Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"

Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"

31.12.2025, 11.51 Uhr
Nach 33 Jahren verabschiedet sich Michelle von der Bühne. Ein Comeback wird es nicht geben, verrät sie im Gespräch mit der "WAZ". Außerdem sprach sie über die Branche und den Kontakt zu ihren Schlagerkollegen.
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
Sängerin Michelle war zu Gast bei Giovanni Zarrella. Ansonsten hegt sie nicht viele Freundschaften in der Schlagerbranche.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt

Für ihre Fans war es ein Schock, als Michelle im Herbst 2023 ihr Karriere-Aus verkündete. Natürlich verschwindet die Sängerin aber nicht einfach so: Im Frühjahr 2026 geht die 53-Jährige noch einmal auf große Abschiedstour. Danach ist Schluss – und zwar ohne Comeback.

Denn das wird es nicht geben, wie sie nun im Gespräch mit der "WAZ" verriet: "Es gibt kein Zurück. Und es wird auch keine Comeback-Tour geben", so erklärt sie. Der Entschluss, sich final zurückzuziehen sei "über Monate und Jahre gewachsen", verrät Michelle und betont, sie freue sich nun umso mehr auf die bevorstehenden Konzerte. Auf der Tour werde es einige Medleys geben. Im Februar 2026 feiert sie zudem zeitgleich mit einem Auftritt in Berlin ihren 54. Geburtstag: "Es wird ein sehr spezieller Abend, bei dem es viele Überraschungen geben wird", freut sich Michelle.

"Die Branche hat sich sehr hart verändert"

In 33 Jahren auf der Bühne hat Tanja Hewer, wie Michelle mit bürgerlichem Namen heißt, einiges erlebt. So weiß sie: "Die Branche hat sich sehr hart verändert." Die heutige Zeit sei mit der von Sendungen wie der "ZDF-Hitparade", "Musik liegt in der Luft" oder der "Schlagerparade" nicht mehr zu vergleichen, findet Michelle.

Und obwohl sie zu den größten Stars der Branchen gehören dürfte, hat sie zu ihren Kollegen und Kolleginnen eher verhalten Kontakt. So verrät sie im Gespräch mit der Zeitung, dass sie in ihrem beruflichen Umfeld eher "nette Kontakte" als enge Freunde habe. "Ganz wenige Kollegen haben meine Telefonnummer", gesteht sie. Zwar tausche sie sich gerne bei Veranstaltungen mit anderen Schlagerstars aus, doch dabei bleibt es dann meist: "Ich bin grundsätzlich nicht der Mensch, der Freundschaften über diese Branche pflegt."

In der Schlagerbranche hat mittlerweile auch ihre Tochter Marie Reim Fuß gefasst. Während Michelle bald Abschied nimmt, steht die 25-Jährige noch am Beginn ihrer Karriere. Michelle betont, dass sie der Erfolg ihrer Tochter als Mutter "sehr stolz" mache. Marie werde ihren Weg gehen und ihre eigenen Erfahrungen sammeln, ist sich die 53-Jährige sicher. Sie betont: "Marie soll an sich glauben und sich selbst treu bleiben. Sie soll sich nicht verbiegen lassen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
