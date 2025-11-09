"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis": Kritik zur ZDF-Doku

Sie sind gewaltig, faszinierend und unglaublich intelligent: Orcas, auch bekannt als "Schwertwale" und verschrien als "Killerwale", können bis zu zehn Tonnen schwer werden und sind in allen Ozeanen der Erde zu Hause. Diese eindrucksvollen Meeressäuger sind nicht nur kraftvolle Jäger, sondern auch hochsoziale Wesen mit erstaunlicher Intelligenz und komplexen Familienstrukturen. Die neue "Terra X"-Dokumentation "Orcas der Antarktis – Jäger im Eis" zeigt die majestätischen Tiere so nah und intensiv wie nie zuvor.

Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis Dokumentation • 09.11.2025 • 19:30 Uhr

Mithilfe modernster Drohnentechnik, Spezialkameras und unerschütterlicher Geduld begleitet ein Film- und Forschungsteam die faszinierenden Orcas durch das eisige Blau der Antarktis. Atemberaubende Aufnahmen zeigen, wie sie gemeinsam jagen, ihre raffinierte Jagdstrategie einsetzen und ihr Wissen über Generationen weitergeben. Ein Orca muss eine Robbe am Tag verzehren, um bei Kräften zu bleiben. Die Tiere können bis zu acht Meter lang und zehn Tonnen schwer werden.

Wettlauf mit der Zeit Plötzlich überschattet ein Rätsel die Expedition: Die Matriarchin der Orca-Gruppe ist verschwunden. Für Biologe Leigh Hickmott beginnt ein emotionaler Wettlauf mit der Zeit. Die Suche nach der Leitwalin wird zu einer ganz persönlichen Mission.

"Terra X" entführt die Zuschauer einmal mehr in die spannenden, geheimnisvollen Geschichten der Natur. Die Dokumentation "Orcas der Antarktis – Jäger im Eis" ist ab Sonntag, 9. November, in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis – So. 09.11. – ZDF: 19.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.