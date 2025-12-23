Home News Star-News

Italowestern-Legende

Terence Hill und Bud Spencer: Diese Klassiker laufen an Weihnachten

23.12.2025, 11.34 Uhr
von Jürgen Winzer
Terence Hill, einst bekannt als Haudrauf-Star an der Seite von Bud Spencer, hat sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und betreibt nun eine Eisdiele. In Dresden ist er Ehrenbürger und seine Filme sind Kult.
Gemeinsam wurden Terence Hill (links) und Bud Spencer zu Superstars, vor allem dank humoriger und prügellastiger Italo-Western und Buddy-Movies. Heute hat sich Hill weitgehend aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.   Fotoquelle: KabelEins/Tobis Film
Terence Hill
Einer seiner seltenen öffentlichen Auftritte: Terence Hill bei einem Fußballspiel im März 2025.  Fotoquelle: IMAGO / ABACAPRESS
Terence Hill
Bevor er zu Terence Hill wurde und gemeinsam mit Bud Spencer zum Star, hatte Mario Girotti bereits einige kleinere und größere Rollen gespielt - etwa im Historienfilm "Kreuz und Schwert" (1958, Bild).  Fotoquelle:  Pidax Film- und Hörspielverlag
Bud Spencer und Terence Hill
Bud Spencer und Terence Hill kannten sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Schwimmabteilung von Lazio Rom. Freunde wurden sie aber erst, als sie sich gemeinsam in Westernparodien wie "Die rechte und die linke Hand des Teufels" (Mittowch, 24.12., 20.15 Uhr, Kabel Eins) austoben durften.  Fotoquelle: Tobis Film
Mein Name ist Nobody
Auch ohne seinen Partner konnte Terence Hill groß Erfolge feiern, sein vielleicht größter war der Italo-Western "Mein Name ist Nobody" (Donnerstag, 25.12., 05.30 Uhr, Kabel Eins).  Fotoquelle: Tobis Film
Die Troublemaker
1994 drehten Bud Spencer und Terence Hill mit "Die Troublemaker" ihren letzten gemeinsamen Film.  Fotoquelle: TOBIS FILMKUNST
Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel
Von 2011 bis 2015 spielte Terence Hill die Hauptrolle in der Krimiserie "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel".  Fotoquelle: SWR / BR / BetaFilm / Alessandro Molinari
Terence Hill
Auch wenn er mittlerweile US-Bürger ist: Terence Hill sieht sich noch immer als deutsch-italienische Mischung. Als Sohn eines Italieners und einer Deutschen kam er in Venedig zur Welt, verbrachte aber als Kind einige Jahre in der Nähe von Dresden. Noch immer spricht er fließend Deutsch.  Fotoquelle: Ernesto Ruscio/Getty Images
Terence Hill
Blaublitzende Augen und immer den Schalk im Nacken: So wurde Terence Hill in Deutschland zum Superstar. Mittlerweile verteilt er Leckereien statt Prügel.  Fotoquelle: Tristar Media/Getty Images

"Stille Nacht"? Nicht auf Kabel Eins und nicht mit Terence Hill. Zu Weihnachten gibt es – wie seit Jahren – das volle Programm. Auf dem Sender gibt es an Heiligabend ("Die rechte und die linke Hand des Teufels", 24.12., 20.15 Uhr, "Vier Fäuste für ein Halleluja", 24.12., 22.35 Uhr) und am zweiten Weihnachtsfeiertag ("Zwei Himmlhunde auf dem Weg zur Hölle", 26.12., 20.15 Uhr) zahlreiche Filme aus der erfolgreichen Phase von Terence Hill und seinem Filmpartner und Freund Bud Spencer gezeigt. Allerdings keine neuen, denn nach Spencers Tod 2016 hat sich auch der inzwischen 86-jährige Hill mehr und mehr aus dem Filmgeschäft verabschiedet.

