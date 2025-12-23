Home News Star-News

„Pures Glück“ trotz Diagnose: Barry Manilow spricht offen über seinen Krebs

Kampf gegen den Krebs

23.12.2025, 08.57 Uhr
von Paulina Meissner
Barry Manilow hat seine Fans mit der Nachricht schockiert, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist. Der 82-jährige Sänger musste deshalb einige Konzerte verschieben und wird sich einer Operation unterziehen.
Barry Manilow
Barry Manilow hat seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Frazer Harrison

Traurige Nachrichten aus der Musik-Welt kurz vor Weihnachten: Der "Mandy"-Interpret Barry Manilow ist an Lungenkrebs erkrankt.

Die Diagnose machte der 82-Jährige in einem Statement auf seinem Instagram-Account öffentlich. Dort schreibt er: "Wie viele von euch wissen, hatte ich vor Kurzem sechs Wochen lang mit einer Bronchitis zu kämpfen, gefolgt von einem Rückfall über weitere fünf Wochen." Obwohl er die Bronchitis überwunden hatte, habe sein Arzt sicherheitshalber ein MRT angefordert, "um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist". Wie sich herausstellen sollte, eine goldrichtige Entscheidung.

Barry Manilow erklärt: "Dabei wurde ein krebsartiger Befund in meiner linken Lunge entdeckt, der entfernt werden muss." Doch wie der Musiker betont, habe er Glück im Unglück gehabt: "Dass er so früh gefunden wurde, ist pures Glück – und das Verdienst eines hervorragenden Arztes. Das sind die guten Nachrichten."

Krebsdiagnose ohne Streuung: Was Barry Manilow über seinen Zustand sagt

Die Ärzte gehen laut Manilow nicht davon aus, dass der Krebs bereits gestreut hat. Er berichtet: "Damit ist es im Wesentlichen gesagt: keine Chemotherapie, keine Bestrahlung. Nur Hühnersuppe und Wiederholungen von 'I Love Lucy'." Doch trotz der "Entwarnung" muss sich der 82-Jährige nun einer Operation unterziehen.



Das hat auch Konsequenzen für seine Konzerte: Aufgrund des Eingriffs und der anschließenden Erholungsphase muss Manilow alle geplanten Auftritte im Januar verschieben. "Es tut mir sehr leid, dass ihr deshalb eure Pläne ändern müsst", so schreibt er an seine Fans gewandt. Er werde in der Zwischenzeit die Tage zählen, bis er am 12. Februar auf die Bühne zurückkehren kann und warnt die Besucher bereits vor: "Etwas sagt mir, dass es an dem Februar-Wochenende eine große Party geben wird!"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit

