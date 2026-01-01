Home News Film-News

Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte

Zukunft der Stranger Things Stars

Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte

01.01.2026, 19.58 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Stranger Things katapultierte Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Sadie Sink ins Rampenlicht. Doch welche Karriereschritte planen die Nachwuchsstars nach dem Serienende?
"Stranger Things"
In der verschlafenen Kleinstadt Hawkins sind die kecken Kinder von einst zu Jugendlichen (von links: Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo) herangewachsen und wehren sich mit dem passenden Werkzeug gegen die Monster der Schattenwelt.  Fotoquelle: Netflix
Stranger Things, Staffel 5
Die Geschichte um Elfi (Millie Bobby Brown, Bild) aus "Stranger Things" wird mit der fünften und letzten Staffel zu Ende erzählt. Entzugserscheinungen werden die Fans deswegen nicht haben. Die Macher feilen bereits an weiteren Serien, die im "Stranger Things"-Universum spielen.   Fotoquelle: Netflix
Finn Wolfhard
Finn Wolfhard zeigt immer mehr Ambitionen, hinter die Kamera zu treten. Er führte schon Regie und schreibt gerade mit seinem Vater ein Drehbuch zu einem Biopic über die Rockband The Replacements.  Fotoquelle: Netflix
Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo konnte sich zuletzt eine Rolle in einer Spielfilm-Produktion des Streaming-Dienstes Hulu sichern.   Fotoquelle: Netflix
"Stranger Things"
Caleb McLaughlin spielte schon mit Stars wie Idris Elba und Benedict Cumberbatch und hat sich auch einen Namen als Synchronsprecher gemacht.  Fotoquelle: Netflix
Noah Schnapp
Noah Schnapp blieb der große Karrieresprung bislang verwehrt. Nach Filmen wie der Horrorkomödie "Hubie Halloween" wartet der kanadisch-US-amerikanische Schauspieler derzeit auf weitere Projekte.  Fotoquelle: Netflix
Natalia Dyer
Natalia Dyer war zuletzt in dem Horror-Schocker "All Fund and Games" zu sehen. Auch sie wartet noch auf ihren großen Durchbruch.  Fotoquelle: Netflix
Charlie Heaton
Charlie Heaton wird demnächst in einer noch titellosen Mysteryserie von Netflix zu sehen sein.  Fotoquelle: Netflix
Sadie Sink
Steht sie vor einer großen Karriere? Immerhin wurde Sadie Sink in den erlauchten Club der Marvel-Superheldenfilme aufgenommen.  Fotoquelle: Netflix
Joe Keery
Joe Keery wird demnächst an der Seite von Liam Neeson in der Horror-Komödie "Cold Storage" zu sehen sein.  Fotoquelle: Netflix

"Stranger Things" machte sie zu Stars, und die jüngsten unter ihnen sind mit der Mystery-Serie aufgewachsen. Doch ist die Geschichte um ein halbes Dutzend Kinder und Jugendlicher endet mit der ab 27. November in drei Schüben veröffentlichten finalen fünften Staffel. Was dann, fragt sich auch mit Blick auf die Jungstars.

Fällt auf manchen vielleicht der berühmt-berüchtigte Serienfluch? Oder ist der Serien-Blockbuster für den einen oder anderen das Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere? Eine von ihnen, Millie Bobby Brown, scheint den Absprung bereits geschafft zu haben. Was aber ist mit Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Joe Keery, Elise Eikermann und Lino Böttcher? Wir zeigen, welche Projekte die "Stranger Things"-Jungstars gerade in der Pipeline haben.

Millie Bobby Brown macht das Enola-Holmes-Triple voll

Sie ist der größte Star, den "Stranger Things" hervorgebracht hat. Millie Bobby Brown machte dank der Mystery-Serie eine steile Karriere. Dem Streaming-Dienst blieb die britische Schauspielerin auch mit so manchem Film treu, den beiden "Enola Holmes"-Filmen etwa über die kleine Schwester des Meisterdetektivs Sherlock Holmes oder dem Sci-Fi-Spektakel "The Electric State" (2025). Daneben wirkte sie auch schon in einigen Kino-Blockbustern mit, darunter "Godzilla II: King of the Monsters".

Derzeit beliebt:
>>Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"
>>Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
>>"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
>>Millie Bobby Brown über Freundschaft zu "Stranger Things"-Star: "Geschenk und Fluch zugleich"

Als Nächstes wird die 21-Jährige ein drittes Mal als Enola Holmes zu sehen sein. Die Netflix-Produktion von Regisseur Philip Barantini ("Boiling Point") nach einem Drehbuch von Jack Thorne ("Long Way Down") ist bereits abgedreht und soll Anfang 2026 erscheinen. Außerdem hat sich Brown die weibliche Hauptrolle in der romantischen Komödie "Just Picture It" gesichert, auch ein Netflix-Projekt. Ihr Kollege ist unter anderem Gabriel LaBelle, bekannt aus "Die Fabelmans", Regie führt Lee Toland Krieger ("Für immer Adaline").



