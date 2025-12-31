"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!

Was 2024 als einmalige Ausnahme angekündigt war, kehrt ein Jahr später abermals ins Silvesterprogramm der ARD zurück: Unter dem etwas sperrigen Titel "Silvester-Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow!" wird Florian Silbereisen das neue Jahr mit einer Eurovisions-Show begrüßen. In der Basketballarena des FC Bayern in München empfängt er dafür wieder prominente Gäste. Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser, Howard Carpendale, Maite Kelly, Andy Borg, Heinz Rudolf Kunze, 80er-Kultstar Samantha Fox, DJ Ötzi, Vincent Gross und der Graf mit seiner Band Unheilig.

Verzichten müssen Silbereisen und sein Publikum auf Auftritte von Schlagerstar Kerstin Ott und vom Wiesn-Hitmacher Oimara: Beide stehen an diesem Abend rund 800 Kilometer weiter nördlich auf der Bühne: In Hamburg steigt unter dem Motto "Willkommen 2026" erstmals die Silvesterparty des ZDF, moderiert von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Bislang fand diese alljährlich in Berlin statt.

Eine neue Fernsehtradition fürs Erste? Mit dem "Silvester-Schlagerbooom" feierte das Erste 2024 ein doppeltes Jubiläum: Die erfolgreiche ARD-Unterhaltungssendung "Die Feste der Volksmusik" ging 1994 (damals noch moderiert von Carmen Nebel) erstmals auf Sendung. Zehn Jahre später übernahm Florian Silbereisen die Moderation. 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ein Gesamtmarktanteil von 24,5 Prozent (14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen) ließen bereits vermuten, dass der "Silvester-Schlagerbooom" doch keine einmalige Sache bleiben könnte.

Ob das Erste damit wohl einen dauerhaften Ersatz für "Die große Silvester Show" gefunden hat? Zuletzt moderiert vom "Bergdoktor" Hans Sigl und Francine Jordi ersetzte diese Sendung ab 2017 die "Stadlshow", die 2016 wegen mauer Quoten eingestellt worden war. Davor, die Älteren werden sich noch erinnern, lieferte das ebenfalls abgesetzte "Silvesterstadl" musikalische Unterhaltung zum Jahresausklang.

