Wie geht es weiter? Alle Infos zur 18. Staffel von „Die Bergretter"

ZDF-Serie

Wie geht es weiter? Alle Infos zur 18. Staffel von „Die Bergretter"

23.12.2025, 13.13 Uhr
von Natasa Unkel
Die Dreharbeiten für die 18. Staffel für „Die Bergretter“ laufen schon. Während das Stammensemble der Serie erhalten bleibt, gibt es auch ein paar Star-Auftritte. Was bisher über die neue Staffel bekannt ist und wann es die neuen Folgen zu sehen geben wird, erfahrt ihr hier.
Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Katharina Strasser (Luise Bähr)
Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Katharina Strasser (Luise Bähr)   Fotoquelle: ZDF / Sabine Finger

Am 18. Dezember wurde die vorerst letzte Folge von „Die Bergretter“ ausgestrahlt und natürlich fragen sich die Fans schon jetzt, wann es mit der Erfolgsserie weitergehen wird. Und auch wenn die Dreharbeiten für die 18. Staffel bereits laufen, so müssen sich die Fans doch noch bis zur Ausstrahlung gedulden. Denn traditionsgemäß ist damit erst im Herbst 2026 zu rechnen. Die Dreharbeiten in Ramsau am Dachstein werden außerdem in diesen Tagen für die Feiertage unterbrochen und voraussichtlich im Januar 2026 fortgesetzt.

Das ist der Cast der 18. „Bergretter“-Staffel

Sebastian StröbelLuise Bähr und Markus Brandl bleiben der Hauptbesetzung weiterhin erhalten. Trotzdem gibt es einige Überraschungen beim Ensemble: So kündigte Sebastian Ströbel über Instagram an, dass Jan Sosniok bei den Dreharbeiten am Dachstein dabei ist. Der 57-Jährige hatte seinen Durchbruch Anfang der 1990er-Jahre durch seine Rolle in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, aktuell dürfte er den Zuschauern aus der ZDF-Serie „Frühling“ bekannt sein. In „Die Bergretter“ wird er eine Rolle übernehmen. Wen Sosniok spielen wird und wie umfangreich diese Rolle sein wird – ob er einen Gastauftritt hat oder ob er sogar zur Stammbesetzung dazustoßen wird – ist aber noch nicht bekannt.

Auch Jessica Ginkel, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wird als Gaststar bei den Bergrettern zu sehen sein. Details zu der Rolle, die die 45-Jährige spielen wird und in welcher Folge sie dabei sein wird, gibt es aber leider noch nicht.

So könnte es in der 18. Staffel weitergehen

Wer die vergangenen Staffeln nicht gesehen hat, liest jetzt besser nicht weiter. In der 18. Staffel von „Die Bergretter“ könnten einige Handlungsstränge weitererzählt werden. So war zum Ende der 17. Staffel die Liebe ein großes Thema: Zwischen Markus (Sebastian Ströbel) und Katharina (Luise Bähr) war es kompliziert. Erst wollten beide, dann wollte Katharina nicht mehr, dann vielleicht doch. Denn während sich Katharina zu Markus hingezogen fühlt, kommt sie von ihrem Ex Lukas Schlosser (gespielt von Felix Everding) nicht los. Und obwohl sie unterschiedliche Lebenspläne haben, weil sie keine Kinder möchte, er aber schon, wird Katharina nach einem intensiven Gespräch klar, dass Lukas eventuell doch der richtige Partner für sie ist.

Auch die Beziehung der beiden Halbbrüder Markus und Jan (Arne Löber) dürfte sich in der neuen Staffel weiterentwickeln. Denn auch nachdem ein paar wichtige Themen zwischen den beiden zur Sprache gekommen sind, so hat gerade Jan emotional einiges wegzustecken. Nimmt ihn die Trennung von Pauline (Teresa Klamert) doch sehr mit.

Und wie geht es eigentlich weiter zwischen Markus und seiner Ziehtochter Mia (Lisa Junick)? Die stand am Anfang von Staffel 17 plötzlich auf der Matte, rebellierte zunächst gegen alles und jeden und taute schließlich langsam auf. Ob das ein Zeichen dafür ist, dass Mia in Ramsau bleibt? Es wird sich zeigen.

