„Tatort: Mike & Nisha": Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen

Wenn Liebe tötet



10.11.2025, 11.45 Uhr
von Eric Leimann
In "Tatort: Mike & Nisha" geraten die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) in einen Fall, der moralische Abgründe offenbart. Ein junges Paar begeht Elternmord – doch sind die Täter wirklich die Bösen? Ein Krimi mit vielen Fragen.

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Johanna Stern (Lisa Bitter) befragen im "Tatort: Mike & Nisha" die Nachbarschaft eines verschwundenen Ehepaares.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Die Mittzwanziger Mike (Jeremias Meyer) und Nisha (Amina Merai) sind schwer verliebt und wollen heiraten. Bevor die Eltern von Mike in den Campingurlaub aufbrechen, ist ein Kennenlernen geplant. Doch das gut gemeinte Treffen mit den spießig-schwierigen Eltern Mikes eskaliert.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Mike (Jeremias Meyer, zweiter von links) erzählt seinen Eltern (Bruno Cathomas und Judith Hofmann, rechts), dass er seine neue Freundin Nisha (Amina Merai) heiraten will. Auch, dass sie ein Kind erwarten. Die Eltern sind außer sich, vor allem Mikes Vater Gustav.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Nachbarn, direkt aus der Hölle: Gerlinde Wagner (Anna Stieblich, rechts), die ihre Mutter pflegt und schon mal Alkohol zur Unterstützung anwendet, und ihr Eigenbrötler-Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) verstehen sich nicht allzu gut. Wenn allerdings gemeinsame Nachbarn verschwinden, siegt die Zusammenarbeit!  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Nisha (Amina Merai) hat persische Wurzeln. Ihre Mutter ist vor kurzem an Krebs gestorben, der Vater gilt als unbekannt. Immerhin muss sich die junge Waise nicht wie ihr Freund Mike vor dessen schwierigen Eltern erklären.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Das Ludwigshafener "Tatort"-Team wurde vor kurzem personell generalüberholt. Neben den etablierten Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Stern (Lisa Bitter, zweite von links) sind nun auch die jungen Kräfte Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox) mit von der Partie.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) gilt als schwieriger Zeitgenosse. Mit den Schaubs hat er sich viel gestritten. Trotzdem will er unbedingt herausfinden, was den verschwundenen Nachbarn widerfahren ist.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Wird das Mörder-Pärchen gefasst, oder lässt sie das Drehbuch davonkommen? Auf der Baustelle einer Ludwigshafener Brücke treffen Nisha (Amina Merai, zweite von links) und Mike (Jeremias Meyer) auf Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter).  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

Modernes Erzählen ist ambivalentes Erzählen. So wie in "Breaking Bad", wo man stets mit sich ringt, ob der krebskranke Chemielehrer, der aus Geldnot zum Drogenbaron wird, nun ein Guter oder ein Böser ist. Vergleichbare "Probleme" mit der Moral hat man auch beim "Tatort: Mike & Nisha" aus Ludwigshafen.

Die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) sind hinter einem jungen, sympathischen, ja fast süßen Paar her. Es hat – im Affekt – die Eltern von Mike (Jeremias Meyer) ermordet. Eltern, die direkt aus der Hölle zu kommen scheinen, die aber auch blutig niedergemetzelt werden. Wie oft kommt es in der Realität vor, dass Kinder ihre Eltern ermorden? Kam Ihnen der Mike-Darsteller mit seiner Bob Dylan-Gedächtnisfrisur auch so bekannt vor? Und haben Sie bei der spektakulären Schlussszene richtig aufgepasst?

Worum ging es im "Tatort: Mike & Nisha"?

Die Mittzwanziger Mike (Jeremias Meyer) und Nisha (Amina Merai) sind schwer verliebt. Bevor Mikes Eltern (Bruno Cathomas und Judith Hofmann) in den Campingurlaub aufbrachen, war ein kurzes Kennenlernen geplant. Das Treffen eskalierte, als Mikes Eltern erfuhren, dass die beiden frisch Verliebten heiraten wollten und ein Kind unterwegs war.

Vor allem Vater Gustav tobte vor Wut. Im Streit erschlugen die jungen Liebenden Mikes Eltern. Der spießigen Nachbarschaft mit Einfamilienhäusern und Gärten fiel der hohe Lärmpegel mit nachfolgender Totenstille auf. Mike und Nisha mussten den Tatort reinigen und Leichen entsorgen. Kam das durch tragische Umstände und hoch fliegende Emotionen zu Mördern gewordene Paar mit seiner Tat durch?



Worum ging es im "Tatort: Mike & Nisha" wirklich?

Im "Tatort"-Debüt der Schauspielerin und Drehbuchautorin Annette Lober (39) dürften die Zuschauer-Sympathien bei den Tätern liegen – selbst wenn deren Verbrechen irritierend blutig in Szene gesetzt ist. Doch die Eltern und Stasi-artigen Nachbarn (Anna Stieblich, Wolf Bachofner) kommen direkt aus der Hölle: Es sind extrem unsympathische Figuren. Selbst die Kommissarinnen sind genervt von den "helfenden" Nachbarn.

