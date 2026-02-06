Home News TV-News

Diese Rarität sorgt für Streit bei „Bares für Rares“: „Schrei mich nicht an!“

Ausgabe vom 6. Februar 2026

Diese Rarität sorgt für Streit bei „Bares für Rares“: „Schrei mich nicht an!“

06.02.2026, 11.50 Uhr
von Ingo Gatzer
Ein technisches Detail bringt Moderator und Experten aneinander. So ungewohnt emotional erlebt man die Trödelshow selten.
Von links: Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen
Fünf Händler der Trödelshow mit Horst Lichter  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer

Dieses Mal gibt es Streit bei „Bares für Rares“, aber weniger um das kostbare Silberset als um eine richtungsweisende Rarität.

Zwist bei „Bares für Rares“ um richtungsweisende Rarität

Herrscht immer Friede, Freude, Eierkuchen bei „Bares für Rares“? Nicht bei diesem Kompass, den Verkäufer Hans einst beim Hauskauf in einer Truhe gefunden hatte. Horst Lichter ist fasziniert, bemängelt aber: „Der tut das nicht machen.“ Sven Deutschmanek entgegnet: „Doch, der tut es machen. Das zeige ich jetzt gleich einmal.“ Der Moderator unterbricht den Erklärungsversuch des Experten jedoch: „Aber der Zeiger bewegt sich gar nicht.“

Sven wird darauf lauter: „Moment!“ und fügt hinzu: „Ich habe doch gesagt, das zeige ich gleich“. Das lässt wiederum Horst nicht auf sich sitzen: „Schrei mich nicht an!“ Zum Glück löst sich alles bald in Gelächter auf, sodass Sven den um 1860/1870 in Berlin gefertigten Peilkompass auf 400 bis 600 Euro taxieren kann. Hans hätte zwar gerne 800 Euro gehabt, akzeptiert aber die Händlerkarte.

Händler Jan Čížek erklärt direkt, wie sehr er alte Werkzeuge oder Messgeräte schätzt. Dann visiert der Händler Kollege Markus Wildhagen mit dem Kompass und den Worten „Du bist ja wirklich ein Vollpfosten“ an. Sorgt die Rarität auch hier für Streit? Wolfang Paurisch eröffnet den Gebotsreigen. Dabei kommt es zu einem Bieterduell mit Jan. Schließlich erhält der Tscheche den Zuschlag für 350 Euro. Wolfgang ist enttäuscht, lehnt aber das geschäftstüchtige Angebot ab, Jan den Kompass für 500 Euro abzukaufen.

Heiße Kindheitserinnerung bei „Bares für Rares“

Für Edgar ist sein Verkaufsobjekt ein „herrlicher Hingucker“. Dabei handelt es sich um ein beleuchtetes Werbeschild für „Hot Wheels“. Autofan Horst kommentiert das direkt mit „Coolomat“ und auch Sven Deutschmanek findet die aus den 1980ern stammende Leuchtreklame „sehr interessant“. Die 600 Euro, die Edgar für seinen Flohmarktfund haben möchte, hält er aber nicht für realistisch und taxiert das Kunststoffschild auf 350 bis 450 Euro.

Im Händlerraum untersuchen Jan und Markus mit leuchtenden Augen das Werbemittel, wobei Markus sich an seine Kindheit erinnert fühlt. So etwas kann erfahrungsgemäß teuer werden. Als die Händler bei relativ niedrigen Geboten verharren, lässt Edgar die Katze aus dem Sack und präsentiert die Expertise. Doch die Schmerzgrenze von Markus von 300 Euro und die des Verkäufers von 400 Euro scheinen unvereinbar – bis Wolfgang aus dem Nichts 350 Euro bietet und Markus plötzlich einfällt, für das Schild einen Kunden zu haben. Ob er vielleicht selbst dieser Kunde ist? Jedenfalls erklärt er dem Verkäufer schließlich seufzend: „Sie kommen jetzt zu mir und ich gebe Ihnen 400 Euro.“

„Bares für Rares“: Diese vermeintlichen Schätze waren freche Fälschungen!
Truhe, Möbel, Schmuck – alles sieht alt aus. Doch die Expertise zeigt: In diesen Fällen wurden Verkäufer offenbar getäuscht.
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

Silberglanz bei „Bares für Rares“

Einen Silberschatz hat Heide im Gepäck. Dabei handelt es sich um ein Set aus sechs Bechern, einer Karaffe und dem passenden Tablett. Bei der Präsentation entfährt Horst direkt ein „Wow!“ und auch Friederike Werner hat nur Gutes zu sagen: „wunderschönes, prachtvolles englisches Ensemble“. Die Expertin bezeichnet den Zustand des aus 925er Silber gefertigten Sets als „absolut perfekt“ und datiert es auf 1876. Heides Wunschpreis von 6.000 Euro erreicht die Expertise – 5.000 bis 5.500 Euro – jedoch nicht ganz.

Die Händler wissen direkt, wie wertvoll das silberne Ensemble ist. Markus kommentiert: „Heidewitzka, Herr Kapitän!“ und Wolfgang startet mit einer Offerte von 4.000 Euro. Doch Elke Velten-Tönnies kontert jedes seiner Gebote und fragt ihren Kollegen schließlich lächelnd: „Spielen wir noch weiter?“ Das Bieterspiel endet bei 5.000 Euro und mit Elke als strahlender Siegerin.

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

