Rebecca Mir kündigt "große Neuigkeiten" an – alle lagen falsch

04.02.2026, 08.48 Uhr
Ihre Community war sich sicher, doch die Moderatorin hatte andere Pläne. Jetzt verrät sie, was wirklich dahintersteckt.
Rebecca Mir
Model und Moderatorin Rebecca Mir hat das Geheimnis gelüftet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Baby-Gerüchte, wilde Spekulationen und ein Satz, der sofort für Klarheit sorgt: "Nein…ich bin nicht schwanger." Mit diesen Worten meldet sich Rebecca Mir bei ihren Fans – nachdem ein rätselhafter Instagram-Post die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln gebracht hatte. Doch hinter der angekündigten "großen Neuigkeit" steckt etwas ganz anderes.

Doch von vorn: Vor wenigen Tagen verriet das Model auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie bald eine "große Ankündigung" zu machen habe. "Ich kann es gar nicht erwarten, euch meine schönsten Neuigkeiten zu verraten! Ratet mal, was es ist", schrieb sie zu einem Foto, in dem sie in die Kamera strahlt und die Arme vor ihrem Bauch verschränkt hat.

Die verdächtige Pose führte sofort zu hitzigen Spekulationen unter ihren Fans. In den Kommentaren vermuteten viele User, dass Rebecca Mir und ihr Ehemann Massimo Sinato ein weiteres Kind erwarten und drückten bereits ihre Vorfreude aus. Doch mit Nachwuchs hat die Ankündigung der Moderatorin nichts zu tun. Das verriet nun ein neuer Beitrag, in dem sie alles auflöste.

Rebecca Mir überrascht Fans mit Herzensprojekt

"Nein...ich bin nicht schwanger", schreibt sie dort und erklärt dann stolz: "Aber: Ich bringe mein allererstes Kinderbuch raus ab dem 1.3.26!" Demnach erscheint das Buch in Zusammenarbeit mit dem Ravensburger-Verlag. Der Titel lautet "Das Zauberwort heißt Nein".



Mir erklärt dazu, es handele sich um "eine Geschichte für die ganze Familie, die schön ist, aber auch zum Nachdenken anregt. Es geht ums Grenzen setzen, ums Nein sagen, um falsche und wahre Freunde und darum, auf das eigene Bauchgefühl zu hören". Die Einnahmen gehen, so Mir, an den guten Zweck. So habe sich die 34-Jährige entschieden, alle Erlöse an den Kinderschutzbund Köln und die Beratungsstelle N.I.N.A zu spenden.

Rebecca Mir schreibt weiter: "Ich bin ganz aufgeregt und unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit euch teilen zu dürfen." Und auch ihre Community reagiert mit viel Lob und großer Begeisterung. "So ein tolles Buch!", "Was für eine schöne Idee", "Du kannst stolz auf dich sein" und "Kindern sollte viel mehr vorgelesen werden, also tolles Buch von dir" sind nur einige der vielen positiven Reaktionen. Rebecca Mir ist selbst bereits Mutter. Mit Ehemann Massimo Sinato (45) hat sie einen gemeinsamen vierjährigen Sohn, den das Paar jedoch aus der Öffentlichkeit raushält.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