Autorin Lober hat sich bei der Vorbereitung ihrer Geschichte vor allem für wahre Geschichten interessiert, die so ähnlich wie jene von Mike und Nisha sind. Über ihren Film sagt sie: "Es gab Fälle, in denen ich von Adoleszenten las, die ihre Eltern mithilfe von Freunden umbrachten. Neben der Erschütterung kam die Frage kam auf: Was muss passieren, damit jemand am Anfang seines Lebens zu solchen Mitteln schreitet?"

Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern in Deutschland?

Die Gesamtzahl aller Tötungsdelikte (Mord und Totschlag) in Deutschland lag 2024 bei 668 vollendeten Tötungsdelikten. Ein erheblicher Anteil davon sind Beziehungstaten. Familientötungen (inklusive Eltern- und Kindertötungen) sind jedoch sehr selten. Laut Bundeskriminalamt (BKA) gibt es jährlich nur einige wenige Fälle von Tötungsdelikten innerhalb der Familie.

Bekannt wurde eine Elterntötung in Berlin (2007), wo ein jugendlicher Täter seine Mutter umbrachte. Der Mord erregte mediale Aufmerksamkeit, da die Tat unter psychisch kranken Umständen stattfand. Auch in Emden (2012) töteten ein jugendlicher Täter seine Mutter, nachdem es zuvor zu familiären Konflikten gekommen war. Psychische Erkrankung spielte auch hier eine Rolle.

Der berühmteste Elternmord der letzten Jahrzehnte dürfte jener sein, der in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" (2024) thematisiert wird. Die Brüder Lyle und Erik Menendez wurden 1996 wegen der Morde an ihren wohlhabenden Eltern José und Kitty Menéndez verurteilt. Bis heute ist nicht völlig geklärt, ob ihr Motiv das Erbe oder die Angst vor einem Leben in körperlicher, emotionaler und sexueller Misshandlung war.

Wer waren die Darsteller des jungen Paares Mike & Nisha?

Vor allem Mike-Darsteller Jeremias Meyer ist gut im Geschäft. Der 26-jährige Münchner spielte zuletzt in der Klasse-Serie "Tschappel" (ZDF-Mediathek) einen jugendlichen Hänger in der oberschwäbischen Provinz. Die Serie war für mehrere Preise nominiert. Auch in der deutschen Amazon-Serie "Der Greif" (2023) nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von Wolfgang und Heike Hohlbein aus dem Jahr 1989 spielt er die Hauptrolle. Zuvor war er als "Axel" in der ebenfalls von Amazon produzierten Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" zu sehen.

Nicht ganz so bekannt ist die 30-jährige Amina Merai, Darstellerin der Nisha. Die Berlinerin mit polnisch-tunesischen Wurzeln studierte bis 2019 Schauspiel an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Von 2018 bis 2021 war sie Ensemblemitglied am Schauspiel Stuttgart. Im Fernsehen konnte man Merai in Episodenrollen in Formaten wie "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte", "SOKO Leipzig" oder "Nord bei Nordwest" sehen.

Wie genau endete der Ludwigshafener "Tatort: Mike & Nisha"?

Wer verwirrt von der Schlussszene war, darf sich sagen lassen: Ja, die tragischen Täter Mike und Nisha begehen am Ende des Krimis Suizid, indem sie sich von einer halb abgerissenen Autobrücke in die Tiefe stürzten. Im "Tatort" sieht man jedoch nur, wie das Paar mit entschlossenen Schritten auf den Abgrund zuläuft. Der Sprung selbst wird nicht gezeigt. Lediglich die bestürzten Gesichter der sie verfolgenden Kommissarinnen sollen den Selbstmord verdeutlichen.

Gedreht wurde die Szene auf der Ludwigshafener Hochstraße Süd. Diese war zum Zeitpunkt des Drehs gesperrt, weil im Abriss und Neubau befindlich. Das SWR-Team bekamen die Genehmigung, einen Tag auf der Brücke zu drehen und nutzte das spektakuläre Motiv der dramatischen Abbruchkante. In der Realität war diese jedoch viel besser gesichert als im Film.

Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
Uschi Glas, das „Schätzchen der Nation“, eroberte die Leinwände mit Filmen wie „Winnetou“ und „Fack ju Göhte“. Ihr Leben ist geprägt von Erfolgen, persönlichen Herausforderungen und sozialem Engagement.
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann

Wie geht es beim "Tatort Ludwigshafen" mit Odenthal und Stern weiter?

Der nächste "Tatort" aus Ludwigshafen mit Odenthal und Stern soll im Frühjahr 2026 laufen. Der Titel lautet "Tatort – Sashimi spezial". Johanna Stern entscheidet sich spontan, undercover bei einem Fahrradkurierkollektiv zu ermitteln, nach dem ein Fahrer dort unter merkwürdigen Umständen zu Tode kam. Ab Mitte November entsteht unter der Regie von Martin Eigler bereits der übernächste Ludwigshafen-Fall, zu dem es aber noch keine weiteren Details gibt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

