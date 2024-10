"Letzte Generation – Mein Ausstieg": Kritik zur ARD-Reportage über einen Ex-Aktivisten

Klimaforscher warnten immer wieder, Politik und Wirtschaft reagierten nicht (oder nicht ausreichend), und so verschärfte sich die Klimakrise immer weiter. Was also tun gegen das gefühlte Nichtstun? Man hat es ja gesehen, viele besorgte Menschen (darunter viele Junge) gingen zuletzt regelmäßig auf die Straße, um ihren Frust herauszuschreien. Manche legten in jüngerer Vergangenheit auch mal den Flugverkehr lahm oder beschmierten teure Kunstwerke, um so auf Umwegen einen konsequenteren Klimaschutz zu erzwingen – Stichwort "Letzte Generation". Moritz gehörte auch mal zu dieser Gruppierung, will jetzt aber nicht mehr.