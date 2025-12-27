Atemberaubende Akrobatik aus Paris: Das „Weltfestival des Zirkus von Morgen“ auf ARTE

Bereits zum 44. Mal fliegen die Akrobaten nun wieder durch die Manege, überschlagen sich dabei ein paarmal und drehen sich auch noch um die eigene Achse. ARTE überträgt wieder einmal zeitversetzt das "Weltfestival des Zirkus von morgen". Es ist bereits die 44. Ausgabe des berühmten Zirkusfestivals, das vor allem dem zirzensischen, an Zirkusakademien bestens ausgebildeten Nachwuchs die Chance gibt, in Paris und auf der ganzen Welt bekannt zu werden.

44. Weltfestival des Zirkus von Morgen Show • 27.12.2025 • 20:15 Uhr

Zirkus als Hochrisiko-Erlebnis: Halsbrecherische Nummern unter Scheinwerfern Durchaus halsbrecherisch nehmen sich die Nummern aus, welche die wagemutigen Zirkusmenschen im 5.000-Zuschauer-Zelt zwischen unaufhörlich kreisenden Scheinwerferkegeln vorführen – sei es auf schmalen, wippenden Brettern mit halsbrecherischen Sprüngen und Salti oder hoch droben auf dem Trapez mit urplötzlichen Wendungen um die eigene Achse, die einen in Angst und Schrecken versetzen.

Dass es dabei auch traditionell Preise gibt, dass es diesmal beispielsweise Gold für die dänischen Artisten auf dem Schleuderbrett gab, oder – auch Gold – für einen tansanischen Equilibristen auf dem Balanciergerät Rola-Bola, ist nicht so wichtig. Zirkus ist hier ein von HipHop untermaltes Riesenvarieté, das Staunen macht. Gut, dass zwischen all dem ein französischer Halskrausen-Conférencier seine etwas sehr ausführlichen Reden schwingt. Es ist gut fürs Luftholen zwischen all dem Zirkus, der zunehmend der olympischen Devise "schneller, höher, stärker" folgt.

