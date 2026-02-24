SAT.1-Reportage mit Paul Ronzheimer: Themen von Bürgergeld bis Migration

Paul Ronzheimer ist ein besonderer Journalist. Zwar trägt er den Titel "stellvertretender 'Bild'-Chefredakteur", gleichzeitig ist er jedoch ein erstaunlich flexibler Power-Reisender, Kriegsberichterstatter und einer der fleißigsten und erfolgreichsten Podcaster Deutschlands. Kaum ein Tag vergeht, in der die Öffentlichkeit ohne ein neues, stets hochaktuelles Ronzheimer-Gespräch zum politischen Zeitgeschehen auskommen muss.

Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland? Reportage • 24.02.2026 • 20:15 Uhr

In der Reportagereihe "Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?" begutachtet der 40-Jährige den Zustand unseres Landes im TV. Fünf Folgen für die Dienstags-Primetime bei SAT.1 tragen die Titel: "Bürgergeld", "Jugendkriminalität", "Bürokratie-Wahnsinn", "Migrations-Wende" und "Die Rechte Mitte". Zum Ende einer jeden Episode konfrontiert Paul Ronzheimer prominente Gesprächspartner wie Vizekanzler Lars Klingbeil oder Innenminister Alexander Dobrindt mit seinen Recherchen. Dabei soll der Anteil von Reportage und Gespräch pro Episode bei etwa 70 zu 20 Minuten liegen. Jede neue Episode ist am Tag nach der Ausstrahlung auch über Joyn abrufbar.

SAT.1-Format: Paul Ronzheimer spricht mit den Menschen vor Ort Wer ist Paul Ronzheimer und was macht ihn aus? 2024 begann der Mann aus Ostfriesland seine Zusammenarbeit mit SAT.1. Senderchef Marc Rasmus kündigte Ronzheimer seinerzeit wie folgt an: "Kaum ein Reporter ist so nah an den Menschen wie Paul Ronzheimer. Seine Reportagen aus Israel und der Ukraine sind so schmerzhaft wie gut." In der Tat ist Ronzheimer ein exzellenter Zuhörer.

In "Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?" spricht er vor allem mit "einfachen" Leuten auf der Straße, in ihren Küchen und Wonzimmern. Mit dem bekanntesten Arbeitslosen Deutschlands, einer jungen alleinerziehenden Mutter, jugendlichen Gewalttätern, die stolz ihre Messer präsentierten oder einer euphorischen 16-Jährigen, die für die AfD schwärmt, weil "die anderen Politiker ja nichts machen".

„Journalist des Jahres“ und Bambi: Paul Ronzheimers wichtigsten Ehrungen Ronzheimer hat das Gespür für die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt und vertritt trotz seines "Bild"-Hintergrundes keine Agenda im Sinne des Boulevard-Aufregertums. Nicht nur für seinen unermüdlichen Arbeitsethos, sondern auch seine offene und präzise Art gewann er 2022 den Titel "Journalist des Jahres", 2025 einen "Bambi" in der Kategorie "Kultur – Podcasts" und im gleichen Jahr den "Pressefreiheitspreis" (mit Susanne Koelbl vom "Spiegel"). Das Format "Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?" ist laut SAT.1 ist komplett unabhängig von Ronzheimers Tätigkeit für die Springer-Gruppe.

Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland? – Di. 24.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels