger typischen Bewegungen an – für viele Zuschauer ein eindeutiger Hinweis. Doch nicht alle lassen sich von dieser Theorie überzeugen: In den Kommentarspalten machen auch andere Namen die Runde.

Ein User etwa, der nach eigenen Angaben ebenfalls die kurzzeitig unverfremdete Stimme gehört hat, ist fest überzeugt: „Stefano. Die Stimme wurde eben am Anfang nicht verfremdet. Da hab‘ ich ihn erkannt“.

Gemeint ist Influencer Stefano Zarrella (34). Mit dieser Vermutung steht der Fan nicht allein da: Auch Juror Chris Tall brachte den Namen während der Sendung ins Spiel. Der Comedian wirkte dabei ausgesprochen sicher – für ihn passten mehrere Indizien auffallend gut zusammen. „Ich habe ein Zitat gesehen bei den Indizien, und zwar ist das: ‚Unglaublich lecker‘“, sagte der 34-jährige Comedian. Und vermutete weiter, dass die eine Person, die Food-Content auf Social Media hochlädt und genau diese Worte verwendet, Stefano Zarrella sei. Damit hat Tall ein gutes Argument auf seiner Seite: Der Bruder von Giovanni Zarrella ist als Foodblogger bekannt.

Wer sich wirklich unter dem Kostüm befindet, wird sich in den kommenden Shows zeigen. Dann wird auch das Rätselraten um die anderen Kandidaten weitergehen: So gibt es Spekulationen, dass es sich beim „Dude“ um den Musiker Evil Jared (Bloodhound Gang) handelt. Auch die Figur Eggi sorgt für Spekulationen: Während sich viele Fans sicher sind, Collien Fernandes unter dem Kostüm erkannt zu haben, bringen andere Fans noch zwei weitere Namen ins Spiel: Carolin Kebekus und Beatrice Egli. Munter weiterraten, können Zuschauer Samstagabend (29.11.2025) – dann läuft die nächste Folge von „The Masked Singer“ um 20.15 Uhr auf ProSieben.

"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
In Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" erleben die frisch vermählten Paare eine Achterbahn-Fahrt der Gefühle: Von dramatischen Auseinandersetzungen bis zu romantischen Gesten wie einem nachträglichen Heiratsantrag ist alles dabei. Doch nicht alle Paare schweben auf Wolke sieben.
Emotionales TV-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick

