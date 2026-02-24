Home News TV-News

„Dünentod – Blutiges Moor“: Neuer Nordsee-Krimi bei RTL mit Hendrik Duryn im Überblic

"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"

Jagd auf einen Menschen: RTL zeigt besonders brutalen Nordsee-Fall

24.02.2026, 08.30 Uhr
von Elisa Eberle
Im neunten "Dünentod"-Krimi auf RTL ermitteln Tjark Wolf und Fredericke Olsen in einem spannenden Mordfall im Moor. Die Regie führt Andreas Herzog.
In ihrem zweiten gemeinsamen Fall ermitteln Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Fredericke Olsen (Isabel Thierauch) nach einer tödlichen Treibjagd auf einen Mann.   Fotoquelle: RTL
Die Ermittlungen führen Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Fredericke Olsen (Isabel Thierauch) auch zu einem alten Brauch, bei dem Sünden als Fackeln ins Moor getragen werden.   Fotoquelle: RTL
Kann der "Geist" (Tom Lass, Mitte) Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Fredericke Olsen (Isabel Thierauch) die Informationen liefern, die sie brauchen?   Fotoquelle: RTL
Daniel (Gustav Schmidt, links) und sein Vater Hannes Langenbeck (Sascha Gersak) kommen nicht gut miteinander klar.   Fotoquelle: RTL
Im wald trifft Tjark Wolf (Hendrik Duryn) quasi auf einen Namensvetter.   Fotoquelle: RTL

Anders als die bisherigen acht Filme der RTL-Reihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" basiert der neunte Film "Blutiges Moor" lediglich auf den Figuren der "Dünentod"-Bücher von Sven Koch, nicht aber auf einem konkreten Roman. Der Spannung tut dies jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Der Film unter Regie von Andreas Herzog (Buch: Clemens Murath, Robert Hummel) hat wieder Züge eines äußerst spannenden Thrillers. Im Moor hinter dem Deich wird die Leiche eines Mannes gefunden: Sven Dietrichsen stammte aus einem Ort in der Nähe. Seine erwachsene Tochter Anna (Lara Feith) war erst kürzlich zurück in die Heimat gekommen, um sich um ihn zu kümmern.

RTL
Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor
Thriller • 24.02.2026 • 20:15 Uhr

Nordsee-Krimi: Spurensuche im Moor führt zu düsterem Geheimnis

Um zu verstehen, was genau passiert ist, greift Kommissar Tjark Wolf (Hendrik Duryn) zu einem erprobten Mittel: "Was macht Tjark da?", wundert sich die neue Kollegin Fredericke Olsen (Isabell Thierauch). "Er visualisiert", entgegnet Streifenpolizist Torsten Nibbe (Rainer Reiners). Mit Erfolg: "Das war eine Treibjagd auf einen Menschen", schlussfolgert Tjark richtig: "Aber nur ein Schütze." Die leeren Patronenhülsen am Tatort lassen zudem auf ein Jagdgewehr als Tatwaffe schließen. Davon gibt es in der Region viele. Die Aufnahmen einer Wildkamera zeigen zudem, dass der Täter eine Maske trug. Kann ein einsam im Wald lebender Mann namens "Geist" (Tom Lass) womöglich mehr zum Tathergang sagen?

"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor" ist der zweite und vorerst letzte neue Film aus der Reihe in diesem Jahr. Mit dem Roman "Dünenwut" wartet derweil noch ein neunter Roman von Sven Koch auf seine Verfilmung. Wann es weitergeht, ist noch nicht offiziell bestätigt. Bei RTL+ ist "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor" bereits ab Dienstag, 17. Februar, abrufbar.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor – Di. 24.02. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