Heute verteilt er keine Prügel mehr, sondern bringt Leckereien unters Volk. Seit 2017 gibt es seine Eisdiele "Gelateria Girotti" in Almeria im Herzen Umbriens, wo sein Vater, ein Chemiker, herstammte. Benannt ist der Eissalon nach seinem bürgerlichen Nachnamen. Hill kam 1936 als Mario Girotti zur Welt. Erst für den Spencer/Hill-Film "Gott vergibt – Django nie!" (1967) mussten sich beide Pseudonyme aussuchen. Carlo Pedersoli wählte Bud Spencer (nach seinem Lieblingsbier Budweise und seinem Vorbild Spencer Tracy), Girotti suchte sich Terence Hill aus. Auch, weil er dieselben Initialen hatte wie der Name seiner deutschen Mutter Hildegard Thieme.

Terence Hill: fließende Deutschkenntnisse, Ehrenbürger von Dresden und mehr

Diese stammte aus Lommatzsch bei Dresden. Dorthin zog die Familie auch, als Terence Hill, in Venedig geboren, vier Jahre alt war. Die Familie erlebte die schweren Bombenangriffe auf Dresden mit und zog erst 1947 ins italienische Amelia, in die Heimat von Hills Vater. Hill sah sich immer als Deutsch-Italiener und spricht fließend Deutsch. 1995 besuchte er Lommatzsch und die Stätten seiner Kindheit.

In Dresden ist Terence Hill nicht nur Ehrenbürger, sondern immer irgendwie präsent. Denn seit 2019 gab es eine Filiale seiner Eisdiele. Der Eissalon zog 2025 um und lebt als "Nobody" seit Herbst in der Dresdner Altstadt weiter. Dort gibt es neben dem Girotti-Eis auch Burger, Ofenkartoffeln und Bowls sowie Bohnengerichte, denn die gab es in den Spencer-Hill-Italowestern reichlich. Und natürlich kann man da auch entspannt Bud-Spencer-Terence-Hill-Filme gucken.



Terence Hill trauerte um Bud Spencer: „Ich habe meinen besten Freund verloren“

Seine bislang letzte Filmarbeit war "Mein Name ist Somebody" (2018). Es war seine 81. Beteiligung an einem Film oder einer Serie und der vorläufige Abschluss einer Karriere, die er 1951 als Zwölfjähriger in "Das große Ferienabenteuer." startete. Als Spencer und Hill erstmals in einem Film mitwirkten, 1959 in "Hannibal", hatten sie noch keine gemeinsame Szene. Kennengelernt hatten sie sich einst in einem Schwimmverein in Rom.

Bis 1994 drehten die beiden 18 Filme gemeinsam und landeten auch mit ihren Solo-Arbeiten Erfolge – Hill mit "Nobody", "Lucky Luke" oder "Don Matteo", Spencer mit "Sie nannten ihn Mücke" und "Ein Koch für alle Fälle". Am Anfang seiner Karriere hatte Hill auch in vier Karl-May-Verfilmungen mitgespielt. In "Winnetou 2" durfte er als US-Soldat sogar Ribanna (Karin Dor), die große Liebe von Winnetou (Pierre Brice) heiraten.

Bei Bud Spencers Tod 2016 zeigte sich Terence Hill schwer erschüttert und erklärte, er haben seinen "besten Freund verloren". Hill lebt heute mit seiner aus Bayern stammenden Frau Lori in Amelia. Die beiden lernten sich 1967 bei Dreharbeiten zu "Gott vergibt ... Django nie!" kennen und heirateten zwei Monate nach dem ersten Date. Die beiden haben einen Sohn (Jesse, 56). Der zweite Sohn Ross, den sie 1973 in München adoptierten, starb 1990 bei einem Autounfall.

Hill ist nach wie vor in Deutschland und Italien beliebt. Am Tag seines 86. Geburtstags am 29. März besuchte er in seiner Geburtsstadt Venedig ein Fußballspiel zwischen Venezia FC und Bologna FC im Stadio Pierluigi Penzo. Vor dem Anpfiff wurde Hill auf dem Rasen begrüßt und erhielt von Ex-Venezia-Profi Cristian Molinaro ein personalisiertes Trikot.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

