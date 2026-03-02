Home News TV-News

"Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow"

"Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow"

Uncovered: Die harte Realität unter Trump

02.03.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Thilo Mischke kehrt in die USA zurück, um in "Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow" die Veränderungen nach einem Jahr der neuen MAGA-Präsidentschaft zu beleuchten. Er trifft auf Anhänger und Kritiker von Donald Trump und dokumentiert die gesellschaftlichen Veränderungen vor Ort.
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Ein Jahr nach Beginn der zweiten US-Präsidentschaft Donald Trumps blickt der Film "Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow" vor Ort auf die Veränderungen in den USA. Der preisgekrönte Reporter trifft Anhänger und Kritiker des Präsidenten und seiner MAGA-Bewegung.  Fotoquelle: Seven.One / Kosei Takasaki
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Zuletzt drehte Thilo Mischke kurz vor der US-Präsidentenwahl in den USA. Nun kehrt er in das zutiefst gespaltene Land zurück - und ist erschrocken über die innerhalb von zwölf Monaten stark veränderten USA.  Fotoquelle: © ProSieben / Christoph Köstlin
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Thilo Mischke macht eigene Erfahrungen mit der Pressearbeit in den USA. Repressalien und die Angst der Opposition gegen Trump und sein System sind überall greifbar.  Fotoquelle: © ProSieben / Christoph Köstlin
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Die USA sind bereits ein faschistisches Land, sagen einige der von Thilo Mischke interviewten Oppositionellen vor der Kamera. Eine Aktivistin aus Florida hat bereits die Betten ihrer Kinder vom Fenstern abgerückt - aus Angst vor Anschlägen auf ihr Haus.  Fotoquelle: © ProSieben / Christoph Köstlin
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Thilo Mischke ist unterwegs durch die USA. Seine Reiseroute führt ihn von New York über Washington D.C., Los Angeles, Greenville in South Carolina und Memphis nach Florida.  Fotoquelle: © ProSieben / Christoph Köstlin

Ein Jahr nach Beginn der zweiten US-Präsidentschaft Donald Trumps blickt der Film "Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow" vor Ort auf die Veränderungen in den USA. Der preisgekrönte Reporter trifft Anhänger und Kritiker des Präsidenten und seiner MAGA-Bewegung. Dabei begegnet er selbst "schwierigen" Gesprächspartnern gewohnt auf Augenhöhe. Thilo Mischkes Reiseroute führt von New York über Washington D.C. nach Los Angeles, Greenville in South Carolina, Memphis und Florida. Er begutachtet vermummte ICE-Beamte in der New Yorker Einwanderungsbehörde an der Federal Plaza, er trifft einen begnadigten Proud Boy, der beim Sturm auf das Capitol beteiligt war und ein nettes MAGA-Supporter-Pärchen aus einer Südstaaten-Provinz. Die Frage lautet: Wie blicken die Trump-Unterstützer auf "ihren" Präsidenten und sein "neues" Land?

ProSieben
Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow
Dokumentation • 02.03.2026 • 20:15 Uhr

Mischke besucht aber auch Kritiker. Eine amerikanische Faschismus-Forscherin sagt, nach dem Beginn eines staatlichen System-Umbaus, wie ihn Trump im Januar 2025 begonnen hat, blieben zwölf bis 18 Monate Zeit, um eine Demokratie noch zu retten. Danach sei die Staatsform verloren. Die anstehenden Midterm-Wahlen seien also wohl die letzte Chance für die US-Demokratie. Mischke läuft oder fährt mit Aktivisten durch amerikanische Großstädte wie Los Angeles oder Memphis. Sie dokumentierten oder warnen vor Einsätzen der Nationalgarde und von ICE gegen die Bevölkerung. Gerade Schulen in Vierteln, in denen viele Migranten leben, sind mittlerweile "Hochrisikogebiet". Jeder Spielplatzbesuch kann mit der Deportation enden.

Eine Aktivistin gegen Trump in Florida hat bereits die Betten ihrer Kinder von den Fenstern weggerückt – aus Angst vor Anschlägen auf ihr Haus. Mit einem Mann indigener Abstammung läuft der deutsche Journalist durch die Sümpfe Floridas in Richtung "Alligator Alcatraz". Die berüchtigte Haft- und Abschiebeeinrichtung für Migranten in Südflorida wurde auf heiligem Stammesgebiet der Vorfahren des Mannes errichtet.

