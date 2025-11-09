Home News TV-News

"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis": Kritik zur ZDF-Doku

"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis"

Orcas auf der Jagd: Neue "Terra X"-Doku zeigt spektakuläre Aufnahmen

09.11.2025, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
Die "Terra X"-Doku "Orcas der Antarktis – Jäger im Eis" zeigt die beeindruckenden Schwertwale in ihrer natürlichen Umgebung beim Jagen. Mit Drohnen und Spezialkameras fängt das Filmteam spektakuläre Bilder der faszinierenden Kreaturen ein. Ab 9. November in der ZDF-Mediathek.
In der "Terra X"- Doku begleitet das Kamerateam die Orcas hautnah.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Die Killerwale, wie die Orcas oft genannt werden, sind agiler als man denkt.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Kaum zu glauben: Orcas können bis zu acht Meter lang werden.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Ein Orca muss eine Robbe am Tag verzehren, um bei Kräften zu bleiben.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Auch die Seeleoparden stehen auf dem Speiseplan des Orcas.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Orcas sind die einzigen anerkannten Raubtiere der Seeleoparden.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Die Seeleoparden flüchten häufig auf Eisschollen, um sich vor dem Angriff von Killerwalen zu schützen.  Fotoquelle:  ZDF/BBC
Orcas können bis zu zehn Tonnen schwer werden.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
Robben können die Laute der Orcas nur unter Wasser hören.   Fotoquelle:  ZDF/BBC
"Terra X" entführt die Zuschauer einmal mehr in die spannenden, geheimnisvollen Geschichten der Natur.   Fotoquelle: ZDF/ZDF

Sie sind gewaltig, faszinierend und unglaublich intelligent: Orcas, auch bekannt als "Schwertwale" und verschrien als "Killerwale", können bis zu zehn Tonnen schwer werden und sind in allen Ozeanen der Erde zu Hause. Diese eindrucksvollen Meeressäuger sind nicht nur kraftvolle Jäger, sondern auch hochsoziale Wesen mit erstaunlicher Intelligenz und komplexen Familienstrukturen. Die neue "Terra X"-Dokumentation "Orcas der Antarktis – Jäger im Eis" zeigt die majestätischen Tiere so nah und intensiv wie nie zuvor.

Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis
Dokumentation • 09.11.2025 • 19:30 Uhr

Mithilfe modernster Drohnentechnik, Spezialkameras und unerschütterlicher Geduld begleitet ein Film- und Forschungsteam die faszinierenden Orcas durch das eisige Blau der Antarktis. Atemberaubende Aufnahmen zeigen, wie sie gemeinsam jagen, ihre raffinierte Jagdstrategie einsetzen und ihr Wissen über Generationen weitergeben. Ein Orca muss eine Robbe am Tag verzehren, um bei Kräften zu bleiben. Die Tiere können bis zu acht Meter lang und zehn Tonnen schwer werden.

Wettlauf mit der Zeit

Plötzlich überschattet ein Rätsel die Expedition: Die Matriarchin der Orca-Gruppe ist verschwunden. Für Biologe Leigh Hickmott beginnt ein emotionaler Wettlauf mit der Zeit. Die Suche nach der Leitwalin wird zu einer ganz persönlichen Mission.

"Terra X" entführt die Zuschauer einmal mehr in die spannenden, geheimnisvollen Geschichten der Natur. Die Dokumentation "Orcas der Antarktis – Jäger im Eis" ist ab Sonntag, 9. November, in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis – So. 09.11. – ZDF: 19.30 Uhr

Harald Lesch voller Frust: "Wir schmeißen den ganzen Laden hin"
Die gesetzlich festgelegten Klimaziele im Freistaat stehen in der Diskussion. Harald Lesch bringt die Debatte in Rage. In einem Interview attackierte der Physiker und ZDF-Moderator die bayerische Landesregierung scharf – und machte konkrete Vorschläge, wie es besser ginge.
Bayerns Klimadebatte
Harald Lesch

