Home News TV-News

„Weg zur Wahrheit“: So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter

"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"

So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter

09.11.2025, 13.24 Uhr
von Elisa Eberle
Katharina Wegener, gespielt von Valerie Niehaus, zieht sich zu Beginn des ZDF-Films "Weg zur Wahrheit" aus dem hektischen Alltag zurück. Doch die Ruhe währt nicht lange. In Eisenach sorgt ein unbekannter Mann für Aufsehen, während alte Erinnerungen an die DDR aufleben.
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Katharina Wegener (Valerie Niehaus, Mitte) möchte auf Pilgerreise gehen, doch Pflegekraft Anna Pawliczek (Małgorzata Mikołajczak, links), Sohn Paul (Sebastian Schneider) und all die anderen Menschen in ihrem Umfeld brauchen sie mehr denn je.   Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Wer ist der fremde Mann (Sebastian Klein, Mitte), der Laura Schober (Susanne Bormann) und ihren Sohn Peter (Felix-Leonard Mothes) regelmäßig besucht?  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Katharina (Valerie Niehaus, links) freut sich über die Genesung ihrer besten Freundin Sybille (Susanna Simon).  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Mit seinen verrückten Einfällen macht der demente Dr. Willi Hoffmann (Ernst Stötzner) seinem Umfeld schwer zu schaffen.   Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Bei der Geburtstagsfeier mit seiner Mama Laura Schober (Susanne Bormann, links) und seiner Tante Yvonne (Winnie Böwe) erwartet den kleinen Peter Felix-Leonard Mothes, Mitte) eine besondere Überraschung.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch

Zu Beginn des neunten Teils der ZDF-Reihe „Nächste Ausfahrt Glück“ reicht es Katharina Wegener (Valerie Niehaus). Sie fühlt sich ausgebrannt und überlastet: „Ich möchte endlich mal nur für mich da sein. Keine Erwartungen, keine Verantwortung – einfach Ruhe.“ Die permanente Fürsorge für Kinder und Umfeld – irgendwann sei Schluss, findet sie.

ZDF
Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit
Drama • 02.11.2025 • 20:15 Uhr

Kurzerhand fasst sie einen Entschluss: Sie will pilgern. Und zwar ohne Ablenkung. „Ich nehme kein Handy mit“, verkündet sie fast rebellisch. Doch bereits der erste Tag ihrer „Offline-Generalprobe“ gerät im neuen Film „Weg zur Wahrheit“ (Regie: Luise Brinkmann, Drehbuch: Georg Weber) vollkommen außer Kontrolle.

Drama in Eisenach: Wer ist der fremde Mann am Zaun?

Der einst als „Kommandante“ bekannte Willi Hoffmann (Ernst Stötzner) ist fest entschlossen, seinen erwachsenen Sohn Juri (Dirk Borchardt) wiederzufinden. Dass dieser am Ende des vorangegangenen Films „Endlich ich“ (2024) gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Eva Pöge (Jördis Richter) nach Kanada aufgebrochen ist, ist dem zunehmend von Demenz gezeichneten Willi jedoch entfallen. Ruhelos und misstrauisch setzt er Pflegekraft Anna Pawliczek (Malgorzata Mikolajczak) und auch Katharina immer stärker unter Druck – und denkt sich dabei ständig neue, teils absurde Methoden aus, um Antworten zu erzwingen.

Derzeit beliebt:
>>„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
>>„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
>>"heute-show" enthüllt: So bizarr ist das Leben von Elon Musk wirklich!
>>„heute-show“-Star Valerie Niehaus: Das ist ihre unglaubliche Entwicklung

Währenddessen bringt Katharinas Kollegin Sybille Stadler (Susanna Simon) erfreuliche Nachrichten aus dem Kindergarten mit: Sie hat ihren Krebs besiegt. Doch der Moment des Anstoßens wird jäh unterbrochen. Am Zaun steht erneut ein unbekannter Mann (Sebastian Klein), der die Kinder beobachtet – bereits zum zweiten Mal. Er stellt sich als Patenonkel von Peter Schober (Felix-Leonard Mothes) vor, jenem Jungen, der erst vor Kurzem mit seiner Mutter Laura (Susanne Bormann) nach Eisenach gezogen ist.



„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
Tom Beck und Chryssanthi Kavazi treten in der ZDFneo-Serie "The other gAIrl" erstmals gemeinsam vor die Kamera. Die sechsteilige Komödie zeigt, wie KI zur Bedrohung für die Liebe wird. Ab 23. November auf ZDFneo.
Bedrohung für die Liebe?
The other gAIrl

Katharina und Sybille trauen der Geschichte allerdings nicht. Gemeinsam mit Lauras Schwester Yvonne Scherzer (Winnie Böwe) machen sie sich daran, die tatsächliche Identität des Fremden ans Licht zu bringen …

„Weg zur Wahrheit": Zwei weitere Filme in den nächsten Wochen

Die ZDF-Filmreihe „Nächste Ausfahrt Glück“ läuft seit 2021 und startete damals mit zwei Filmen pro Jahr. In der ersten Episode „Juris Rückkehr“ wurde Hauptfigur Katharina Wegener mit einem Kapitel ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert: Einst wollte sie gemeinsam mit ihrer Jugendliebe Juri wie viele andere aus der DDR in den Westen fliehen. Doch an der Prager Botschaft, kurz vor dem Mauerfall, fehlte ihr schließlich der Mut – Juri ging, sie blieb zurück. Diese Rückblenden in die jüngere deutsche Geschichte gaben besonders den frühen Filmen der nach einer Idee von Remy Eyssen und Georg Weber entwickelten „Herzkino“-Reihe ihren prägenden Ton.

Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Marisa Burger, bekannt als Kripo-Sekretärin Miriam Stockl in "Die Rosenheim-Cops", verlässt die Serie nach über zwei Jahrzehnten. In einem Interview spricht sie über die Gründe für ihren Abschied, ihre langjährigen Dreherfahrungen und ihren berühmten Kaffeebecher.
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops

In den neueren Filmen tritt der historische Aspekt jedoch zunehmend in den Hintergrund. Im aktuellen Teil „Weg zur Wahrheit“, der ab Samstag, 25. Oktober, in der ZDFmediathek abrufbar ist, fehlen die Rückbezüge zur DDR nahezu vollständig.

Nur eine Figur hält die Vergangenheit weiter lebendig: der pensionierte Tierarzt „Kommandante“ Willi Hoffmann. Als überzeugter Kommunist wettert er unermüdlich gegen den Kapitalismus und geht sogar so weit, sich aus Protest an ein Garagentor zu ketten. Ernst Stötzner, geboren 1952 in Frankfurt am Main, verkörpert diesen aufbrausenden, tragikomischen Charakter erneut mit großer Präsenz. Sein Auftritt sorgt für amüsantes Chaos – zugleich wächst das Mitgefühl für Katharina, die zwischen Arbeit, Familie und Verantwortung längst auf dem Zahnfleisch geht.

Weiter geht es mit der Reihe bereits im wöchentlichen Rhythmus: Die Filme „Hinter der Maske“ und „Neuanfang“ zeigt das ZDF am Sonntag, 9. November, sowie Sonntag, 16. November, jeweils um 20.15 Uhr. Drei weitere Episoden sind bereits in Arbeit.

Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit – So. 02.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
Orcas auf der Jagd: Neue "Terra X"-Doku zeigt spektakuläre Aufnahmen
"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis"
Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis
Leon Windscheid erkundet die menschliche Sexualität
"Terra Xplore: Sex – Reine Kopfsache?"
Terra Xplore: Sex - Reine Kopfsache?
Doch noch keine Rente: Gottschalk zurück im ZDF
"Der Quiz-Champion"
Der Quiz-Champion
Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops
Alte "Bergretter"-Rollen mit neuen Schauspielern besetzt – ZDF nennt den Grund
Neubesetzungen
Die Bergretter
Kling und Mommsen auf Klassenfahrt, aber ohne Küssen!
"Schule am Meer – Küssen verboten"
Schule am Meer - Küssen verboten
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
19. Staffel
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Neuauflage eines Klassikers: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Ein Muss für Film-Fans
"Die nackte Kanone"
Neuer Netflix-Knaller? „Last Samurai Standing“ erinnert an Squid Game
Streaming-Highlights der Woche
"Last Samurai Standing"
Was wurde aus den "King of Queens"-Stars?
Karrieren nach der Sitcom
King Of Queens
Berlin im NFL-Fieber: Falcons gegen Colts
"NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts"
NFL bei RTL
Liebespaar als Täter? So spannend wird der neue Tatort
"Tatort: Mike & Nisha"
Tatort: Mike & Nisha
Nürnberger Prozess: Begegnung von Überlebenden
"ARD History: Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen"
ARD History: Nürnberg 45
Kult-Auswanderer Reimanns zurück im TV: Das erwartet euch!
"Willkommen bei den Reimanns"
Willkommen bei den Reimanns
Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Heiner Lauterbach verrät, was uns "glücklich und gesund" hält
Leidenschaft
Heiner Lauterbach im Interview
So sehen die "American Pie"-Stars heute aus
Nostalgie der 90er
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
"Familien-Duell" bis "Der Preis ist heiß": Das wurde aus den Gameshow-Stars der 90er-Jahre
Gameshow-Legenden
Werner Schulze-Erdel
Das machen die Stars aus dem Netflix-Mystery-Hit "Dark" heute
Erfolgsgeschichten
Dark, Staffel 2
"Muss das sein?" Carolin Kebekus berichtet von unschönem Still-Erlebnis
Druck auf Mütter
Carolin Kebekus
Palm Royale: Das Intrigenspiel um den schönen Schein beginnt von vorne
Sixties-Satire
Palm Royale
ProSieben-Erfolg kehrt mit neuer Jury zuück
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Andy Borg wird 65 - Florian Silbereisen schmeißt die große Sause
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
Abenteuer Auswanderung: Das waren die Erfolge und Niederlagen der Deutschen
"Auswandern! – Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten"
Auswandern! - Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten
Comeback von Heiner Lauterbach: Der Ex-Kommissar schlägt wieder zu!
"Hagen Benz – Das Böse in dir"
Hagen Benz - Das Böse in dir
Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“
Moderator im Interview
Dieter Könnes
"The Last of Us"-Star über Amokläufe: "Das Böse versteckt sich oft in unauffälligen Menschen"
US-Problematik
Gabriel Luna