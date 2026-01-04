Home News TV-News

"Promi-Darts-WM 2026" mit Christian Düren: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel

"Die Promi-Darts-WM 2026"

Promis zielen auf das Bull's Eye: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel

04.01.2026, 11.06 Uhr
von Rupert Sommer
Im Maritim Hotel Bonn trifft sich die Prominenz zur Promi-Darts-WM 2026. Reiner "Cally" Calmund, Cathy Hummels und weitere Stars versuchen sich im Darten, moderiert von Christian Düren.
Die Promi-Darts-WM 2026
Die Eleganz der fliegenden Wurfpfeile besticht auch Neulinge des einstigen Kneipensports.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Die Promi-Darts-WM 2026
Eigentlich wollte sich Reiner Calmund ja aus der TV-Öffentlichkeit ein wenig zurückziehen. Doch jetzt tritt er als Darts-Werfer an.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Christof Koepsel
Die Promi-Darts-WM 2026
Christian Düren (rechts) moderiert das Event, die frechen Kommentar liefert dazu Elmar Pauke.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Die Promi-Darts-WM 2026
Schauplatz für den Wettbewerb ist der Festsaal im Maritim Hotel Bonn.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Die Promi-Darts-WM 2026
Die Stimmung im Saal ist ausgelassen, jeder Wurf wird gefeiert - oder höhnisch kommentiert.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber

Einen Tag nach dem Finale der offiziellen Wurfpfeil-Weltwettbewerbe im Alexandra Palace zu London, von Fans liebevoll "Ally Pally" genannt, geht es bei ProSieben mit der "Promi-Darts-WM" weiter. Damit hängt sich der Privatsender gerne an die festtägliche Hochstimmung für den Dartssport ran, der vor allem in der vermeintlich stillen Zeit "zwischen den Jahren" ein Millionenpublikum bei Laune hält. Kaum weniger glamourös als die Wettkampfstätte in der britischen Hauptstadt ist das Maritim Hotel in der ehemaligen westdeutschen Bundeshauptstadt Bonn, wo sich nun die Stars zur besten Sendezeit im Darten versuchen.

ProSieben
Die Promi-Darts-WM 2026
Show • 04.01.2026 • 20:15 Uhr

Christian Düren moderiert: Diese Stars treten bei der Promi-Darts-WM an

Bekannte TV-Persönlichkeiten wie der langjährige Fußball-Manager und Kochsendungsjuror Reiner "Cally" Calmund, die über Social Media glänzende Moderatorin Cathy Hummels sowie der einstige Werder-Bremen-Torjäger Ailton, treten an der Seite von Weltklasse-Darts-Profis an. Mit von der Partie sind auch der früher aus allerlei "TV Total"-Sondershows bekannte Leistungssportler und Musiker Joey Kelly, die Moderatorin Gülcan Kamps sowie TV-Koch Alexander Kumptner. Moderiert wird das Kräftemessen von Christian Düren.

Bull's Eye: Im Vorjahr ging die Wette, von der Popularität der "offiziellen" Darts-WM mitzuprofitieren, erneut gut auf: Es schalteten sich im Januar 2025 1,02 Millionen Fans aller Altersklassen zu – darunter 590.000 14- bis 49-Jährigen, was ProSieben in der sogenannten Werbezielgruppe einen Marktanteil von starken 14,6 Prozent einbrachte.

Derzeit beliebt:
>>Betrug, Mord und Entführung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Von Krimis will er nichts mehr wissen: Das macht "Inspector Barnaby"-Star John Nettles heute
>>"Bis morgens um sechs gesoffen": Joko über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
>>Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?

Die Promi-Darts-WM 2026 – So. 04.01. – ProSieben: 20.15 Uhr



Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
"Der Comedygipfel – Das Jahr 2025"
Der Comedygipfel
"Promi-Darts-WM" 2026: Diese Stars machen in diesem Jahr mit!
Bei ProSieben
Die Promi-Darts-WM
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
„The Masked Singer“ 2025: Beatrice Egli ist im großen Finale dabei
Staffel 12
Beatrice Egli
Zurück nach 13 Jahren: Sonya Kraus bestätigt Show-Comeback
Sonya Kraus zurück
Sonja Kraus
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!
Cameo in Kultserie
"Die Landarztpraxis"
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
Von Schlammsuchern und Magnetieren: Neue Folgen für Barnaby und Winter
"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Wie kommen die Kriminalfälle ins TV?
"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Tobler und Berg im dunklen Märchenwald
"Tatort: Das jüngste Geißlein"
Tatort: Das jüngste Geißlein
Wenn zwei gegensetzliche Menschen an einem Strang ziehen
"Trauzeugen"
"Trauzeugen"
Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
Späte Aufklärung
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Heftige Kritik an neuer "Traumschiff"-Folge: "An Respektlosigkeit kaum zu übertreffen"
Tabubruch auf See
"Das Traumschiff"
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
Deshalb hätte Mark Keller beinahe seine "Bergdoktor"-Rolle abgelehnt
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit
Einfluss der 90er
Sonja Gerhardt im Interview
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
Ein Blick hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
True-Crime-Dauerbrenner
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Papa Wilsberg und sein Sohn Ekki müssen zum Therapeuten
"Wilsberg – Trügerische Sicherheit"
Wilsberg - Trügerische Sicherheit
Vom Ursprung großer Kunst
"Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche"
"Renaissance - Glanz und Gewalt einer Epoche"
Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?
"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
Folgenreiche Liaison von „Extra“ und „Explosiv“
Birgit Schrowange
Andrea Kiewels Beziehung stand wegen ihrer Diät vor dem Aus: Verlobung geplatzt?
Radikale Gewichtsabnahme
Andrea "Kiwi" Kiewel
Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.
Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"
Aplen-Panorama statt traumhafte Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke
Große Gefühle am Wilden Kaiser
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.