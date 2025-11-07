Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“

Für Dieter Könnes (53) hat das Ahrtal eine besondere Bedeutung. Er bezeichnet die Region als „echtes Juwel“ unter den deutschen Weinlandschaften. Die Kombination aus steilen Hängen, flussnaher Lage und herzlichen Menschen habe für ihn einen eigenen Charakter. „Die Menschen hier haben eine Wärme und eine Leidenschaft, die man sofort spürt“, sagt er im Interview mit prisma.

Diese Lebensfreude finde er nicht nur in den Begegnungen, sondern auch in den Produkten der Region wieder. Das Ahrtal ist für ihn ein Ort, an dem Traditionen gewahrt und gleichzeitig mutig weitergedacht werden. Gerade die Entwicklungskraft nach der Flut gepaar mit großer Entschlossenheit und Gemeinschaftssinn beeindrucke ihn: „Hier wurde nicht aufgegeben – hier wurde aufgebaut, mit Herz und Stolz.“

Gala "Ahrwein des Jahres": Dieter Könnes moderiert Abendevent im Ahrtal Der Wein spiele in seiner Verbundenheit zur Region eine zentrale Rolle. Vor allem eine Weinsorte habe es ihm angetan. „Der Spätburgunder von der Ahr hat eine Tiefe und Eleganz, die mich immer wieder begeistert“, erklärt er. Gleichzeitig liebe er es, Neues zu probieren – besonders die Blanc-de-Noir-Weine sieht er als Zeichen der Innovationsfreude der Winzerinnen und Winzer.

Diese Haltung spiegelt sich auch in seiner Moderation der Gala „Ahrwein des Jahres“ am 7. November im Kurhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler wider. „Die Gala ist weit mehr als eine Preisverleihung – sie ist ein Fest für die Sinne“, sagt Könnes. Die Veranstaltung vereine Genuss, Wertschätzung und Begegnungen auf Augenhöhe.

Dazu gehören die Vorstellung der sechs prämierten Weine, ein abgestimmtes Vier-Gang-Menü sowie musikalische Akzente, unter anderem von Musical-Star Deborah Sasson. Besonders am Herzen liege ihm der Gedanke, dass die Gala ein Signal setzt: „Wir feiern nicht nur große Weine – wir feiern die Menschen, die sie machen.“

Dieter Könnes' soziales Engagement im Ahrtal und darüber hinaus Auch in seinem privaten Alltag verbinde Könnes mit Wein einen Moment der Ruhe. „Ein gutes Glas Wein am Abend ist für mich kein Luxus, sondern ein bewusster Moment der Entschleunigung“, verrät er. Genuss bedeute für ihn Wertschätzung – für Handwerk, für Zeit und für das Leben selbst.

Die enge Verbindung zum Ahrtal zeigt sich für Könnes jedoch nicht nur in seinem Wirken im Rahmen von Veranstaltungen. Seit der Flutkatastrophe 2021 engagiert er sich wiederholt vor Ort – unter anderem bei begleiteten Radtouren durch die besonders betroffenen Gebiete, um Aufmerksamkeit und Unterstützung zu mobilisieren.

Darüber hinaus setzt er sich für soziale und gesellschaftliche Anliegen ein. In der WDR-Reihe „Könnes kämpft" greift er regelmäßig Missstände auf und zeigt Menschen, die Hilfe benötigen. Zudem hat er gemeinsam mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern die Initiative „ROBIN GUT" mitbegründet, die sich für Nachhaltigkeit, Solidarität und gemeinschaftliches Handeln starkmacht.

Dort produziert er auch einen Podcast, in dem er über Lösungen, Verantwortung und Zukunftsfragen spricht. Seit dem 7. Mai 2025 ist die Initiative als Robin Gut Stiftung gUG offiziell im Handelsregister eingetragen. Sein Engagement ist eben keine Momentaufnahme, sondern Haltung.