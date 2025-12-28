"Inga Lindström: Minnas Traum": Alle Infos zur Romanze mit Meriel Hinsching

Minna (Meriel Hinsching) möchte ein Weingut in Nordschweden gründen. Dafür braucht sie nicht nur ein Startkapital, sondern auch die Gunst eines Kritikers. Helfen könnte ihr ein Fremder ... "Inga Lindström: Minnas Traum" bringt kurz vor Jahresende die schwedische Sommersonne ins Wohnzimmer.

Inga Lindström: Minnas Traum Liebesfilm • 28.12.2025 • 20:15 Uhr

Minna (Meriel Hinsching) verfolgt große Pläne: Sie möchte auf dem Bauernhof ihres Großvaters Christer (Uwe Rohde) im hohen Norden Schwedens ein Weingut etablieren. Doch noch fehlt ihr im neuen ZDF-"Herzkino"-Film "Inga Lindström: Minnas Traum" (Regie: Oliver Dieckmann, Buch zusammen mit Aline Ruiz Fernandez) das Geld. Helfen könnte ihr ausgerechnet ein Fremder: Lucas (Rojan Juan Barani) war tags zuvor auf einer Party. Dort wurde offenbar so heftig gefeiert, dass der junge Mann einen Filmriss erlitt. So, wie Gott ihn schuf, wachte er 50 Kilometer von seinem ursprünglichen Standort entfernt auf.

Gemeinsam versuchen Minna und Lucas, den renommierten Weinkritiker Zacharie Moiré (Jean-Yves Berteloot) von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Die Zusammenarbeit bringt die beiden einander immer näher, bis plötzlich Lucas' Verlobte Annika (Larissa Marolt) auftaucht. Christer erkennt derweil in einer nervigen neuen Nachbarin eine alte Bekannte wieder ...

"Inga Lindström: Minnas Traum" wurde im August und September 2024 in Schweden gedreht. Der romantische Film bringt ein paar Strahlen der schwedischen Sommersonne in den kalten, deutschen Winter. In der ZDFmediathek ist "Inga Lindström: Minnas Traum" bereits ab Samstag, 20. Dezember, abrufbar.

Inga Lindström: Minnas Traum – So. 28.12. – ZDF: 20.15 Uhr

