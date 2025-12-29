Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"

Auf Unwegen zum Traumpaar: Tom Hanks und Meg Ryan in einer der schönsten romantischen Komödien aller Zeiten.

"Die große Liebe meines Lebens" hieß die legendäre Filmromanze mit Deborah Kerr und Cary Grant, die 1957 die USA zu Tränen rührte und 1993 in "Schlaflos in Seattle" vielfach zitiert wurde. Dabei hat es die romantische Komödie des einstigen Dreamteams Meg Ryan und Nora Ephron ("Harry und Sally") mittlerweile längst selbst zur Kult-Schnulze gebracht. Am Montag, 29. Dezember um 20,15 Uhr wiederholt 3sat einmal die romantische Komödoe mehr, die an Zeiten erinnert. als Meg Ryan noch niedlich lächelnd die Massen verzauberte. Nach den Filmen "E-M@il für dich" (1998) und "Aufgelegt!" (1999), die sie ebenfalls beide mit der Autorin und Regisseurin Ephron realisierte, spätestens aber seit "Kate & Leopold" (2001), war damit nämlich Schluss.

Der Architekt Sam Baldwin (Tom Hanks) ist mit seinem Sohn Jonah (Ross Malinger) nach Seattle auf ein schickes Hausboot gezogen. Mit im Gepäck: die Trauer um seine verstorbene Frau. Auch Jonah leidet unter dem frühen Tod der Mutter, noch mehr aber darunter, dass sein Vater jegliche Freude am Leben verloren zu haben scheint. Bei einer Radio-Kummertante lässt der Kleine seinen Frust ab und sucht nach einer neuen Mutter. Gezwungenermaßen muss auch Sam an den Telefonhörer und über seine Gefühle sprechen. Tom Hanks gibt hier einen überzeugenden Daddy ab.

Auf der anderen Seite des Kontinents, in Baltimore, hört Journalistin Annie (Meg Ryan) die traurige Geschichte von Vater und Sohn während einer weihnachtlichen Autofahrt und muss vor lauter Rührung weinen. Aus unerfindlichen Gründen geht ihr der "Schlaflose in Seattle" nicht mehr aus dem Kopf, obwohl sie sich gerade dazu entschlossen hatte, den langweiligen Allergiker Walter (Bill Pullman) zu heiraten. Indem sie ein berufliches Interesse vortäuscht, macht sich Annie auf die Suche nach Sam.

Meg Ryan: Woran lagt der Karriereknick? Meg Ryan und Tom Hanks traten mit diesem Liebesfilm in die Fußstapfen von Deborah Kerr und Cary Grant. Nora Ephron: "Es ist nicht nur ein Film über die Liebe, es ist auch ein Film über die Liebe im Film und wie sich die Menschen in der richtigen Welt die Vorstellungen einer romantischen Liebe von Hollywood aufdrängen lassen." So ist es auch die gelungene Mischung aus Kitsch und leichtem Spott, mit der die Regisseurin ihre Helden gelegentlich aufs Korn nimmt, die diesen Film sehenswert macht.

Nach ihren großen Erfolgen versuchte Meg Ryan, mit Produktionen wie "In The Cut" (2003) und "Die Promoterin" (2004), ihr süßes Image abzustreifen. Es gelang ihr nicht, irgendwann blieben die großen Rollen aus. Man munkelt, dass auch diverse – eher misslungene – Schönheitsoperationen dazu führten, dass Produzenten sie nicht mehr besetzen wollten. Aus der Not machte Ryan zuletzt eine Tugend: Bei "What Happens Now" (2023) führte sie selbst Regie und übernahm die Hauptrolle. Es handelt sich dabei um eine – wen wundert's – romantische Komödie.



