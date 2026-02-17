Home News TV-News

Ausgabe vom 17. Februar 2026

„Bares für Rares“-Expertise ignoriert: Händler treiben Preis überraschend hoch

17.02.2026, 10.40 Uhr
von Ingo Gatzer
Eine defekte Reklamelampe wird plötzlich zum Zankapfel — und am Ende zahlt ein Händler ein Vielfaches der Expertenschätzung.
Waldi und Jos lassen im Bieterduell die Expertise zur Makulatur werden Dieses Mal bekommen es die Händler mit einem Kometen, einer „Funkuhr“, die keine ist, und einem Rehkitz zu tun.

Komet schlägt bei „Bares für Rares“ voll ein

Renate möchte eine von ihrer Mutter gestaltete Diamantbrosche verkaufen. Horst Lichter hat direkt eine Assoziation: „Das sieht aus wie ein Komet!“ Heide Rezepa-Zabel pflichtet dem Moderator bei und adelt den Schmuck mit den Worten: „ganz zauberhaft gestaltet“. Allerdings seien die Brillanten von unterschiedlicher Qualität. Dennoch taxiert sie die Weißgoldbrosche auf 1.000 bis 1.200 Euro – doppelt so hoch wie Renates Wunschpreis.

Renate legt ihr Schmuckstück im Händlerraum direkt in die Hände von Lisa Nüdling. Die hat an der Brosche nichts auszusetzen („sehr schön“) und fühlt sich an ein „Feuerwerk“ erinnert. Waldi Lehnertz ist besonders von den Edelsteinen begeistert: „Alter Schwede, funkeln die.“ Dementsprechend gibt es einige Gebote: Julian Schmitz-Avila startet mit 600 Euro, David Suppes („Das ist wirklich exquisit“) kontert mit 700 Euro, Julian erhöht auf 750 Euro und schließlich gibt Lisa mit 800 Euro ihr erstes Statement ab. Doch Renate ist noch nicht ganz zufrieden: „Der Waldi macht noch 880!“ Macht er zwar nicht, aber Lisa sichert sich schließlich die Brosche für 900 Euro.

„Funkuhr“ sorgt bei „Bares für Rares“ für Bieterstreit

Eher unspektakulär wirkt das, was Gerlinde und Moritz, Horst Lichter und Sven Deutschmanek vorlegen. Es handelt sich um eine Leuchtreklame aus Plexiglas für das Fernsehmagazin „Funkuhr“. Allerdings funktioniert die auf der rechten Seite angebrachte Uhr – die übrigens keine Funkuhr ist – nicht. Dennoch hätte Moritz gerne 100 Euro. Das hält der Experte gerade so für möglich und taxiert die leicht beschädigte Leuchtreklame auf 60 bis 100 Euro.

Doch manchmal haben die Gebote der Händler wenig mit der Expertise zu tun. Das liegt hier vor allem an Waldi, der mit dem für ihn typischen Gebot von 80 Euro startet. Gleichzeitig fordert er Jos van Katwijk heraus: „Was ist los, Holland?“ Beide Händler sind sich bekanntlich in freundschaftlicher Rivalität verbunden. Sie bietet sich in 10-Euro-Schritten immer höher. Der Händler aus der Eifel stichelt: „Der braucht nämlich ’ne neue Lampe zu Hause, damit der nicht im Dunkeln herumläuft.“ Die „Lampe“ sichert sich aber dann doch Waldi, der mit 300 Euro das Dreifache der Expertenschätzung bezahlt und feixt: „Der Holländer muss jetzt weiterhin im Dunkeln durch die Bude rennen!“

Waldi kann bei „Bares für Rares“ auch gönnen

Uwe und Gabi haben eine kleine Bronzefigur im Gepäck, die ein äsendes Rehkitz darstellt. Expertin Bianca Berding schätzt, dass das Kunstwerk in den 1920ern oder 1930ern entstanden ist. Wie ihr Magnettest zeigt, dürfte es sich jedoch nicht um massive Bronze, sondern „nur“ um Eisen mit einem dicken Bronzeüberzug handeln. Auch aus diesem Grund liegt der Wunschpreis des Paares wohl nur bei 100 Euro. Bianca hält 200 bis 300 Euro für möglich.

Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

Julian eröffnet im Händlerraum mit einem Gebot von 100 Euro, das Waldi direkt um 10 Euro erhöht. Lisa und Jos melden sich mit 120 bzw. 130 Euro ebenfalls zu Wort. Waldi ist eigentlich nicht so sehr vom Kunstwerk überzeugt: „Es ist schon ein bisschen grob gearbeitet.“ Zudem findet er eine Beschädigung. „Das war eben noch nicht“, zeigt sich Jos verwundert. Dennoch bietet Waldi noch 140 Euro, worauf der Niederländer auf 150 Euro erhöht. Das gönnt ihm sein Intimfreund mit Blick auf das Reh, „weil die in Holland nicht so herumlaufen, wie bei uns in der Eifel.“