Ist Finn Wolfhard bald als Regisseur tätig?

Finn Wolfhard wandelte auch außerhalb des "Stranger Things"-Territoriums auf gruseligen Pfaden. In den Stephen-King-Adaptionen "Es" und "Es: Kapitel 2" bekam er es mit dem Monsterclown Pennywise zu tun. Dazu spielte der heute 22-Jährige eine Hauptrolle im "Ghostbusters"-Reboot "Ghostbusters: Legacy" (2021). Im Fantasyfilm "Die Legende von Ochi" (2025) war der Kanadier an der Seite von Emily Watson und Willem Dafoe zu sehen.

Interessant ist die weitere Entwicklung Wolfhards, denn er zeigt immer mehr Ambitionen, hinter die Kamera zu treten. Mit "Hell of a Summer" legte 2023 schon sein Regiedebüt vor, wenngleich er den Regieposten mit Billy Bryk teilte. Gemeinsam schrieben sie auch das Drehbuch. Derzeit arbeitete er am Skript zu einer Filmbiografie über die US-Rockband The Replacements. Auch hier teilt er sich den Job, diesmal ist Papa Eric Wolfhard sein kreativer Partner. Ob Wolfhard, wie in "Hell of a Summer", auch eine Hauptrolle in dem in den 80er Jahren spielenden Film übernimmt, steht noch nicht fest.

Gaten Matarazzo ergattert Hauptrolle in Hulu-Produktion

Anders als Brown und Wolfhard konnte Gaten Matarazzo bislang außerhalb von "Stranger Things" nicht so recht durchstarten. Immerhin war der an der Erbkrankheit Kleidokraniale Dysplasie leidende Schauspieler in einer tragenden Rolle der Komödie "Honor Society" (2022) zu sehen – und zu hören als Synchronsprecher im Animationsfilm "Angry Birds 2".

Von der Bildfläche wird der 23-Jährige aber nicht so bald verschwinden. In der nächsten Spielfilm-Produktion des Streaming-Dienstes Hulu hat er sich an der Seite von Sean Giambrone ("Die Goldbergs") eine Hauptrolle gesichert. Die noch titellose Komödie handelt von zwei Jugendlichen, die einen unfreiwilligen Drogentrip erleben. Regie führen Nick Kocher und Brian McElhaney, die als Internet-Comedy-Duo BriTANicK bekannt wurden.

Caleb McLaughlin: Zwischen Netflix-Projekten und Synchro-Rollen

Auch Caleb McLaughlin blieb nach seinem Durchbruch mit "Stranger Things" Netflix treu. 2019 wirkte der US-Schauspieler in Steven Soderberghs Basketballdrama "High Flying Bird" mit. Ein Jahr später schwang er sich nebst Hollywoodstar Idris Elba im Westerndrama "Concrete Cowboy" aufs Pferd. In "The Book of Clarence" war er 2023 an der Seite von Benedict Cumberbatch zu sehen, bevor er 2024 im Horrorfilm "The Deliverance" eine tragende Rolle spielte.

Netflix bestätigt neues Spin-off: „Stranger Things“ kommt 2026 zurück
Mit Staffel 5 endet „Stranger Things“. Doch für Fans ist das nicht das letzte Kapitel – neue Projekte stehen bereits in den Startlöchern.
Das wissen wir
Stranger Things, Staffel 5

In seinem aktuellen Projekt ist McLaughlin nicht zu sehen, dafür zu hören: Im Animationsfilm "GOAT: Bock auf große Sprünge" synchronisiert er die Titelrolle, eine Ziege namens Will Harris. Die Handlung der Sony-Produktion: Der kleine Ziegenbock Will hat einen großen Traum: Er will ein großer Sportler werden. Als er die Chance bekommt, bei der Basketball-ähnlichen Sportart Roarball in einem Profiteam mitzuspielen, sieht er seine Chance. Der Haken: Für den Vollkontaktsport ist er viel zu schmächtig. Kinostart ist Februar 2026.

Noah Schnapp und Joe Keery: Warten auf den Durchbruch und Musikambitionen

Im Gegensatz zu manch anderen Kollegen blieb Noah Schnapp der große Karrieresprung bislang verwehrt. Den Kinoflop "Waiting for Anya" (2020) konnte auch er, der Star aus "Stranger Things", nicht vermeiden. Ansonsten war Schnapp, der sich 2023 als homosexuell outete, als Nebenfigur in der US-Horrorkomödie "Hubie Halloween" neben Adam Sandler zu sehen. 2023 spielte er in dem Psychothriller "The Tutor" eine der Hauptrollen. Weitere Projekte sind derzeit nicht in Sicht.

