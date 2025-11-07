Home News Star-News

Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“

Moderator im Interview

Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“

07.11.2025, 17.30 Uhr
von Anja Kratz
Dieter Könnes (53) verbindet eine besondere Beziehung mit dem Ahrtal. Als Moderator der Gala "Ahrwein des Jahres" zelebriert er die die traditionelle Handwerkskunst der Weinregion und spricht im prisma-Interview über private Momente der Entschleunigung.
Dieter Könnes
Dieter Könnes (53) führt als Moderator durch das Programm der Gala „Ahrwein des Jahres". Die Region liegt ihm am Herzen - was er nicht zuletzt mit seinem Engagement für den Wiederaufbau des schwer beschädigten Ahrtals infolge der Flutkatastrophe zum Ausdruck brachte.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Für Dieter Könnes (53) hat das Ahrtal eine besondere Bedeutung. Er bezeichnet die Region als „echtes Juwel“ unter den deutschen Weinlandschaften. Die Kombination aus steilen Hängen, flussnaher Lage und herzlichen Menschen habe für ihn einen eigenen Charakter. „Die Menschen hier haben eine Wärme und eine Leidenschaft, die man sofort spürt“, sagt er im Interview mit prisma.

Diese Lebensfreude finde er nicht nur in den Begegnungen, sondern auch in den Produkten der Region wieder. Das Ahrtal ist für ihn ein Ort, an dem Traditionen gewahrt und gleichzeitig mutig weitergedacht werden. Gerade die Entwicklungskraft nach der Flut gepaar mit großer Entschlossenheit und Gemeinschaftssinn beeindrucke ihn: „Hier wurde nicht aufgegeben – hier wurde aufgebaut, mit Herz und Stolz.“

Gala "Ahrwein des Jahres": Dieter Könnes moderiert Abendevent im Ahrtal

Der Wein spiele in seiner Verbundenheit zur Region eine zentrale Rolle. Vor allem eine Weinsorte habe es ihm angetan. „Der Spätburgunder von der Ahr hat eine Tiefe und Eleganz, die mich immer wieder begeistert“, erklärt er. Gleichzeitig liebe er es, Neues zu probieren – besonders die Blanc-de-Noir-Weine sieht er als Zeichen der Innovationsfreude der Winzerinnen und Winzer.

Derzeit beliebt:
>>Fürstenhof: So leben die ersten „Sturm der Liebe“-Stars heute
>>Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
>>Laura Karasek enthüllt RTL-Dreh: "Ich fand das so widerlich!
>>"Letzte Generation – Mein Ausstieg": Kritik zur ARD-Reportage über einen Ex-Aktivisten!

Diese Haltung spiegelt sich auch in seiner Moderation der Gala „Ahrwein des Jahres“ am 7. November im Kurhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler wider. „Die Gala ist weit mehr als eine Preisverleihung – sie ist ein Fest für die Sinne“, sagt Könnes. Die Veranstaltung vereine Genuss, Wertschätzung und Begegnungen auf Augenhöhe.



ProSieben-Erfolg kehrt mit neuer Jury zuück
Nach einer längeren Pause kehrt "The Masked Singer" auf ProSieben zurück. In der Jury sitzen neue Gesichter, die versuchen, die verkleideten Promis zu entlarven.
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"

Dazu gehören die Vorstellung der sechs prämierten Weine, ein abgestimmtes Vier-Gang-Menü sowie musikalische Akzente, unter anderem von Musical-Star Deborah Sasson. Besonders am Herzen liege ihm der Gedanke, dass die Gala ein Signal setzt: „Wir feiern nicht nur große Weine – wir feiern die Menschen, die sie machen.“

Dieter Könnes' soziales Engagement im Ahrtal und darüber hinaus

Auch in seinem privaten Alltag verbinde Könnes mit Wein einen Moment der Ruhe. „Ein gutes Glas Wein am Abend ist für mich kein Luxus, sondern ein bewusster Moment der Entschleunigung“, verrät er. Genuss bedeute für ihn Wertschätzung – für Handwerk, für Zeit und für das Leben selbst.

