Home News TV-News

"Tatort: Das Verlangen": Kritik zum ARD-Krimi mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec

"Tatort: Das Verlangen"

Tod auf offener Bühne: Leitmayr und Batic ermitteln am Münchner Residenztheater

26.12.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In ihrem vorletzten Fall ermitteln Leitmayr und Batic im Residenztheater. Eine Schauspielerin stirbt bei "Die Möwe". War es Mord oder Selbstmord?
"Tatort: Das Verlangen"
Ihr vorletzter Fall führt die Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) ans Residenztheater.   Fotoquelle: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Walter Wehner
"Tatort: Das Verlangen"
Noch steht Nora Nielsen (Giulia Goldammer) gemeinsam mit Carl Silberman (Lukas T. Sperber) auf der Bühne. Doch noch während der laufenden Vorstellung von Tschechows "Die Möwe" wird die junge Frau sterben.   Fotoquelle: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Johann Feindt
"Tatort: Das Verlangen"
Die Garderobiere Ria Jäger (Liliane Amuat, rechts) galt als enge Vertraute der Toten. Haben sie oder die Schauspielerin Gina Rohland (Ursina Lardi) etwas mit der Vergiftung zu tun?   Fotoquelle: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Walter Wehner
"Tatort: Das Verlangen"
Die Intendantin Freya von Kaltenberg (Anna Stiebich) ist schockiert über die Ereignisse an ihrem Haus. Weiterspielen will sie trotzdem, denn: "Wir haben ein volles Haus heute Abend."   Fotoquelle: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Walter Wehner
"Tatort: Das Verlangen"
Zu früh gefreut: Stella Papst (Luzia Oppermann) wähnt sich schon als Ersatz für ihre verschwundene Kollegin, doch dann taucht Nora doch noch auf.   Fotoquelle: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Walter Wehner

In ihrem vorletzten Fall ermitteln Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) hinter den Kulissen des Münchner Residenztheaters: Eine Schauspielerin starb bei einer Aufführung von Tschechows "Die Möwe". Wurde sie womöglich vergiftet?

ARD
Tatort: Das Verlangen
Krimi • 26.12.2025 • 20:15 Uhr

Ungewöhnliche Dreherfahrungen hatten Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec in ihren 34 Jahren beim BR-"Tatort" schon einige: Als Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr (Wachtveitl) und Kriminalhauptkommissar Ivo Batic (Nemec) ermittelten sie zuletzt in einem Luxushotel in den bayerischen Alpen ("Tatort: Zugzwang", 2025) und auf dem US-Truppenübungsplatz Hohenfels ("Tatort: Charlie", 2025). Auch im Kloster Reisach ("Tatort: Wunder gibt es immer wieder", 2021) und in einem Abwasserkanal unter dem Münchner Hauptbahnhof ("Tatort: Schau mich an", 2024) fanden bereits Dreharbeiten statt. Kurz bevor sich der 67-jährige Wachtveitl und sein vier Jahre älterer Kollege als TV-Ermittler in den Ruhestand verabschieden, kundschaften sie nun noch einmal einen ganz neuen Drehort aus: "Tatort: Das Verlangen" (Regie: Andreas Kleinert, Buch: Norbert Baumgarten und Holger Joos) spielt hinter den Kulissen und auf der Bühne des Münchner Residenztheaters.

Bei einer Vorstellung von Anton Tschechows Drama "Die Möwe" bricht die Schauspielerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) auf offener Bühne tot zusammen. Sie starb an einer Überdosis des Schmerzmittels Tilidin. "Bei der Mengen in ihrem Blut gehen wir davon aus, dass die Überdosis kein Unfall war", erklärt Batic. Die Inspizientin Lara Frost (Stephanie Schönfeld) schildert, dass Nora in letzter Zeit "anders" war: "Die letzten Wochen kam sie immer wieder zu spät. Gestern Abend wollte sie nicht mal mehr spielen."

Derzeit beliebt:
>>"Inspector Lynley & Sergeant Havers": Kritik zur Rückkehr der Krimireihe in der ARD
>>"Das Traumschiff: Bora Bora": Kritik zum ZDF-Kultfilm mit Florian Silbereisen
>>Wintermelancholie an der Ostsee: „Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho!“ an Weihnachten
>>„Tatort“ über die Mocro-Mafia: Wenn das Verbrechen keine Grenzen kennt

Mord oder Selbstmord?

Ihre Schauspielkollegin Stella Papst (Luzia Oppermann) sollte für sie einspringen. Sie war bereits im Kostüm, als Nora doch noch auftauchte und übernahm. Einen Tag nach Noras Tod soll Stella ihre Rolle tatsächlich übernehmen. Denn: "Wir haben ein volles Haus heute Abend", erklärt die Intendantin Freya von Kaltenberg (Anna Stieblich) dem schockierten Ensemble: "Wir werden spielen." Im Spind der Toten finden Leitmayr und Batic derweil ein Fläschchen Tilidin. Doch Fingerabdrücke gibt es keine. Wurde ihr es vielleicht untergeschoben?



Auskunft erhoffen sich die Kommissare unter anderem von Ria Jäger (Liliane Amuat): Die Garderobiere gilt als enge Vertraute der Verstorbenen. Doch statt auf Antworten stoßen die Kommissare auf Eifersucht, Affären und persönliche Abgründe.

