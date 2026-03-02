Home News Star-News

Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten

Nahost-Krieg

Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten

02.03.2026, 12.12 Uhr
von Franziska Wenzlick
Reality-Star Elena Miras berichtet auf Instagram aus Abu Dhabi, wo sie nach Dreharbeiten in Thailand gestrandet ist. Der Krieg in Nahost hat den Flugverkehr lahmgelegt, und Miras schildert die chaotischen Zustände und ihre Ängste.
Elena Miras
Elena Miras sitzt aktuell in Abu Dhabi fest.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Xavi Torrent

Jüngst berichtete Elena Miras ihren Followern noch vom Zoff innerhalb der RTL-Datingshow "Make Love, Fake Love". Nun schlägt die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal jedoch ernstere Töne an. Denn wie viele andere Menschen steckt Miras durch den Krieg in Nahost in der Golfregion fest.

Elena Miras sitzt in Abu Dhabi fest: Flüge weiterhin gesperrt

"Wir sind in Abu Dhabi gestrandet", erzählte die 33-Jährige, die sich nach Dreharbeiten in Thailand auf dem Rückflug befand. Die Zustände am Flughafen seien "sehr chaotisch" gewesen. Am nächsten Morgen erklärte Miras in ihrer Instagram-Story: "Wir haben unsere erste Nacht hier hinter uns – es war keine schöne Nacht."

Dreimal habe der Bombenalarm "geklingelt, mitten in der Nacht" – ein "Schockmoment" für die Schweizerin. "Jetzt sind wir hier im Zimmer und haben heute früh erfahren, dass heute wieder alle Flüge gesperrt sind, dass man nicht fliegen darf." Ihre Situation beschrieb die ehemalige Dschungelcamperin als deprimierend. "Man bekommt keine Infos, man muss einfach warten und hoffen, dass sich irgendwann die Fluggesellschaft meldet, weil da kommt einfach gar nichts."

Bombenalarm und Flugstopp: Reality-Star berichtet aus den Emiraten

Miras erzählte weiter: "Heute früh hat man wieder hier oben am Himmel gesehen, dass Raketen angekommen sind. Die wurden aber wieder abgewehrt zum Glück." Im Gegensatz zu mehreren in den Emiraten lebenden Influencern und Reality-Stars sei sie beunruhigt. "Ich finde die Situation hier gar nicht so entspannt, obwohl viele sagen, dass es hier sehr entspannt ist", betonte Miras. "Natürlich, man fühlt sich jetzt nicht so unsicher, wenn man kurz nach draußen geht – aber trotzdem ist es so beängstigend, wenn man dann nach oben schaut und das alles sieht."

Mit ihrem derzeitigen – und voraussichtlich vorübergehenden – Schicksal könne sich die TV-Bekanntheit aktuell nur schwer abfinden: "Ich weiß auch gar nicht, warum ich das erleben muss. Das ist echt schlimm", klagte sie. "Ich will gar nicht wissen, wie es den Menschen geht, die tagtäglich sowas erleben."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

