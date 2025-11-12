Home News TV-News

"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show

Skurrile Posts

"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show

12.11.2025, 09.28 Uhr
Der Instagram-Kanal von "Bares für Rares" sorgt für Diskussionen mit bizarren Beiträgen. Wurde der Account Ziel einer Cyberattacke?
"Bares für Rares"
Fans sind verwirrt: Was ist auf dem Instagram-Kanal von "Bares für Rares" los?  Fotoquelle: ZDF/Frank Hempel

Während "Bares für Rares" im Nachmittagsprogramm des ZDF vor allem ältere Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, richten sich die Social-Media-Kanäle der Trödelshow an ein jüngeres Publikum. Beinahe täglich finden sich auf Instagram und TikTok neue "Bares für Rares"-Memes und -Reels. Jüngst nimmt der Klamauk jedoch neue Züge an.

"zdf ist gekocht, hab logins für kanal. ab heute weht hier ein anderer wind", heißt es in einem Posting vom Dienstag. Seither finden sich mehrere skurrile Beiträge auf dem Instagram-Kanal der Sendung – darunter ein Video, in dem zur Investition in vermeintliche Horst-Lichter-Kryptowährung geraten wird. In einem anderen Clip sind die Expertinnen Bianca Berding und Wendela Horz zu sehen, dazu der Satz: "sie nennen sich experten, aber sind TOTAL LOST wer den account gehackt hat." Ein weiterer Beitrag zeigt einen Zusammenschnitt mehrerer Stock-Fotos von Haferflocken – ohne weitere Erklärung.

Das sagen die "Bares für Rares"-Fans dazu

Die Follower sind gespaltener Meinung. Zunächst zeigten sich die meisten Fans noch begeistert: "Hab kurzfristig Krankmeldung eingereicht, um dabei zu sein hier", liest man unter dem ersten ankündigenden Posting. "Ich liebe diesen Account", schreibt eine Nutzerin, ein User erklärt die absurden Bilder und Videos sogar zum "Peak Marketing" (auf Deutsch etwa: "Spitzenmarketing").

Derzeit beliebt:
>>„Der Kommissar und der See“: Neuer Fall um ein verletztes Kind
>>„Verschollen“: ARD zeigt Umweltthriller mit Axel Milberg zur Klimakonferenz
>>ZDF überträgt feierliches Gelöbnis zum 70. Bundeswehr-Jubiläum
>>„Die Natur der Liebe“: Dreiecksbeziehung als ARTE-Premiere

Inzwischen scheint die Neuausrichtung des Accounts jedoch auch einige Kommentatoren zu verärgern. "Wie lange soll das so noch gehen?", will ein Fan wissen. "Es ist ja nicht mal lustig", lautet das harte Urteil eines Zuschauers. Eine Followerin findet: "Es nervt. Hoffentlich hört es bald auf."



Das könnten die Gründe fürs Chaos bei "Bares für Rares" sein

Auch über die Gründe des plötzlichen Wandels wird spekuliert. "Langsam glaube ich, die wurden wirklich gehackt", befürchtet eine Nutzerin und erhält viel Zustimmung. Eine weitere vielfach geäußerte Vermutung: "Um was wetten wir, dass Horst selbst den Account übernommen hat?" Doch Lichter ist nicht der einzige ZDF-Moderator, den die User verdächtigen. "Böhmermann, bist du es?", fragt sich so mancher. Eine Antwort darauf gibt es bislang nicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bares für Rares" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„besseresser“-Duell: Sebastian Lege tritt gegen Meister-Konditor an
"besseresser: Das Duell"
besseresser: Das Duell
„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!
Mit Florian Silbereisen als Kapitän
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.
Einheitliche Sendezeit: ZDF zieht „heute-journal“ auf Samstag vor
Änderung der Sendezeit
Christian Sievers
Sorge um TV-Auswanderer: Thommy Schmelz ist wieder im Krankenhaus
Gesundheitliche Kämpfe
"Goodbye Deutschland": Thommy Schmelz
Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback
Nach Babypause
Stephanie Stumph lehnt an einer Wand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Diese Fakten zu den "Rosenheim-Cops" kanntest du noch nicht!
Erfolgs-Serie
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".
Wie nah ist „Requiem für einen Freund“ an echten Betrugsfällen?
"Requiem für einen Freund"
Requiem für einen Freund
Das sind die Gäste der ZDF-„Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Historiendrama nach Oskar Maria Graf mit Josef Hader in der Hauptrolle
"Sturm kommt auf"
Sturm kommt auf
Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?
Bremerhaven-Krimi
Cynthia Micas
Ulrike von der Groeben offenbart: Der wahre Grund für den Ausstieg
RTL-Abschied
Ulrike von der Groeben
Annette Frier über ihre Selbstzweifel und die Menopause
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Rockstar Jon Bon Jovi ist erneut Opa geworden
Freudiger Familienzuwachs
Jon Bon Jovi
Spanien zwischen Freiheit & Wunden: ARTE zeigt große Bürgerkriegs-Doku
"Der Spanische Bürgerkrieg – Ein langer Weg zur Versöhnung (1/2)"
Der spanische Bürgerkrieg (1 / 2)
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Florian Silbereisen rührt Andy Borg zu Tränen – große TV-Geste
Bewegender Auftritt
Glückwunsch, Andy
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl
„Last Samurai Standing“: Netflix hat jetzt sein eigenes „Squid Game“
Das sollten Fans wissen
"Last Samurai Standing"
„Tatort: Mike & Nisha“: Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen
Wenn Liebe tötet
Tatort: Mike & Nisha
SWR-Radiomoderator Matthias Holtmann ist tot
Ein Leben mit Parkinson
Matthias Holtmann
Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars
Verblüffende Karrieren
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Terror-Nacht in Paris: Spieler sprechen über Anschläge während Länderspiel
"Terror. Fußball. Paris 2015 – Die Nationalmannschaft im Visier"
Sportschau: Terror. Fußball. Paris 2015
Roland Emmerichs Reise: Vom Schwabenland nach Hollywood
"Meister der Apokalypse – Roland Emmerich"
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.