Derzeit beliebt:
>>"Großstadtrevier": Der Start der neuen Staffel in der ARD mit Özgür Karadeniz
>>So rettete Simone Thomalla ihren "Frühling"-Gaststar Sönke Möhring
>>Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
>>Armin Rohde sorgt für Aufsehen: Klare Worte zur Weltlage

Mischke, Zervakis, Jenke: Weitere große Reportage-Montage folgen

Im Anschluss an die Mischke-Reportage folgt um 22.30 Uhr mit "UNCOVERED. Arm unter Reichen: Obdachlos in der Großstadt" ein zweiter Mischke-Film, der in 70 Minuten allerdings erst eine von insgesamt vier Folgen darstellt. ProSieben kündigt weitere gesellschaftlich relevante, lange Dokumentar-Abende an. Bereits am Montag, 9. März, 20.15 Uhr, folgt der Film "Jenke. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden".

Eine Woche später kümmert sich Linda Zervakis um "Made in Germany – zurück an die Weltspitze?" (16. März, 20.15 Uhr). Und auch Mischke darf noch einmal ran: "Thilo Mischke. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" ist am 23. März, 20.15 Uhr, der zweite große Reportage-Abend des Power-Weltreisenden aus Berlin.

Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow – Mo. 02.03. – ProSieben: 20.15 Uhr

Zurück im Großstadtrevier: Neue Staffel, neue Gesichter
Die beliebte Serie "Großstadtrevier" meldet sich zurück mit Staffel 38. Neue Folgen, spannende Handlungen und der Neuzugang Tarkan Yildiz versprechen beste Unterhaltung. Erleben Sie die Fortsetzung des Hamburger Serienklassikers auf ARD.
"Großstadtrevier"
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
Ehrliche Kritik
Robert De Niro
Teenie-Band der 90-er: Was machen die Echt-Stars heute?
Echt-Doku
Echt Kim Frank
Nach der Netflix-Doku der Schock: Haftbefehl erlitt schweren Rückfall
Drogen-Drama
Haftbefehl
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
SAT.1-Reportage mit Paul Ronzheimer: Themen von Bürgergeld bis Migration
"Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?"
Paul Ronzheimer
Melania Trump nutzt Bad-Bunny-Song — trotz Kritik von Donald Trump
Musikalische Rebellion
Melania Trump
ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine
"ARD Story: Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?"
ARD Story: Putin und Trump - Ziemlich beste Feinde?
Donald Trumps Wutrede gegen Netflix: Hintergrund des neuen Medienkonflikts
Politische Spannungen
Donald Trump
Zurück im Einsatz: Ex-„Tatort“-Star Franziska Weisz übernimmt neue Rolle
Neuer ZDF-Krimi „Mordufer“ startet
Franziska Weisz im Interview
Diana Staehly übernimmt Hauptrolle in „Ein Hof zum Verlieben“ auf SAT.1
Neue Wohlfühl-Serie
Ein Hof zum Verlieben
Vom deutschen Serienstar nach Hollywood: Artjom Gilz an der Seite von Emilia Clarke
Internationaler Durchbruch durch "Ponies"
Artjom Gilz
Sieben Oscars, drei Stunden Gänsehaut: Dieser Western von Kevin Costner schrieb Filmgeschichte
Preisgekrönter Western-Epos
Der mit dem Wolf tanzt
Stefan Raab-Spott beim ESC-Finale: Barbara Schöneberger und Hazel Brugger legen nach
Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026
ESC - Das deutsche Finale
"Young Sherlock“ bei Prime Video: Guy Ritchie zeigt den jungen Sherlock Holmes
Sherlock Holmes' erster Fall
"Young Sherlock"
„Marshals: A Yellowstone Story“: Neues Spin-off mit Luke Grimes gestartet
Kayce Duttons Doppelleben
"Marshals" | Paramount+
"Macht mich traurig": Sven Plöger klagt im Interview über den Klimawandel
Klimastandpunkt
Sven Plöger
Warum die zwei neuen "Großstadtrevier"-Folgen gar nicht neu sind
NDR-Kultserie
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Tatort mit Tretkraft: Wenn Velo Punks in die Pedale treten
"Tatort: Sashimi Spezial"
Tatort: Sashimi Spezial
Jenny und der Kampf gegen Crystal Meth: Ein Drama um Hoffnung und Neuanfang
"Vena"
Vena
"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Schindlers Liste: Ein Film, der unter die Haut geht
"Schindlers Liste"
Schindlers Liste
Das Ende des DC-Universums: Aquaman erobert das TV
"Aquaman: Lost Kingdom"
Aquaman: Lost Kingdom
Rätselhafte Zeichen und ihre Geheimnisse
"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie – magische Zeichen"
Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie - magische Zeichen
VOX verrät: So sieht das perfekte "Perfekte Dinner" aus
Jubiläumsshow
Das perfekte Dinner - Tag 3
„Bares für Rares“: Diese angeblichen Schätze waren dreiste Fakes
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Quentin Tarantinos Meisterwerk "Django Unchained" im Free-TV
Spaghetti-Western
Django Unchained
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"