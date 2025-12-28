Home News Film-News

"Inga Lindström: Minnas Traum": Alle Infos zur Romanze mit Meriel Hinsching

Schwedische Weingut-Romantik

"Inga Lindström: Minnas Traum": Alle Infos zur Romanze mit Meriel Hinsching

28.12.2025, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Minna möchte ein Weingut in Nordschweden gründen. Unterstützung bekommt sie von einem Fremden, doch die Ankunft von Lucas' Verlobter Annika sorgt für Turbulenzen.
"Inga Lindström: Minnas Traum"
Minna (Meriel Hinsching) möchte in Nordschweden ein Weingut etablieren. Ob das klappt?  Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Minnas Traum"
Minna (Meriel Hinsching) und Lucas (Rojan Juan Barani) kommen sich schnell näher.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Minnas Traum"
Lucas (Rojan Juan Barani, links) und Minna (Meriel Hinsching) warten gespannt auf das Urteil von Zacharie Moiré (Jean-Yves Berteloot).  Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Minnas Traum"
Christer (Uwe Rohde) ist schon jetzt genervt von seiner neuen Nachbarin.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Minnas Traum"
Astrid (Heike Trinker) sorgt mit ihrem Umzug für Ärger in der Nachbarschaft.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Minna (Meriel Hinsching) möchte ein Weingut in Nordschweden gründen. Dafür braucht sie nicht nur ein Startkapital, sondern auch die Gunst eines Kritikers. Helfen könnte ihr ein Fremder ... "Inga Lindström: Minnas Traum" bringt kurz vor Jahresende die schwedische Sommersonne ins Wohnzimmer.

ZDF
Inga Lindström: Minnas Traum
Liebesfilm • 28.12.2025 • 20:15 Uhr

Minna (Meriel Hinsching) verfolgt große Pläne: Sie möchte auf dem Bauernhof ihres Großvaters Christer (Uwe Rohde) im hohen Norden Schwedens ein Weingut etablieren. Doch noch fehlt ihr im neuen ZDF-"Herzkino"-Film "Inga Lindström: Minnas Traum" (Regie: Oliver Dieckmann, Buch zusammen mit Aline Ruiz Fernandez) das Geld. Helfen könnte ihr ausgerechnet ein Fremder: Lucas (Rojan Juan Barani) war tags zuvor auf einer Party. Dort wurde offenbar so heftig gefeiert, dass der junge Mann einen Filmriss erlitt. So, wie Gott ihn schuf, wachte er 50 Kilometer von seinem ursprünglichen Standort entfernt auf.

Gemeinsam versuchen Minna und Lucas, den renommierten Weinkritiker Zacharie Moiré (Jean-Yves Berteloot) von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Die Zusammenarbeit bringt die beiden einander immer näher, bis plötzlich Lucas' Verlobte Annika (Larissa Marolt) auftaucht. Christer erkennt derweil in einer nervigen neuen Nachbarin eine alte Bekannte wieder ...

Derzeit beliebt:
>>"Tatort: Murot und der Elefant im Raum": Lohnt sich der Krimi mit Ulrich Tukur
>>Lachgarantie: "Sketch History" galoppiert durch die Geschichte
>>"Die drei Musketiere – D'Artagnan": Alle Infos zum Zweiteiler im ZDF
>>"Bergdoktor"-Doku zeigt wahren Charakter von Hans Sigl: "Kannst nichts vor ihm verstecken"

"Inga Lindström: Minnas Traum" wurde im August und September 2024 in Schweden gedreht. Der romantische Film bringt ein paar Strahlen der schwedischen Sommersonne in den kalten, deutschen Winter. In der ZDFmediathek ist "Inga Lindström: Minnas Traum" bereits ab Samstag, 20. Dezember, abrufbar.

Inga Lindström: Minnas Traum – So. 28.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Immobiliengier und stille Opfer: Der wahre Horror dieses Krimis
"Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt"
Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt
Ann Kathrin Klaasen ermittelt im Machtzentrum der Politik
"Ostfriesenhölle"
"Ostfriesenhölle"
Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt
"ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea
"Das Traumschiff: Bora Bora"
Das Traumschiff: Bora Bora
Die gute alte Fernsehzeit: Oliver Welke und Bastian Pastewka erinnern sich
"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!"
Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Heiligabend im Fernbus: Charly Hübner stimmt auf Weihnachten ein
"Alle Jahre wieder"
Alle Jahre wieder
Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
Mit 67 alles neu: Warum Birgit Schrowange ihr Leben umkrempelt
Große Veränderung
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Beim "Traumschiff": Joko verrät Details über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
„Zum letzten Mal“: Das schwierige Leben von Michelle
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
München-Krimi: Deshalb mussten die "Tatort"-Stars nachts drehen
Bühnen-Desaster
"Tatort: Das Verlangen"
"Zurück in die Zukunft" wird 40: Wo sind die Stars heute?
Zeitreise-Ikonen
Die Zukunft ist jetzt!
Wirtschaftswunder-Star: So geht es Liselotte Pulver heute
Lebensgeschichte
Die Zürcher Verlobung
Atemberaubende Akrobatik aus Paris: Globales Varieté der Extraklasse auf ARTE
"44. Weltfestival des Zirkus von Morgen"
44. Weltfestival des Zirkus von Morgen
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
"Der Comedygipfel – Das Jahr 2025"
Der Comedygipfel
Hollywood wartet: Kommt „Zurück in die Zukunft“ doch zurück?
Spekulationen um Teil vier
"Zurück in die Zukunft"
ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen
Vicco von Bülow
Loriot
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung
Intergalaktisches Abenteuer
Der Super Mario Galaxy Film (2026)
Neues Spin-off bestätigt: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück
„Tales From ’85“
Stranger Things, Staffel 5
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
100 Folgen „WaPo Bodensee“: Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie
Vorabend-Krimi
WaPo Bodensee
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Das Kanu des Manitu"
Biff Tannen im Wandel der Zeit: Das macht Thomas F. Wilson heute
Biff Tannen heute
Biff Tannen