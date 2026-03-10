Chuck Norris: So geht es dem Action-Star

Chuck Norris hat das Action-Genre geprägt wie kaum ein zweiter. Seine Filme waren nie Meilensteine in formal-ästhetischer Hinsicht, doch in Sachen Action und Härte setzten sie durchaus Maßstäbe. Mit Vorliebe spielt er seit Ende der 1960er-Jahre taffe Typen, um es gelinde zu sagen, etwa mit seinem legendären Auftritt neben Bruce Lee in dem Martial-Arts-Klassiker "Die Todeskralle schlägt wieder zu" oder im umstrittenen Actioner "Missing in Action". Taff sein – in diesem Ruf steht der Schauspieler aber auch selbst, der am 10. März seinen 86. Geburtstag feiert, aber noch immer fit ist wie ein Turnschuh.

Norris' körperlicher Zustand kommt nicht etwa daher, dass er der einzige Mensch sein soll, der die Zeit totschlagen könne, wie einer der Sprüche lautet, mit denen sein Image als harter Hund auf die Schippe genommen wird. Oder daran, dass um die Martial-Arts-Legende sogar der Tod einen Bogen macht. Norris habe eigentlich schon längst das Zeitliche gesegnet, lautet ein weiterer "Chuck Norris Fact", nur soll der Tod nicht den Mut haben, es ihm zu sagen. Nein, dass Chuck Norris noch jenseits der 80 so gut in Form ist und weiter als taff gelten darf, hat wesentlich mit seinem gesunden Lebensstil zu tun.

Und der Einstellung, die dem zugrunde liegt. "Fortschritt wird nicht an Perfektion gemessen, sondern am Mut, weiterzumachen", schrieb Norris im November 2025 auf seinem Instagram-Profil. "Ich setze mir weiterhin Ziele, treibe Dinge voran und ziehe Disziplin dem Komfort vor. Egal wie alt Sie sind, streben Sie weiterhin nach der besten Version Ihrer selbst." Die beste Version seiner selbst zeigte das Bild, das er dem Post beifügte: Darauf ist er in einem Muskel-Shirt zu sehen und wie er seinen noch immer beeindruckenden Bizeps spielen lässt. Stolz lächelt er dabei in die Kamera.



Was Chuck Norris hilft, sich "jünger denn je zu fühlen" Dass Norris mit 86 aussieht wie ein Mann in den 50ern, liegt aber nur zum Teil daran, dass er seinen Körper in Bewegung hält, indem er noch immer fleißig Gewichte stemmt, Martial Arts trainiert, viel wandert und sich dazu mit Schwimmen in Form hält. Auch eine gesunde Ernährung dämpfen die typischen Alterserscheinungen. "Ich sehe das Alter nicht als Grund, nachzulassen", sagte er im Sommer 2023 dem Magazin "Healthy". "Wenn überhaupt, hat es mir die Möglichkeit gegeben, mein Engagement für Fitness und Ernährung zu verstärken. Ich achte darauf, mich jeden Tag zu bewegen und meinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen, die mir helfen, mich jünger denn je zu fühlen."

Bilder und Videoclips auf seinen Instagram-Porfil belegen die Worte. Mal ist Norris beim Wandern zu sehen – auch im Winter bei Schnee und Eis, dann wieder trainiert er Kampfsport, oder man sieht ihn im Pool schwimmen. Einmal wurde er von seinem Sohn gefilmt, wie er eine Hantel stemmt. Hoch und runter bewegt er die vielen großen Gewichtsscheiben, die die Stange zu brechen drohen. "Ich wärme mich nur ein bisschen auf", sagt er dabei, als wollte er demonstrieren, dass die Sprüche über ihn nicht übertrieben sind. So weit, so wieder beeindruckend. Allerdings kommt der Clip verglichen mit den anderen etwas gestellt daher – als wären die Hantel aus Pappe und Luft. Aber das ist nur ein Verdacht, ein leises Gedankenspiel, wer traut sich schon bei Chuck Norris, so etwas laut auszusprechen.