Joe Keery hatte seine wohl bekannteste Rolle neben "Stranger Things" in der Sci-Fi-Komödie "Free Guy" (2021), wo er an der Seite von Ryan Reynolds einen Game-Designer verkörperte. Darüber hinaus ist der inzwischen 33-Jährige als Musiker tätig. Passend dazu: In "Pavements", einer Mischung aus Biopic, Konzert- und Experimentalfilm, spielte er 2024 den Indie-Musiker Stephen Malkmus. Einen wichtigen Schritt macht er mit seinem nächsten Projekt. In der Horror-Komödie "Cold Storage" nach einem Drehbuch des Erfolgsautors David Koepp ("Jurassic Park") steht er neben Liam Neeson vor der Kamera.

Natalia Dyer und Charlie Heaton: Zwischen Horror-Schocker und X-Men

Natalia Dyer konnte sich dank "Stranger Things" ebenfalls schon einige Haut- und Nebenrollen vor allem in Indie-Produktionen sichern, etwa in der Coming-of-Age-Komödie "Yes, God, Yes – Böse Mädchen beichten nicht" (2019) oder im Mystery-Streifen "Things Heard & Seen" (2021). Der große Durchbruch ist der US-Schauspielerin, die in Disneys "Hannah Montana – Der Film" zum ersten Mal vor der Kamera stand, indes noch nicht gelungen. Zuletzt tauchte die 30-Jährige in dem Horror-Schocker "All Fund and Games" in der Hauptrolle auf.

Charlie Heaton konnte sich dank "Stranger Things" für die Hauptrolle im Thriller "Shut In" mit Co-Star Naomi Watts empfehlen. Außerdem wurde der britische Schauspieler ins X-Men-Universum berufen, wo er sich 2020 im Finale der Filmreihe, "The New Mutants", in einer Hauptrolle über die Kinoleinwand kämpfte. Zuletzt hatte er einen Gestauftritt in der Serie "Industry", und auch in einer noch titellosen Mysteryserie von Netflix wird er demnächst zu sehen sein. Die Handlung kreist um ein mysteriöses Seeungeheuer, das eine Stadt bedroht.

Sadie Sink auf dem Weg zum Marvel-Star

Zu guter Letzt: Sadie Sink. Die US-Schauspielerin scheint an den mysteriösen Verwicklungen von "Stranger Things" Gefallen gefunden zu haben. Im Ciarán-Foy-Schocker "Eli" lehrte sie Netflix-Fans 2019 das Fürchten, Gleiches galt 2021 für ihre Rolle im Teen-Slasher "Fear Street Part Two: 1978". 2022 besetzte Darren Aronofsky sie für das Oscar-prämierte Drama "The Whale". Ganz andere Töne schlug Sink zuletzt in "O'Dessa" an, einem Musical-Sci-Fi-Drama, über ein Mädchen (Sink), das sich in einer postapokalyptischen Welt als Country-Musikerin durchschlägt.

Ein besonderer Coup ist Sink mit ihrer nächsten Rolle gelungen. Die ist nicht nur riesig, sondern wird die Schauspielerin auch durch mehrere Projekte tragen. Sink wird sowohl im nächsten "Spider Man"-Film "Brand New Day" zu sehen sein als auch im sechsten "Avangers"-Abenteuer mitmischen. Welchen Charakter sie übernimmt, ist noch unbekannt. Spekuliert wird, dass sie als Mutantin namens Firestar besetzt wurde. Sicher ist: An "Stranger Things" wird Sink am wenigsten von den Jungstars gefesselt bleiben, und mit ihrer Aufnahme in den erlauchten Marvel-Club könnte sie sogar den bislang größten Star. Millie Bobby Brown, in den Schatten stellen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix Stranger Things

Das könnte dich auch interessieren

Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
Deutsche Kino-Charts 2025: Das gab es seit acht Jahren nicht
Erfolgsjahr im Kino
Das Kanu des Manitu
Eva Green: Diese Rollen machten sie zur Ausnahmeerscheinung
Facettenreiche Rollen
Eva Green
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Mafia-Epos Legenden
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Hollywood wartet: Kommt „Zurück in die Zukunft“ doch zurück?
Spekulationen um Teil vier
"Zurück in die Zukunft"
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Das Dresdner Neujahr – im Keller
"Tatort: Nachtschatten"
Tatort: Nachtschatten
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears