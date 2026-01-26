Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will

„Für meinen Körper war das einfach zu wenig“ In einer Instagram-Story offenbarte Laura Maria Rypa, wie viel sie aktuell wiegt. Bei einer Körpergröße von 1,58 Metern bringt sie 48,5 Kilogramm auf die Waage. Noch vor wenigen Wochen lag ihr Gewicht bei rund 47 Kilogramm. Für sie persönlich ist das definitiv steigerungswürdig. „Für meinen Körper war das einfach zu wenig“, erklärte sie offen und betonte, dass es ihr nicht um Schönheitsideale, sondern ums Wohlbefinden gehe. Dass sie diese Zahlen öffentlich mache, sei für sie ungewöhnlich. Auf Grund der sensiblen Natur des Themas versah sie ihre Story mit einer Triggerwarnung. Sie betonte, „eigentlich kein Fan vom Wiegen“ zu sein, weil die Zahl auf der Waage am Ende nur eine Zahl sei. Dennoch wolle sie transparent sein und ihre Community an ihrem Weg teilhaben lassen.

Zunehmen als bewusste Entscheidung Statt Fast-Food oder Kalorienbomben setzt Laura Maria Rypa auf langsamen, gesunden Gewichtsaufbau. Ihr Ziel: rund drei Kilogramm zunehmen, ohne Druck, ohne Zeitplan. Bereits 1,5 Kilogramm hat sie nach eigenen Angaben geschafft. Wichtig sei ihr, stärker und gesünder zu werden und „noch mehr bei sich anzukommen“. In ihren Stories zeigt sie nicht nur Mahlzeiten, sondern auch Krafttraining und kleine Alltagsroutinen. Dabei geht es weniger um Perfektion als um das innere Wohlgefühl. Ein Ansatz, der bei vielen Followern auf positive Resonanz stößt.

Ein schwieriges Jahr Ihr Gewichtsverlust fiel zeitlich mit einer emotional belastenden Phase zusammen. Nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) im August 2025 stand das Leben der Influencerin Kopf. Stress, private Umbrüche und die Verantwortung als Mutter haben ihre Spuren hinterlassen – auch körperlich. Umso bewusster fällt nun der Schritt aus, sich wieder stärker auf die eigene Gesundheit zu konzentrieren. Laura Maria Rypa spricht darüber, dass nicht alles leicht, schön oder perfekt sei. Genau darin liegt für viele ihrer Fans die Glaubwürdigkeit.

Pietro Lombardi geht umgekehrten Weg Interessant: Während Laura Maria Rypa zunehmen möchte, orientiert sich ihr Ex-Verlobter Pietro Lombardi in die exakt entgegengesetzte Richtung. Er äußerte sich öffentlich über seine Gewichtszunahme von insgesamt 15 Kilogramm und darüber, dass er nun wieder abnehmen wolle. Abgesehen von ihrer Offenheit gehen beide sehr unterschiedlich mit den ersehnten körperlichen Veränderungen um. Sein Idealgewicht möchte Lombardi durch Sport erreichen. Gemeinsamkeiten zeigen sich auch beim gesteckten Ziel: Wohlfühlen im eigenen Körper. Trotz Trennung äußerte sich Lombardi zuletzt respektvoll über seine Ex, was auf ein funktionierendes Verhältnis als Eltern hindeuten kann.

Ein Statement gegen gängigen Diät-Hype Laura Maria Rypa setzt mit ihrem Vorhaben ein persönliches Zeichen gegen gängige Körperideale. Zuzunehmen statt Abzunehmen ist zwar kein Tabubruch, aber immer noch ungewöhnlich. Ihre Botschaft ist klar: Gesundheit und Wohlbefinden stehen über Zahlen, Trends und Erwartungen. Indem sie ihre Reise dorthin öffentlich teilt, macht sie vielen Mut. Und zwar nicht nur Menschen mit ähnlichen Problemen, sondern all jenen, die gefährdet sind, sich im ständigen Vergleich zu verlieren. Ihr Ansatz wirkt nicht provokant, sondern menschlich, was ihn glaubwürdig erscheinen lässt und hoffentlich für viele Follower wirkungsvoll macht.

