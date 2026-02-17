Hendrik Duryn: So begann der Krimi-Star seine Karriere wirklich

In seinem Beruf hat Hendrik Duryn schon einiges erlebt. Das lässt sich mit Fug und Recht behaupten über einen Schauspieler, dessen Karriere in der ehemaligen DDR begann und die gut 20 Jahre später mit der Comedyserie "Der Lehrer" ihren Höhepunkt erreichte. Dazwischen passen Welten. Und manch Erlebtes.

Doch keiner der DEFA-Filme, in denen der gebürtige Leipziger mitwirkte, etwa "Vernehmung der Zeugen", brachte ihm den Durchbruch noch auch seine Paraderolle des Problemzonen-Lehrers in der RTL-Sitcom, die er immerhin von 2009 bis 2021 spielte. Einem breiten Publikum wurde er vielmehr mit einer Produktion bekannt, die zeitlich dazwischenliegt: "Verbotene Liebe".

Bei der Seifenoper gehörte Duryn von Anfang an zur Stammbesetzung der Haupt- und Nebendarsteller. Seit 1995 spielte er die Rolle des attraktiven Oliver Kopp, der ein Freund von Hauptfigur Jan (Andreas Brucker) und eine Jugendliebe seiner Halbschwester Susanne Brandner (Claudia Scarpatetti) und der sich später als Mörder seines Chefs Fritz Konrad herausstellte.

Von der Nordsee zurück in die Schule Dem Darsteller Duryn war das Schicksal gewogener. Mit dem Ausstieg aus "Verbotene Liebe" 1997 konnte er seine Karriere erfolgreich fortsetzen. In den folgenden Jahren war er in etlichen weiteren Serien zu sehen. Er übernahm Gastauftitte in "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei", "Balko" und "Der Clown" und spielte in mehreren "Tatort"- und "Polizeiruf 110"-Folgen mit.

Das Genre um Mord und Ermittlung hat es ihm offenbar angetan. Seit 2023 verkörpert Duryn eine Hauptrolle in der RTL-Krimireihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi", wo sein Kriminalermittler Tjark Wolf an den wetterrauen Schauplätzen der Nordsee den Verbrechen nachspürt. In der neuesten Episode "Die große Freiheit" (zu sehen am 17. Februar, 20.15 Uhr auf RTL) bekommt er es mit dem gewaltsamen Tod eines Schiffskapitäns zu tun.

Aber auch die leichteren Stoffe liegen Duryn: Noch in diesem Jahr wird er, der Lehrersohn, erneut in der Comedy-Serie "Der Lehrer" zu sehen sein. Es wird ein doppeltes Comeback sein. Während Pädagoge Stefan Vollmer ab der zehnten Staffel seinen Dienst wieder aufnimmt, kehrt Duryn damit zurück zu seiner Paraderolle.

