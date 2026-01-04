"Promi-Darts-WM 2026" mit Christian Düren: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel

Einen Tag nach dem Finale der offiziellen Wurfpfeil-Weltwettbewerbe im Alexandra Palace zu London, von Fans liebevoll "Ally Pally" genannt, geht es bei ProSieben mit der "Promi-Darts-WM" weiter. Damit hängt sich der Privatsender gerne an die festtägliche Hochstimmung für den Dartssport ran, der vor allem in der vermeintlich stillen Zeit "zwischen den Jahren" ein Millionenpublikum bei Laune hält. Kaum weniger glamourös als die Wettkampfstätte in der britischen Hauptstadt ist das Maritim Hotel in der ehemaligen westdeutschen Bundeshauptstadt Bonn, wo sich nun die Stars zur besten Sendezeit im Darten versuchen.

Die Promi-Darts-WM 2026 Show • 04.01.2026 • 20:15 Uhr

Christian Düren moderiert: Diese Stars treten bei der Promi-Darts-WM an Bekannte TV-Persönlichkeiten wie der langjährige Fußball-Manager und Kochsendungsjuror Reiner "Cally" Calmund, die über Social Media glänzende Moderatorin Cathy Hummels sowie der einstige Werder-Bremen-Torjäger Ailton, treten an der Seite von Weltklasse-Darts-Profis an. Mit von der Partie sind auch der früher aus allerlei "TV Total"-Sondershows bekannte Leistungssportler und Musiker Joey Kelly, die Moderatorin Gülcan Kamps sowie TV-Koch Alexander Kumptner. Moderiert wird das Kräftemessen von Christian Düren.

Bull's Eye: Im Vorjahr ging die Wette, von der Popularität der "offiziellen" Darts-WM mitzuprofitieren, erneut gut auf: Es schalteten sich im Januar 2025 1,02 Millionen Fans aller Altersklassen zu – darunter 590.000 14- bis 49-Jährigen, was ProSieben in der sogenannten Werbezielgruppe einen Marktanteil von starken 14,6 Prozent einbrachte.

Die Promi-Darts-WM 2026 – So. 04.01. – ProSieben: 20.15 Uhr