Die enge Verbindung zum Ahrtal zeigt sich für Könnes jedoch nicht nur in seinem Wirken im Rahmen von Veranstaltungen. Seit der Flutkatastrophe 2021 engagiert er sich wiederholt vor Ort – unter anderem bei begleiteten Radtouren durch die besonders betroffenen Gebiete, um Aufmerksamkeit und Unterstützung zu mobilisieren.

Darüber hinaus setzt er sich für soziale und gesellschaftliche Anliegen ein. In der WDR-Reihe „Könnes kämpft" greift er regelmäßig Missstände auf und zeigt Menschen, die Hilfe benötigen. Zudem hat er gemeinsam mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern die Initiative „ROBIN GUT" mitbegründet, die sich für Nachhaltigkeit, Solidarität und gemeinschaftliches Handeln starkmacht.

Dort produziert er auch einen Podcast, in dem er über Lösungen, Verantwortung und Zukunftsfragen spricht. Seit dem 7. Mai 2025 ist die Initiative als Robin Gut Stiftung gUG offiziell im Handelsregister eingetragen. Sein Engagement ist eben keine Momentaufnahme, sondern Haltung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
So hat sich Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere verändert
Krasser Wandel
Helene Fischer mit lockigen Haaren.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Kein Mann würde dich ablehnen"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint
Emotionaler Song
"NDR Talk Show"
"Da war was los!" Wie Ina Müller bei "Klein gegen Groß" einst für betretene Gesichter sorgte
Ina Müller bei Musikduell
Ina Müller
"mit der Antwort abgefunden" – Roland Kaiser über seine wahre Mutter
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Billie Eilish mit starker Meinung: "Warum seid ihr Milliardäre?"
Eilishs Appell
Billie Eilish
50 Jahre AC/DC: Eine Rock-Legende im ARTE-Porträt
"AC/DC – Forever Young"
AC/DC - Forever Young
Konkurrenz für Florian Silbereisen? Seine Familienmitglieder machen Musik
Gleich zwei Talente
Florian Silbereisen auf der Bühne.
"The Last of Us"-Star über Amokläufe: "Das Böse versteckt sich oft in unauffälligen Menschen"
US-Problematik
Gabriel Luna
Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops
Alte "Bergretter"-Rollen mit neuen Schauspielern besetzt – ZDF nennt den Grund
Neubesetzungen
Die Bergretter
Ausgetauschte RTL-Moderatorin löst mit kryptischer Botschaft Sorgen bei ihren Fans aus
Moderatorenwechsel
Bella Lesnik
Harald Lesch voller Frust: "Wir schmeißen den ganzen Laden hin"
Bayerns Klimadebatte
Harald Lesch
Del Toros "Frankenstein": Das Meisterwerk auf Netflix
Kino-Hit
"Frankenstein" | Netflix
Heiner Lauterbach im neuen ARD-Krimi: "Talent führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt"
Im Interview
Heiner Lauterbach
Privater Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Beatrice Egli
Das waren die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
5000 Euro futsch: Experte deckt Betrug bei „Bares für Rares“ auf
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Die geheimen Seiten von Burt Reynolds
"I Am ... Burt Reynolds"
I Am ... Burt Reynolds
Kling und Mommsen auf Klassenfahrt, aber ohne Küssen!
"Schule am Meer – Küssen verboten"
Schule am Meer - Küssen verboten
Cioma Schönhaus: Ein jüdischer Held im Berlin der 40er
"Der Passfälscher"
"Der Passfälscher"
Weiterer Tiefpunkt: Royals ziehen Konsequenzen bei Andrew
Skandalumwobener Ex-Prinz
Andrew
Herzogin Meghan: Zurück ins Rampenlicht
Comeback
Herzogin Meghan
Kino-Neustarts am 6. November: "Predator: Badlands", "Dann passiert das Leben" und "The Change"
Kino-Highlights
Predator: Badlands
Die Geissens: Prinzessinnen-Casting mit Drama-Garantie
Royale Casting-Show
"Die Geissens: Traumjob Prinzessin"
Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!
Schlager-Kostüme
Florian Silbereisen mit Vampirgebiss
Elle Fanning begeistert erneut - ein Blick auf ihre Karriere
Lange Karriere
Elle Fanning
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff