Home News Star-News

Chuck Norris: So geht es dem Action-Star

Unaufhaltsam

Chuck Norris: So geht es dem Action-Star

10.03.2026, 09.03 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Chuck Norris feiert seinen 86. Geburtstag und ist fitter denn je. Der Action-Star, bekannt für seine Rollen neben Bruce Lee und in "Missing in Action", setzt auf Fitness und einen gesunden Lebensstil, um jugendlich und vital zu bleiben. Auf Instagram zeigt er seine beeindruckende Form.
Chuck Norris
Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er wie Chuck Norris ist: männlich, dass selbst seine Brusthaare Brusthaare haben, wie es in einem "Chuck Norris Fact" heißt. Das Bild zeigt den Schauspieler in einer Szene des Actionsfilms "McQuade, der Wolf" (1983)  Fotoquelle: 20th Century Fox Home Entertainment
Chuck Norris
Am 10. März wird Chuck Norris 86 Jahre alt, doch noch immer ist der Schauspieler in bester Form.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Die Todeskralle schlägt wieder zu (1972)
Zusammenprall zweier Giganten des Martials Arts: In "Die Todeskralle schlägt wieder zu" kämpfte Chuck Norris in einer denkwürdigen Szene gegen Bruce Lee.  Fotoquelle: Universum Film
Missing in Action (1984)
In "Missing in Action" (1984) spielt Chuck Norris wieder einen taffen Hund: einen US-Soldaten, der im Alleingang eine Handvoll Kriegsgefangenen aus dem Dschungel in Vietnam befreit.  Fotoquelle: Cannon Films
The Expendables 2 (2012)
"Wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris? Alle!" 2012 war Chuck Norris in dem Ensemble-Actioner "The Expendables 2" zu sehen. Natürlich machte er wieder eine gute Figur. Der fünffache Vater ist quasi unvergänglich.  Fotoquelle: Splendid

Chuck Norris hat das Action-Genre geprägt wie kaum ein zweiter. Seine Filme waren nie Meilensteine in formal-ästhetischer Hinsicht, doch in Sachen Action und Härte setzten sie durchaus Maßstäbe. Mit Vorliebe spielt er seit Ende der 1960er-Jahre taffe Typen, um es gelinde zu sagen, etwa mit seinem legendären Auftritt neben Bruce Lee in dem Martial-Arts-Klassiker "Die Todeskralle schlägt wieder zu" oder im umstrittenen Actioner "Missing in Action". Taff sein – in diesem Ruf steht der Schauspieler aber auch selbst, der am 10. März seinen 86. Geburtstag feiert, aber noch immer fit ist wie ein Turnschuh.

Norris' körperlicher Zustand kommt nicht etwa daher, dass er der einzige Mensch sein soll, der die Zeit totschlagen könne, wie einer der Sprüche lautet, mit denen sein Image als harter Hund auf die Schippe genommen wird. Oder daran, dass um die Martial-Arts-Legende sogar der Tod einen Bogen macht. Norris habe eigentlich schon längst das Zeitliche gesegnet, lautet ein weiterer "Chuck Norris Fact", nur soll der Tod nicht den Mut haben, es ihm zu sagen. Nein, dass Chuck Norris noch jenseits der 80 so gut in Form ist und weiter als taff gelten darf, hat wesentlich mit seinem gesunden Lebensstil zu tun.

Und der Einstellung, die dem zugrunde liegt. "Fortschritt wird nicht an Perfektion gemessen, sondern am Mut, weiterzumachen", schrieb Norris im November 2025 auf seinem Instagram-Profil. "Ich setze mir weiterhin Ziele, treibe Dinge voran und ziehe Disziplin dem Komfort vor. Egal wie alt Sie sind, streben Sie weiterhin nach der besten Version Ihrer selbst." Die beste Version seiner selbst zeigte das Bild, das er dem Post beifügte: Darauf ist er in einem Muskel-Shirt zu sehen und wie er seinen noch immer beeindruckenden Bizeps spielen lässt. Stolz lächelt er dabei in die Kamera.

Derzeit beliebt:
>>"Die Trump-Connection: Das Geschäft mit der Macht" - ZDF-Dokumentation über Donald Trump und sein politisches Amt sowie seine persönlichen Interessen
>>"Terra X: Harald Lesch und die Welt in Angst" ZDF-Doku fragt, was Angst mit uns macht, wem sie nützt – und wie wir sie kontrollieren
>>Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
>>"NANO Doku: Was pusht unsere Energie?": Darum geht's in der 3sat-Doku
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Was Chuck Norris hilft, sich "jünger denn je zu fühlen"

Dass Norris mit 86 aussieht wie ein Mann in den 50ern, liegt aber nur zum Teil daran, dass er seinen Körper in Bewegung hält, indem er noch immer fleißig Gewichte stemmt, Martial Arts trainiert, viel wandert und sich dazu mit Schwimmen in Form hält. Auch eine gesunde Ernährung dämpfen die typischen Alterserscheinungen. "Ich sehe das Alter nicht als Grund, nachzulassen", sagte er im Sommer 2023 dem Magazin "Healthy". "Wenn überhaupt, hat es mir die Möglichkeit gegeben, mein Engagement für Fitness und Ernährung zu verstärken. Ich achte darauf, mich jeden Tag zu bewegen und meinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen, die mir helfen, mich jünger denn je zu fühlen."

Bilder und Videoclips auf seinen Instagram-Porfil belegen die Worte. Mal ist Norris beim Wandern zu sehen – auch im Winter bei Schnee und Eis, dann wieder trainiert er Kampfsport, oder man sieht ihn im Pool schwimmen. Einmal wurde er von seinem Sohn gefilmt, wie er eine Hantel stemmt. Hoch und runter bewegt er die vielen großen Gewichtsscheiben, die die Stange zu brechen drohen. "Ich wärme mich nur ein bisschen auf", sagt er dabei, als wollte er demonstrieren, dass die Sprüche über ihn nicht übertrieben sind. So weit, so wieder beeindruckend. Allerdings kommt der Clip verglichen mit den anderen etwas gestellt daher – als wären die Hantel aus Pappe und Luft. Aber das ist nur ein Verdacht, ein leises Gedankenspiel, wer traut sich schon bei Chuck Norris, so etwas laut auszusprechen.

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
Nach dem Ende bei den "Rosenheim-Cops" wagt Marisa Burger einen Neustart auf der Theaterbühne. Doch die Premiere lief anders als geplant und wurde zunächst zur "Hölle".
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"
Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Was war da los?
Thomas Anders
"Zeit, die Notbremse zu ziehen": "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser kündigt Auszeit an
Social Media Pause
Anna und Gerald Heiser
"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
Ehrung für Helene
Helene Fischer
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
Schlagerstar überrascht
Beatrice Egli
"Verkünde das hier zum ersten Mal": Amira Aly nutzt ihr Talent jetzt für den guten Zweck
Backen mit Herz
Amira Aly
Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg
Marcel Remus' Instagram-Kritik
Marcel Remus
Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten
Nahost-Krieg
Elena Miras
Großeinsatz in Los Angeles: Unbekannte Frau schießt auf Rihannas Haus
Schüsse auf Rihannas Haus
Rihanna
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
Letzter TV-Auftritt
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen
"The Running Man"
Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel
Neuerungen bei DSDS
DSDS
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach
"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"
Kochdesaster
"Grill den Henssler"
Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
Lotto-Gewinner-Erfolg
Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Bieterduell um Bierreklame und goldige Meinungsverschiedenheit
Ausgabe vom 9. März
Horst Lichter.