Spannender Blick hinter die Theaterkulissen

"Tatort: Das Verlangen" spielt ausschließlich am Residenztheater und in den dazugehörigen Gebäuden. Für Hauptdarsteller Miroslav Nemec waren die Dreharbeiten eine besondere Erfahrung: Von 1981 bis 1986 war er selbst festes Ensemblemitglied an dem Theater im Herzen Münchens. "Wenn man hier herkommt, holt einen das alles als Erinnerung wieder ein bisschen ein, was natürlich auch sehr schön ist, aber eben auch bewegend emotional", erklärte er im Interview mit der BR-"Abendschau".

Zuschauerinnen und Zuschauer, die bislang wenig oder keine Berührungspunkte mit der Arbeit am Theater hatten, dürfen sich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen freuen. Mit Liliane Amuat, Vassilissa Reznikoff und Lukas Rüppel sind auch einige aus dem aktuellen Ensemble des "Resi", wie das Theater von Freunden und Einheimischen liebevoll genannt wird, dabei.

Wie geht es mit dem Münchner "Tatort" weiter?

Der Abschied von Wachtveitl und Nemec in ihren Paraderollen rückt derweil immer näher. Ihr abschließender "Tatort" unter dem Arbeitstitel "Unvergänglich" ist als Zweiteiler mit den Filmnummern 99 und 100 bereits abgedreht. Er wird 2026 zu sehen sein. Ein Hauch von Abschied weht allerdings bereits durch diesen 98. Film: "Vielleicht habe ich falsch gelegen", sagt Schauspieler Johannes Lange (Robert Kuchenbuch), als die Kommissare das Theater wieder verlassen: "Vielleicht werden die Leute Sie doch vermissen, wenn Sie irgendwann nicht mehr da sind." In einer anderen Szene wiederum stellt Batic mit fast schon väterlichem Stolz an seinen Kollegen gewandt fest: "Den haben wir gut hingekriegt."

Gemeint ist damit Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer): Der langjährige Assistent des Duos wird künftig zusammen mit Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak (Carlo Ljubek) die Ermittlungen übernehmen. Ein erster Film unter dem Arbeitstitel "Zwischenwelten" ist bereits abgedreht und soll ebenfalls 2026 zu sehen sein.

Tatort: Das Verlangen – Fr. 26.12. – ARD: 20.15 Uhr

"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Martin Brambach macht nicht nur als Tatort-Ermittler eine gute Figur. In „Mit Herz und Hilde“ spielt er Ronnie, einen Mann, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird, dabei aber gleichzeitig die Gegenwart nicht aus den Augen verliert.
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer: "Mir ist es wichtig, nicht in einer reinen Schauspiel-Bubble zu leben"
Neue ARD-Serie
Schwarzes Gold
Heiligabend im Fernbus: Charly Hübner stimmt auf Weihnachten ein
"Alle Jahre wieder"
Alle Jahre wieder
ARD-Serie „Schwarzes Gold“: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte als Western-Drama
Stephan Kampwirth im Interview
Stephan Kampwirth
Zwischen Ruhm und Niederlagen: Hildegard Knef – ein Leben ohne Kompromisse
"ARD Dokumentarfilm: Hildegard Knef – Ich will alles"
Hildegard Knef - Ich will alles
Kai Pflaume und Knossi entdecken Hochzeiten weltweit
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise: Mexiko
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise
Familienschicksal statt Besinnlichkeit: Dunkle Weihnachtsfolge bei „In aller Freundschaft“
Heiligabend in der Sachenklinik
"In aller Freundschaft"
Klassiker und neue Verfilmungen: Das sind die TV-Märchen zu Weihnachten
Märchen-Marathon im TV
Schneewittchen
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wenn organisierte Kriminalität zur realen Gefahr wird
Mocro-Mafia Enthüllung
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Der ARD-Film über Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium
"BACH – Ein Weihnachtswunder"
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
So begann die Karriere von Christian Tramitz
Comedy-Star
Christian Tramitz
Die gute alte Fernsehzeit: Oliver Welke und Bastian Pastewka erinnern sich
"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!"
Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Mark Forster packt aus: "Wir haben uns getrennt"
Neuer Abschnitt
Mark Forster auf einer Couch.
Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
Schlagerwelt
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Daniel Aminati kämpft um die Ehe, Patrice veröffentlicht indes Streitigkeiten
Beziehungsende
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Das Traumschiff
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Cowboys, Killer, Dampflok: Warum dieser ARD-Krimi wie ein Western wirkt
"Harter Brocken: Die Erpressung"
Harter Brocken: Die Erpressung
Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Helene Fischer schlagfertig nach Kritik von Howard Carpendale: "Ich fühle mich stark"
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
"Sissi"-Abend bei RTL: Eheprobleme, Schönheitswahn und Skandale der Kaiserin
Wahrheit hinter dem Mythos
Sissi
Rhys Ifans: Was macht Hugh Grants Mitbewohner Spike aus "Notting Hill" heute?
Rhys Ifans' Karriereweg
Notting Hill Rhys Ifans
US-Star will auf Wolkenkratzer klettern: Netflix überträgt live – auch einen möglichen Absturz
Gefährlicher Aufstieg
Skyscraper Live