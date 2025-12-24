Home News TV-News

"Sissi"-Abend bei RTL: Eheprobleme, Schönheitswahn und Skandale der Kaiserin

Wahrheit hinter dem Mythos

24.12.2025, 11.33 Uhr
von Elisa Eberle
Kaiserin Elisabeth von Österreich, bekannt als Sissi, ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Geschichte. Anlässlich der "Sissi"-Filme auf RTL enthüllen wir spannende Fakten über ihr Leben, von ihrer Haarpflege bis zu möglichen Tattoos.
Sissi
Ein Klassiker an Heiligabend: RTL zeigt am 24. Dezember alle drei "Sissi"-Filme mit Romy Schneider in der Hauptrolle.   Fotoquelle: RTL / Betafilm
Sisi oder Sissi?
Der Spitzname der echten Prinzessin Elisabeth schrieb sich mit nur einem mittleren "s", wie auch in der RTL-Serie "Sisi".   Fotoquelle: RTL / Betafilm
"Ich bin die Sklavin meiner Haare"
Ein besonderes Merkmal der Kaiserin Elisabeth waren ihre extralangen Haare.  Fotoquelle: Franz Xaver Winterhalter, Public domain, via Wikimedia Commons
Von wegen böse Schwiegermutter!
Erzherzogin Sophie soll keine böse Schwiegermutter gewesen sein.  Fotoquelle: www.neumeister.com, Public domain, via Wikimedia Commons
Keine schwesterliche Konkurrenz
Elisabeth oder doch ihre Schwester Helene? Kaiser Franz Joseph soll sich - wie im Film - tatsächlich schnell in Elisabeth verliebt haben.   Fotoquelle: Austrian National Library, Public domain, via Wikimedia Commons

Ein Klassiker an Heiligabend: RTL zeigt am 24. Dezember alle drei "Sissi"-Filme mit Romy Schneider in der Hauptrolle. Aus diesem Anlass präsentieren wir unbekannte Fakten aus dem Leben der echten Sisi.

Eheprobleme statt Kaisermärchen: Ein Blick hinter die höfische Fassade

"Sissi" heißt die Film-Trilogie von Ernst Marischka mit Karlheinz Böhm und Romy Schneider in den Hauptrollen, der erste Teil ist am Mittwoch, 24. Dezember, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Tatsächlich schrieb sich der Spitzname der echten Prinzessin Elisabeth allerdings mit nur einem mittleren "s", wie auch in der RTL-Serie "Sisi".

Im Gegensatz zur Marischka-Trilogie verschweigt die RTL-Serie "Sisi" (alle Folgen bei RTL+) nicht die Eheprobleme, unter denen Sisi (Dominique Devenport) und Franz (Jannik Schümann) litten. Wie in der Serie verbrachte auch die echte Sisi viel Zeit außerhalb Wiens auf Reisen. Auch soll Sisi selbst Frauen als ihren Ersatz für den Kaiser ausgewählt haben.

Kaiserin Sisis Schönheit als tägliche Pflicht

Ein besonderes Merkmal der Kaiserin Elisabeth waren ihre extralangen Haare. Drei Stunden soll allein die tägliche Pflege in Anspruch genommen haben. Zweimal im Monat wurden die Haare in einer aufwändigen Prozedur mit einer Mixtur aus Eigelb und Cognac gewaschen. Kein Wunder, dass die Kaiserin einst gestöhnt haben soll: "Ich bin die Sklavin meiner Haare."



Andrea Kiewels radikale Gewichtsabnahme belastete Beziehung: Verlobung geplatzt?
Andrea Kiewel, das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens", hat 15 Kilo abgenommen und gibt Einblicke in ihre bewegte Lebensphase zwischen Gewichtsverlust und Beziehungskrise.
15 Kilo weniger
Andrea "Kiwi" Kiewel

Überhaupt war Sisi wie besessen davon, auf ewig jung und attraktiv zu sein. So soll sie unter anderem eine Scheibe rohes Kalbsfleisch als Maske nachts auf ihr Gesicht gelegt haben. Auch mit Gurken- oder Erdbeermasken experimentierte die Kaiserin früh. Mit knapp 50 Kilogramm Körpergewicht bei einer Körpergröße von 1,72 Meter war Sisi zeitlebens sehr schlank. Um ihre Figur zu halten, hielt sich die Kaiserin an strenge Diäten, ließ sich täglich wiegen und absolvierte ein umfangreiches Sportprogramm, zu dem neben dem Turnen auch der Reitsport zählte. Seit ihrer Jugend soll sie sämtliche Disziplinen im Damensattel beherrscht haben.

Sisi greift historische Gerüchte auf: Raucherin mit Tattoos?

Gleich die erste Szene der vierten Staffel "Sisi" zeigt, wie sich Sisi (Dominique Devenport) auf Korfu ein Tattoo stechen lässt. Tatsächlich zierte auch die Schulter der echten Kaiserin ein blauer Anker, den sie sich im Alter von 51 Jahren in einer Hafenkneipe stechen lassen haben soll. Die Annahme, dass zusätzlich ein Adler ihren Steiß geziert haben soll, wurde nie bewiesen.

Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars
Birgit Schrowange prägte das deutsche Fernsehen mit Mut und Haltung. Vom ZDF zur RTL-Ikone, setzt sie mit grauen Haaren ein Zeichen gegen den Jugendwahn und genießt heute ihre Freiheit.
Bewegtes Leben
Birgit Schrowange

Ebenfalls nicht eindeutig belegt, jedoch weit verbreitet ist die Annahme, dass Sisi eine passionierte Raucherin war. Auch soll sie sich gelegentlich Kokain gespritzt haben, was zur damaligen Zeit jedoch oft auch zur Schmerzbehandlung eingesetzt wurde. Sisis Kokainspritze ist im Wiener Sisimuseum ausgestellt.

Kontrovers diskutiert wird bis heute auch die Annahme, dass Sisi unter gelben Zähnen litt. Dafür spricht unter anderem die Tatsache, dass die Kaiserin auf Gemälden oder Fotografien allenfalls leicht lächelte, jedoch nie ihre Zähne zeigte. Auch gibt es Berichte, wonach sie bei öffentlichen Anlässen nuschelte. Mit zunehmendem Alter ließ sich Sisi gar nicht mehr fotografieren oder malen.

Nach schwerem Jahr: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten 2025
Ein turbulentes Jahr liegt hinter ihm. Wie Thomas Gottschalk die Feiertage verbringt – und warum sie diesmal anders sind.
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.

War das Verhältnis zu Erzherzogin Sophie wirklich so schwierig?

Die Filme von Ernst Marischka zeigen ein eher schwieriges Verhältnis zwischen Kaiserin Elisabeth und ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie. Tatsächlich soll die Mutter von Kaiser Franz Joseph I. der Prinzessin jedoch wohlgesonnen gewesen sein. Auch dass Sisi sich teils selbst um die Erziehung ihrer Kinder kümmerte, befürwortete Sophie.

Weit verbreitet ist auch die Annahme, dass Erzherzogin Sophie ihren Sohn eigentlich mit Sisis älterer Schwester Helene verheiraten wollte. Neuere Quellenstudien gehen hingegen davon aus, dass Franz Joseph vor die Wahl gestellt wurde, ob er Helene oder Elisabeth heiraten wolle. Wie im Film soll er sich schnell in Elisabeth verliebt haben.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

