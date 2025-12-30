Home News Star-News

„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän

Zoff um beliebte ZDF-Sendung

30.12.2025, 10.57 Uhr
von Julian Flimm
In einem Interview findet Schauspieler Sky du Mont klare Worte zur Besetzung des ZDF-"Traumschiffs". Er kritisiert Florian Silbereisen als Kapitän und sieht darin eine "folgeschwere Fehlentscheidung". Seiner Meinung nach sollten Konsequenzen gezogen werden.
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Sky du Mont hat gegen Florian Silbereisen ausgeteilt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Mit Kritik hat Schauspieler Sky du Mont noch nie gespart. In einem Interview mit "Freizeit Vergnügen" äußert der 78-Jährige deutliche Zweifel am ZDF-„Traumschiff“. Die Kultserie habe aus seiner Sicht spürbar an Qualität verloren – und dafür macht er ausgerechnet Florian Silbereisen verantwortlich. Dessen Besetzung als Kapitän bezeichnet du Mont als eine „folgeschwere Fehlentscheidung“.

Besonders Florian Silbereisen selbst nimmt du Mont ins Visier. Dem Schauspieler zufolge fehle es dem „Traumschiff“-Kapitän an Profil – es gebe bei ihm „keine Ecken und Kanten“ und auch keine spürbare Autorität. Zwar wirke Silbereisen auf viele Zuschauer sympathisch, doch genau die Ausstrahlung, die ein Kapitän brauche, vermisse er. Sein Urteil fällt entsprechend scharf aus: „Florian Silbereisen hat null Präsenz.“

Sky du Monts scharfe Kritik an Florian Silbereisen und dem ZDF

Die Kritik des Schauspielers richtet sich jedoch nicht nur gegen Silbereisen selbst. Auch die Verantwortlichen beim ZDF geraten ins Visier. Du Mont ist überzeugt, dass die Entscheidung für Silbereisen vor allem aus Gründen der Popularität gefallen sei – und nicht aus künstlerischer Überzeugung.

Über die zuständigen Redakteure sagt er unverblümt: „Das sind die Leute, die man feuern sollte.“ Und weiter: „Die haben nicht alle Tassen im Schrank.“ Für ihn sei es schlicht unverständlich, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän zu besetzen – diese Entscheidung hält er für „dumm“.



Erfolg trotz Gegenwind: Auch andere Stars kritisieren "Das Traumschiff“

Mit seiner Haltung steht Sky du Mont nicht allein da. Auch andere Kollegen aus der Branche, darunter Schauspielerin Mariella Ahrens, haben sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle immer häufiger der Bekanntheitsgrad – und weniger das schauspielerische Können.

Auf den Erfolg des „Traumschiffs“ hat die öffentliche Kritik bislang allerdings kaum Auswirkungen. Seit Florian Silbereisen 2019 das Ruder übernommen hat, fährt die Kultserie weiterhin verlässliche Quoten ein. Beim Publikum scheint der Entertainer also deutlich besser anzukommen als bei manchen Kollegen. Eine offizielle Stellungnahme des ZDF zu den Aussagen von Sky du Mont steht bislang aus.

Seit über 40 Jahren sticht das „Traumschiff“ in See – mit wechselnden Kapitänen, echten Luxuslinern und überraschenden Hintergründen. Warum Florian Silbereisens Rollenname geändert wurde, welches Schiff Rekordhalter ist und welche Stars immer wieder an Bord zurückkehrten, liest du hier.
Das Traumschiff

