„Der Bergdoktor" Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke

Große Gefühle am Wilden Kaiser

„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke

02.01.2026, 11.57 Uhr
von Alina Altendorf
Die Dreharbeiten zur 19. Staffel von "Der Bergdoktor" sind abgeschlossen. Ronja Forcher enthüllt kurz vor dem Staffelstart, welche Herausforderungen und emotionalen Momente auf ihre Figur Lilli Gruber warten.
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Hans Sigl und Ronja Forcher drehen seit vielen Jahren gemeinsam für den "Bergdoktor". Jetzt erzählt die Schauspielerin, wie der Dreh für die neue Staffel war.

Seit 2008 begleitet der „Bergdoktor“ (Hans Sigl (56)) Woche für Woche ein Millionenpublikum – mal mit medizinischen Rätseln, mal mit bewegenden Schicksalen. Von Anfang an an seiner Seite steht Ronja Forcher (29), die bereits mit neun Jahren in die Rolle der Lilli Gruber schlüpfte. Eine Figur, die ihr auch nach all den Jahren noch immer besonders nah ist und sie bis heute begleitet.

Was in Staffel 18 von „Der Bergdoktor“ geschah

Wer die 18. Staffel verfolgt hat, erinnert sich: Martin und Karin gaben sich das Jawort, während Lillis Großvater Rolf Pflüger überraschend verstarb. Inzwischen laufen die Dreharbeiten zur 19. Staffel bereits seit dem Frühjahr – und nähern sich langsam dem Finale. Grund genug, bei Forcher nachzufragen, wie es weitergeht. Bunte.de traf die Schauspielerin beim „Deutschen Schauspielpreis“ – und sie plauderte offen aus dem Nähkästchen.

Ronja Forcher schwärmt von der neuen "Bergdoktor"-Staffel

Forcher strahlt, wenn sie über die Dreharbeiten spricht. „Dieses Jahr war für mich als Schauspielerin wirklich etwas Besonderes. Ich habe so eine Freude an diesen Drehbüchern.“ Auch am Set herrsche eine besondere Energie, wie die Schauspielerin verrät: „Ich habe fantastische Kolleginnen und Kollegen. Wir haben richtig Spaß daran, diese emotional anspruchsvollen Szenen zusammen zu spielen. Für mich ist das wie ein Schlaraffenland: Je intensiver die Szenen, desto aufregender für mich.“

Klingt ganz nach großen Gefühlen und starken Momenten in der neuen Staffel.



Wie läuft es für Lilli und ihren neuen Freund David?

Und wie läuft es für Lilli und ihren neuen Freund David (Frédéric Brossier, 33)? „Sehr gut!“, sagt Ronja lachend. „Ich finde es wunderschön, dass sie jemanden an ihrer Seite hat.“ Vielleicht wird sie diesen Rückhalt auch dringend brauchen – denn …

Lilli steuert auf turbulente Zeiten zu. „Ich habe das Gefühl, Lilli sitzt in einem Boot und die Wellen werfen sie mal ganz nach oben und mal nach unten – und sie muss lernen, sich darin zurechtzufinden“, so Forcher.

Eine dieser „Wellen“ könnte Tante Caro (Barbara Lanz, 42) sein. Sie wollte schon in Staffel 18 in den Landhandel einsteigen – doch Lillis Großvater Rolf legte damals sein Veto ein. Falls er keine eindeutige Nachfolgeregelung hinterlassen hat, könnten Lilli und Caro künftig denselben Anspruch haben. Das bedeutet: Familienstreit am Horizont – und ordentlich Spannung für die Zuschauenden.

Große Gefühle am Wilden Kaiser: Sendestart der 19. Staffel

„Ich glaube, das Publikum wird die Staffel lieben“, sagt Forcher vielversprechend. Das ZDF hält am bisherigen Ausstrahlungsrhythmus fest: Ab dem 8 Januar dürfen Fans den Staffelstart sehen.

Wir bleiben gespannt, welche Wege Lilli Gruber diesmal einschlagen wird – und wie wild die Wellen wirklich werden.

Der Bergdoktor

